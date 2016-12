Bryllupsgjest drept av et tre i California

Bryllupsfesten fikk en dramatisk slutt da et tre plutselig falt ned over gjestene. En kvinne døde mens seks andre ble skadet.

Under en bryllupsfest i byen Whittier i California på lørdag ble en 61 år gammel kvinne drept på stedet da et 24 meter høyt eukalyptustre falt over gjestene.

En fire år gammel jente fikk moderate skader, skriver CBS Los Angeles. I tillegg ble fem andre lettere skadet.

Tragedien skjedde i idylliske Penn park under bryllupsfotograferingen utpå ettermiddagen lørdag. Etter at bryllupsseremonien for paret var overstått, dro hele selskapet til parken. Der poserte brudeparet sammen med gjestene for fotografen – og så falt det over 50 år gamle treet overende.

TRAGEDIE: Sjokkerte bryllupsgjester forlot festen i gråt. Flere av gjestene ble liggende fastklemt under trærne før de fikk hjelp. Foto: Keith Durflinger , AP

Avdøde skal være brudens mor



Los Angeles rettsmedisinske institutt har identifisert den døde kvinnen. Overfor Eyewitness News har en nær venn av familien fortalt at kvinnen er brudens mor. Den lille jenta som er hardt skadet er brudens niese, ifølge familievennen.

På en pressekonferanse lørdag uttalte brannsjef John Tripp at han ikke ønsket å si noe om den avdøde.

De fysisk uskadede bryllupsgjestene ble fraktet til et eldresenter i nærheten hvor de ble møtt av et kriseteam. Omkring 20 mennesker hadde vært fanget under de store grenene frem til brannvesenet kom til stedet og skar dem løs.

– Treet var enormt. Dette kunne gått mye verre, sa brannsjefen under pressekonferansen.

– Folk var fulle av blod



Leslie og Ashley Pina feiret bestemorens fødselsdag i parken da ulykken skjedde. Søndag dro de tilbake og snakket med Eyewitness news om det fryktelige de hadde vært vitne til. Ashley forteller til avisen at hun først trodde at hun hørte fyrverkeri, men så begynte broren hennes å skrike. Da oppdaget familien hva som skjedde.

– Jeg så treet falle, folk sprang, grenene på treet fanget dem, sier Ashelys søster Leslie.

Hun forteller at faren deres hjalp brudgommen som virket å ha pusteproblemer.

– Folk skrek, de var fulle av blod. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, jeg bare gråt, forteller Leslie Pine.

Det er igangsatt undersøkelser for å få svar på hvorfor treet falt. Det var sterk vind og mye regn i området kvelden før ulykken, men også tørke kan være en av mulige forklaringer, ifølge brannvesenet. Parkvesenet skal ha inspisert trærne i parken bare timer før ulykken skjedde, uten å ha funnet noe alarmerende, ifølge Whittier Daily News.