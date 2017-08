Christian (36) tapte veddemål - måtte spille tuba over Hardangervidda

Her går en stiv og støl korpsmusikant og blåser i en ti kilos tuba. Videoen er et resultat av et tapt veddemål som førte til at Christian Sommerseth måtte spille tuba over Hardangervidda.

Muntre tubalyder kommer etter hvert gjennom telefonen da vi snakker med venninnen til tubaisten Christian Sommerseth (36).

– Han er så stiv og støl etter den lange økten han hadde i går, at hvis han stopper nå, så klarer han ikke å komme seg videre, sier Elisabeth Hughes til VG.

Det er ikke åpning av en ny bro eller annen aktivitet som krever munter og Olsenbanden-aktig korpsmusikk, men denne helgen har det fra strekningen mellom Vøringsfossen og Gol vært mulig å høre tubatoner.

Tapte tuba-veddemål



Helt spontant lovet Sotra-mannen Christian Sommerseth (36) å marsjere over Hardangervidda dersom korpset Sotra Brass klarte å samle inn nok penger til ny tuba. Målet ble nådd, og ny tuba ble kjøpt inn.

Det var lokalavisen Vestnytt som først skrev om saken i helgen.

– Jeg hadde aldri trodd vi skulle klare det, sier tubaisten i Sotra Brass, storfornøyd med det nye instrumentet, som er «helt nydelig» å spille på, sier han.

Det er riktig nok gamletubaen som nå er med over fjellet.

EN TIME IGJEN: Her har tubaist Christian Sommerseth bare en time igjen av sin lange vandring fra Vøringsfossen til Gol med en ti kilos tuba. Foto: Elisabeth Hughes

Men veddemålet har kostet ham noen krefter.

Den litt over 70 kilometer lange turen over fjellet har vært tung og krevende, og han han har kjøpt seg joggesko et nummer for store for å takle hovne pailabber.

– Spesielt når du går og skal drasse på en tuba som veier ti kilo, så blir det ekstra tungt, sier Sommerseth til VG.

Sommerseth begynte ferden fredag og hadde da VG snakket med ham søndag formiddag én time igjen av turen.

Fløyting fra bilister



– Hvordan har responsen vært?

– Det har vært en del tuting fra bilene som har kjørt forbi, men jeg har vel egentlig oppfattet det som om heiarop, sier Sotra-mannen.

Fredag startet han den 75 kilometer lange marsjen over fjellet, side om side med deltagerne i sykkelrittet Voss–Geilo. Tubaisten mener han har vært med å lage liv og røre for rittet.

– På det meste har jeg gått i 9,5 timer i strekk, det var ganske slitsomt, innrømmer korpsmusikeren, som til ære for VG blåser litt ekstra i tubaen.

Korpset har fått masse oppmerksomhet etter stuntet, blant annet på Facebook-sidene sine.

– Kanskje publisiteten kan bidra til at vi klarer å samle inn penger til en baryton og en kornett også, sier han.

Men det spørs om han skal legge i vei over vidda igjen om det tikker inn nye instrumenter.

– Det skal bli godt å komme frem, sier 36-åringen.