Tok blinkskudd av ukjent brudepar

Hobbyfotografen tok det magiske bildet av brudeparet uten at de visste det. Nå har brudeparet fått det tilsendt.

Hobbyfotografen Roger Kristiansen (44) og hans fotokompis dro den lange turen opp til Trolltunga i håp om å få tatt noen fine landskapsbilder. Turen hadde de planlagt lenge. De hadde pakket med seg telt og utstyr for å fange det perfekte øyeblikket til å ta bilde.

– Trolltunga var motivasjonen til å dra! Så vi gledet oss veldig, sier Kristiansen til VG.

Skjedde helt tilfeldig

Den dagen var det dårlig vær og mange turister. Hobbyfotografen måtte derfor vente flere timer før de kunne komme i gang med fotograferingen.

– Vi observerte plutselig et fint landskap med solstråler gjennom skyene som fanget oppmerksomheten, forteller Kristiansen til VG.

Det var Varden som omtalte saken først.

Under fotoprosessen fikk ikke Kristian med seg brudeparet med det første. Da han skulle ta bilder av selve Trolltunga, dukket plutselig brudeparet opp. Det skjedde helt tilfeldig.

– De stod der og kysset. Da jeg observerte det, var det rett på, sier han.

Kristiansen har vært hobbyfotograf i et halvt år. Han forteller at han aldri har vært så heldig med slike blinkskudd tidligere.

– I hvert fall ikke på det nivået, sier han.

Fant brudeparet

Da Varden først omtalte saken, visste ikke brudeparet om bildet. Fotografen håpet brudeparet ville se bildet, slik at han kunne gi bildet i gave. Lokalavisen klarte til slutt å finne brudeparet.

– Uten media og alle delingene av folk, så hadde de aldri funnet dem, sier Kristiansen.

Han var rask med å kontakte brudeparet. Emilka Parfien og Mateusz Parfien er brudeparet på bildet. Til Varden forteller ekteparet at de dro til Trolltunga for å markere ett års bryllupsdag. Paret hadde med seg egen fotograf.

– Dette er jo faktisk mye bedre enn bildene vi fikk av fotografen vår, sier Mateusz til Varden.

Paret forteller til lokalavisen at det er flott at et slikt minne blir delt videre med andre.

– Tusen takk til Roger Kristiansen som har tatt det nydelige bildet, avslutter Mateusz.