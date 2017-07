Tre barn og kvinne døde etter brann – mistenker drap

Fire personer er døde etter en brann i Göteborg. Politiet mistenker at det har skjedd noe kriminelt med personene før brannen.

Politiet i Göteborg har torsdag innledet drapsetterforskning etter at en kvinne i 35 årsalderen og tre små barn er døde etter at det torsdag morgen ble meldt om en brann i en leilighet.

– De har skader på kroppen som ikke har noe med brannen å gjøre, sier Thomas Fuxborg, politiet i region Vests pressetalsmann, til Aftonbladet.

I 09.00-tiden torsdag rykket redningstjeneste, ambulanse og politi ut til en leilighet i Göteborg etter at et vitne meldte om røyk.

Leiligheten var helt utbrent.

– Der fant man en død kvinne og et barn, samt to svært alvorlig skadde barn, som ble brakt med ambulanse til sykehuset. Et av barna død i ambulansen, mens den tredje senere dør på sykehuset, sier Fuxborg til avisen.

På sin nettside skriver politiet at barna var mellom to og åtte år.

En mann som befant seg ved plassen er takk inn til avhør av politiet.

– Han er ikke mistenkt i øyeblikket, han er bare hentet inn til avhør fordi han har en nær tilknytning til de avdøde, fortsetter pressetalsmannen.

Politiet jobber nå på sykehuset, i leiligheten samt går rundt i nabolaget og banker på dører.