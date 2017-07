15 sauar døydde då dei fall utfor stup: – Makabert

Edgar Melberg mista nær halvparten av buskapen sin då ein saueflokk fall i døden. – Det var eit grufullt syn, seier bonden.

Onsdag ettermiddag var sauebonden Edgar Melberg på tur ved Kjeragplatået i Lysefjorden der han hadde 37 sauar på sommarbeite. Då han fann fram kikkerten for å sjå etter buskapen sin var det eit fælt syn som møtte han.

– Eg såg først sauane med kikkert ifrå langt hald. Dyra låg strødd rundt, og eg tenkte at det måtte vere mine sauar.

– Makabert

– Det var eit grufullt syn, det var rett og slett makabert.

MEINER DEI BLEI SKREMDE: Bonden meiner at saueflokken blei skremd utfor stupet av hund. Foto: Edgar Melberg

Dagen etter kom han fram til ulykkesstaden, og fekk full oversikt over skadeomfanget.

– Totalt var det 19 sauar som hadde falle ned. To av dei var so hardt skadde at me måtte avlive dei. To til var sterkt såra, men dei har me valt å spare. 15 av mine 37 sauar er dermed omkomne.

Ifølge Melberg hadde sauane då falle om lag 100 meter rett utfor ein skrent. Bonden seier han har ein sterk mistanke om kva som har forårsaka fallet.

– Skremd av hund

– Når so mange sauar har gått utfor, er eg rimeleg sikker på at dei er blitt skremde av hund. Det er ganske sikkert. Eg har i etterkant også fått fleire telefonar frå folk som har observert lause hundar i området der oppe på onsdag, då dette skjedde.

Melberg seier at han ikkje har høve til å frakte ned sauane med det første, og at dei førebels vil bli liggjande slik dei fall. Han har vore oppe i området fleire gonger seinare, og reagerer på at den nasjonale bandtvangen som gjeld mellom 1. april og 20. august ikkje blir overheldt.

– Seinast på søndag då me var oppe igjen for å sjå til sauane, gjekk det lause hundar der. Då sa eg frå til eigaren. Kort stund etter me var vekke, var hundane lause igjen.

Bonden oppmodar alle om å respektere bandtvangen. Sjølv om hundane til vanleg er rolege, skal det lite til for at sauane blir skremde.

– Når hundane ser sauar vil dei bort og springe etter. Det er nok til at sauane kan bli skremde, og falle utfor skrentar. Dei går i flokk, og då spring dei også vekk i lag.

– Det er ikkje bra at ein ikkje overheld bandtvangen. Det er trist og vondt, og mangel på respekt.

MAKABERT SYN: Bonden Edgar Melberg seier det var eit grufullt syn som møtte han då han fann sauane. Foto: Edgard Melberg

Økonomisk tap

Buskapen til Melberg var ikkje forsikra før ulykka skjedde, og bonden kan dermed sjå langt etter økonomisk kompensasjon for dei døde sauane.

– Eg har gått til politiet, Statens naturoppsyn og landbrukskontoret. Det er minimalt med erstatning å hente. Det er første året eg har sauar på sommarbeite, og eg hadde ikkje forsikring på dei. No har eg teikna forsikring på resten av buskapen.

Melberg starta opp med sauedrift i fjor, og meiner at berre innkjøpsprisen ligg på 40.000 kroner. Det reelle tapet er mykje større.

– Når 15 av 37 dyr blir vekke, er det som å rykke attende til start.