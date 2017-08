Britisk modell kidnappet og truet med sexhandel

Modellen skal ha blitt dopet ned og lagt i en bag for å bli solgt som sexslave på det mørke nettet.

Lørdag kveld ble en mann i 30-årene arrestert av italiensk politi i Milano, mistenkt for å ha kidnappet en britisk modell.

Mannen skal angivelig ha truet med å auksjonere henne bort på det mørke nettet som sexslave dersom ikke en løsepengesum på 300.000 dollar ble betalt.

Den 10. juli skal den 20 år gamle jenta ha ankommet Milano i forbindelse med et fotooppdrag, men da hun kom til studioet dagen etter, ble hun overfalt og dopet ned.

Mannen skal sammen med en annen, uidentifisert mann ha puttet henne i en bag i bagasjerommet og kjørt til en landsby i nærheten av Torino, hvor hun deretter ble holdt som fange.

Der ble hun i seks dager, bundet til et skap på badet, skriver nyhetsbyrået Reuters.

HOLDT FANGE: I dette huset skal kvinnen ha blitt holdt fange i seks dager før hun ble sluppet fri.

Den 17. juli ble hun satt fri av sine fangevoktere og tatt med til det britiske konsulatet i Milano, hvor han ble arrestert av italiensk politi. De hadde på forhånd blitt varslet av modellens agent, og de var i gang med å undersøke kidnappingen.

Kidnapperen skal ha vurdert henne som uegnet for salg da han fant ut at hun var mor, og dette var årsaken til at hun ble sluppet fri, skriver The Guardian.

Hun skal ha blitt truet med at hun ville bli drept dersom hun gikk til politiet med saken.

Den pågrepne mannen er av polsk opprinnelse, men holder til i Storbritannia.

Ifølge BBC skal det ha blitt oppdaget at kidnapperen tidligere har organisert flere kidnappinger og stått bak flere tilfeller av menneskehandel. Politiet i Milano sier det er uklart om jentene som har ligget ute for auksjon på det mørke nettet faktisk har blitt kidnappet, eller om salgsobjektene er oppdiktet for å tjene penger.

Ifølge politiet har mannen sagt at han jobber for organisasjonen «Black Death Group», som selger sexslaver på det mørke nettet. Gruppen skal ifølge Daily Mail ha skrytt av sin barmhjertighet etter at de lot henne gå fordi hun var mor.

Saken er under etterforskning i både Italia, Storbritannia og Polen.

