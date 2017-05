Dommeren tok assistentrollen – sjarmerte alle i senk

Dommeren under Kolboth Håndballcup rørte tilskuerne og sørget for cupens store snakkis.

Nettavisen Oppegård Avis skriver om lørdagens store idrettshappening på Kolbotn, da 208 lag var i sving på banen.

Med i cupen var også en helt spesiell klasse, nemlig HU-klassen, hvor spillere stiller med ulike utfordringer. Blant dem var Herulf-laget fra Moss, hvor Anders Brennvall (18) er med. Anders sitter i rullestol, men det er ikke noe hinder for å være engasjert på banen.

Særlig ikke når Askim-dommerduoen Svein Sjøstjern og Truls Knudsen, som også dømmer i toppdivisjon, er tidligere aktive spillere og kan skilte med mange år i dommertrøya, er så innstilt på ekstrainnsats.

Oavis.no skriver at den ene påtok seg jobben med å være ledsager for Brennvall. Knapt et øye skal ha vært tørt, og publikum reiste seg og heiet.

– Det var Truls som vinket meg bort til seg, og sammen ble vi enige om at hun som var ledsager for Anders, burde få gleden av å se kampen fra tilskuerplass. Så da tilbød vi oss, og tilfeldigvis var det jeg som ble ledsager, sier Sjøstjern til VG.

Rørt mamma

Mor til Anders, Tove Helen Olsen, forteller til VG at det var et sterkt øyeblikk.

– Vanligvis er det assistenter som er armer og ben for spillerne i rullestol, men denne dommeren bare parkerte dem og sa at dette ville han gjøre. Som mor blir man veldig rørt over engasjementet fra folk rundt.

DOMMERDUO: Truls Knudsen og Svein Sjøstjern. Foto: KATHE GULBRANDSEN

Hun opplyser om at sønnen var en smule skeptisk med en gang.

– Han lurte på hvem det var som kjørte ham rundt, men da han så det var dommeren, var det ekstra kult, forteller den stolte moren.

Første gang

Sjøstjern og Knudsen har dømt handicap-kamper før, men det er første gang de gjør noe som dette.

– Jeg har aldri løpt rundt på banen før på denne måten, men Truls og jeg fikser det meste. Det som er med HU-lagene, er at de viser så veldig stor glede, sier Sjøstjern, som jobber som ambulansesjåfør og tidligere har jobbet seks år i bolig for psykisk utviklingshemmede.

– Desidert høydepunkt



Truls Knudsen skriver på Kolbotn Håndballklubb sin Facebook-side: «Svein Sjøstjern og jeg er veldig glad for alle positive tilbakemeldinger, men jeg er mer nøktern i beskrivelsen av prestasjonene da makker scoret to mål og blokkerte flere skudd. Må faktisk si at dette er det desiderte høydepunkt i min dommerkariere, og jeg er meget stolt av å være den ene halvdelen av team Knudsen/Sjøstjern».

– Vi synes jo dette er veldig gøy, men vi har aldri hatt ambisjoner om være best, sier Knudsen til VG.

– Fokuset vårt er på å skape best mulig trivsel uansett hvor vi er, og passe på at alle har det bra. Håndball og idrett skal være gøy. Vi prøver å ta bort mye av alvoret. Svein og jeg dømmer opp til og med 3. divisjon, men vi liker oss best med de yngre, og når vi kan snakke med barn og ungdom og skape trygghet rundt dem, legger han til.

Cupleder Kathe Gulbrandsen forteller til VG at det var en helt spesiell atmosfære i hallen under kampen:

– Jeg satt på tribunen og gråt, så rørt var jeg. Og jeg var ikke alene, smiler hun.

– Kolbotn Håndballcup er veldig stolte over å ha med HU-lag i cupen. Ikke alle cuper prioriterer dette, legger Gulbrandsen til.

