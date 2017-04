Kirkedrapsmannen inn i dødskøen

Dylann Roof (22), som 10. januar ble dømt til døden for drapet på ni kirkegjengere i Charleston i 2015, er nå blitt overført til «death row» i det føderale fengslet Terre Haute i Indiana.

Her vil Dylann Roof sone i en spesialavdeling sammen med 62 andre fanger, samtlige menn, som er dømt til døden og nå venter på at dommen skal fullbyrdes, melder NBC News.

17. juni 2015 stormet Roof menigheten Emanuel African Methodist Episcopal Church i Charleston, South Carolina, og drepte ni svarte kirkegjengere som var samlet i bønn.

Det gikk 14 timer før Roof ble arrestert for udåden, som er det blodigste tilfellet av hatkriminalitet i USA siden Gulfkrig-veteranen Timothy McVeigh detonerte en bilbombe på 2,3 tonn, sprengte et føderalt kontorbygg i Oklahoma City og drepte 168 mennesker.

ERKLÆRTE SEG SKYLDIG: Dylann Roof på vei inn i retten i Charleston, South Carolina, hvor han i januar erklærte seg for skyldig i drap og deretter ble dømt til døden. Foto: REUTERS

Kjente innsatte



McVeigh satt også i United States Penitentiary, Terre Haute, fra han ble dømt i 1997 til han ble henrettet i juni 2001.

Narko-baronen Juan Raul Garza sonet samme sted etter at han i 1993 ble dømt til døden for drapet på tre rivaliserende dopsmuglere etter å ha innført tusenvis av kilo med marijuana fra Mexico til USA. Garza ble også henrettet i 2001.

En av celle-naboene til Roof, som venter på å bli henrettet, er den brutale drapsmannen Alejandro Umana fra beryktete MS-13, en kriminell og uhyre voldelig gategjeng i Los Angeles med røtter i El Salvador.

SONET I SAMME FENGSEL: Oklahoma-bomberen Timothy McVeigh, som her poserer for politiet i april 1995, sonet også i det føderale fengselet i Terre Haute, Indiana, til han ble henrettet i 2001. Foto: AP

Ventet en time før drapene



Ifølge politiet i Charleston satt drapsmannen som del av en gruppe som drev med bibelstudier i over en time, før han reiste seg og begynte å skyte.

Åtte mennesker ble funnet døde i kirken, men én person døde på sykehus senere på natten. Blant de drepte var blant annet en pastor i kirken, mens et fem år gammelt barn skal ha overlevd skytingen ved å spille død.

Kirkedrapsmannen ble funnet skyldig i samtlige 33 tiltalepunkter.

Ville utløse rasekrig



22-åringen valgte å ikke bruke forsvarere. Ifølge nyhetsbyrået AFP hadde Roof sagt at han visste at forsvarere kunne bidra til at han unngikk dødsstraff, men at han ikke så hva godt det skulle føre til.

Juryen brukte tre timer på å komme fram til straffeutmålingen.

Ifølge Justisdepartementet er Roof den første personen til å få dødsstraff for hatkriminalitet i tråd med føderal lovgiving.

I politiavhør erkjente Rood at målet med kirkeangrepet var å utløse en rasekrig.

Etter massedrapet meldte New York Times om nettsiden «Last Rhodesian» som var registrert på Roof og inneholdt et manifest om hvit overmakt med utallige foto av gjerningsmannen hvor han poserer med våpen, brenner et amerikansk flagg, besøker historiske steder og soldatgraver i Sørstatene.

«Har ikke noe valg»



«Jeg har ikke noe valg», lød innledningen til Roof som hadde droppet ut av videregående skole og var arbeidsledig.

«Jeg er ikke i posisjon til å alene gå inn i ghettoen og kjempe. Jeg velger Charleston fordi det er den mest historiske byen i min stat, og på et tidspunkt hadde den høyeste raten av svarte til hvite i landet. Vi har ingen skinheads, ikke noe ekte Ku Klux Klan, ingen som gjør noe som helst bortsett fra å snakke på internett. Vel, noen er nødt til å ha motet til å ta det til den ekte verden, og jeg tror det må være meg».

Dalton Tyler, en kamerat av Roof, fortalte politiet at 22-åringen trolig brukte et halvt år på å planlegge massakren. De to ble introdusert for hverandre gjennom en felles venn i 2014.

INGEN RETUR: Dylann Roof forlater Charleston County Court og returnerer til et liv bak murene inntil føderale myndigheter får mulighet til å iverksette dødsdommen. Foto: REUTERS

Rettferdiggjorde drapene



– Han var veldig interessert i segregering. Han sa han ønsket å starte en borgerkrig. Han sa han ville gjøre noe som dette, og så drepe seg selv, fortalte Tyler til CNN.

Sylvia Johnson, kusinen til en av de drepte, sier til NBC at hun har vært i kontakt med en av de overlevende. Den overlevende skal ha fortalt at gjerningsmannen forsøkte å rettferdiggjøre handlingene sine, mens han drepte ni mennesker:

– Jeg må gjøre det. Dere voldtar våre kvinner og tar over landet vårt. Dere må bort, skal gjerningsmannen ha sagt, ifølge The Telegraph.