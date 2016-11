Michael Moores punkter over hva amerikanerne må gjøre nå

«Ta over Det demokratiske partiet og gi det tilbake til folket. De har sviktet oss på det groveste.» skriver Michael Moore i sin dagen derpå-huskeliste på Facebook.

Lenge før presidentvalget presenterte den radikale filmskaperen, forfatteren og aktivisten fra Flint, Michigan, fem årsaker til hvorfor Donald S. Trump ville vinne presidentvalget på sin hjemmeside.

Midt oppe i den politiske bakrusen, som møtte mange amerikanere dagen etter valget som har sjokkert store deler av verden, har Michael Moore satt sammen en huskeliste over nødvendige gjøremål dagen derpå.

«Har levd i en boble»



Her er utvalgte høydepunkt:

1) Ta over Det demokratiske partiet og gi det tilbake til folket. De har sviktet oss på det groveste.

2) Spark alle eksperter, sannsynte, meningsmålere og alle andre i media, som hadde en forestilling de ikke ønsket å gi slipp på, og som nektet å lytte eller erkjenne hva som virkelig foregår.

3) Alle demokratiske medlemmer av Kongressen som våknet i dag og ikke følte seg klare for å slåss, forhindre og ødelegge, på samme måte som Republikanerne har gjort for å stoppe president Obama hver eneste dag, må steppe til side.

4) Alle må slutte og si at de er «forbløffet» eller «sjokkerte». I så fall forsøker du å fortelle at du har levd i en boble og ikke har brydd deg om andre amerikanerne og deres fortvilelse. Årevis med neglisjering fra begge partier, raseriet og behovet for hevn har vokst og vokst.

Raser på Twitter



Og på Twitter gir Michael Moore uttrykk for at mediene ikke bare har misforstått hva som har rørt seg blant den tause majoritet og i folkedypet, men de er ansvarlige for å ha skapt denne skapningen vi kjenner som Donald Trump:

«TO-DO LIST Item #2: Fire all pollsters, pundits and bloviators who not only got it wrong but created the creature known as Donald Trump.»