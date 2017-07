Trump vil ikke tillate transpersoner i militæret

Donald Trump mener militæret blir belastet med «enorme medisinske kostnader» og «forstyrrelser» dersom det tillates at transpersoner kan tjenestegjøre.

En måned etter at forbudet mot transpersoner i det amerikanske militæret ble opphevet, gikk president Donald Trump ut på Twitter for å annonsere at transpersoner ikke kan utføre militærtjeneste likevel.

Trump hevder han har kommet til beslutningen etter å ha diskutert med generaler og militæreksperter.

– Militæret vårt må være fokusert på bestemt og overveldende seier og kan ikke bli belastet med de enorme medisinske kostnadene og forstyrrelsen transpersoner i militæret vil medføre. Takk, skriver han.

Forbudet opphevet i juni

I slutten av juni opphevet USAs forsvarsdepartement forbudet mot at transpersoner kunne tjenestegjøre i de militære styrkene.

– Det er det riktige å gjøre for vårt folk og for styrkene, kunngjorde forsvarsminister Ash Carter da.

Bakgrunnen var at det kun skal være kvalifikasjoner som avgjør hvem som kan tjenestegjøre i de våpnede styrkene.

Endringen kommer fem år etter at forsvarsdepartementet tillot åpne homofile i militæret, og ett år etter at Carter beordret at alle roller i forsvaret – også stridsfuksjoner – skulle åpnes for kvinner.

Chelsea Manning løslatt: Vil hjelpe andre transpersoner

Opphevet do-direktiv

I februar opphevet Trump direktivet som tillater transelever å bruke toalettet de selv ønsker. Obama ga i 2016 beskjed om at alle skoler skal la transkjønnede benytte de toalettene som stemmer overens med det kjønnet de identifiserer seg meg, ikke det kjønnet de er født med.

Det er derfor nå opp de den enkelte delstaten å avgjøre hvilke retningslinjer som skal gjelde.

Bakgrunnen for opphevingen av direktivet var at det skapte forvirring, som igjen førte til rettssaker.