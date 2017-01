Lysende farvel for Birna (20)

REYKJAVIK (VG) Tusenvis av islendinger gikk i sørgemarsj to uker etter at Birna Brjánsdóttir (20) forsvant etter en kveld på byen.

Drapet på den unge kvinnen har rystet islendingene.

En sørgemarsj startet klokken 18 lørdag kveld islandsk tid og gikk ned handlegaten Laugavegur i Reykjavik. På Arnarhóll ble det ett minutts stillhet.

Over 10 000 mennesker marsjerte for Birna Brjánsdóttir, melder islandske Morgenbladet.

DREPT: Birna Brjánsdóttir (20) ble meningsløst revet bort, bare 20 år gammel. Foto: TERJE BRINGEDAL, VG

Ninna Karla Katrínardóttir (31) er én av tre som står bak arrangementet.

– Alle på Island har fulgt med på denne saken og kunne relatere seg til den. Det kunne vært meg. Det kunne vært mine venner. Det kunne vært min datter. Vi ville vise vår respekt, og vår støtte til familien og vennene hennes, forteller Katrínardóttir til VG.

Arrangørene av marsjen kjente ikke Birnas familie, men fikk deres tillatelse, skriver islandske Morgenbladet.

Det var søndag forrige uke at Brjánsdóttir ble funnet drept på en øde strand sør for Reykjavik, åtte dager etter at hun ble savnet.

Islendingene som helhet har vært enormt berørt av den tragiske hendelsesforløpet.

Det er også sjokk og sorg på Grønland, etter at to grønlandske fiskere ble pågrepet og siktet for drapet.