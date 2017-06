Skogbrann i Spania: Utelukker ikke påtenning

Store styrker prøver å bekjempe en skogbrann som nærmer seg et naturreservat sør i Spania.

Nødetaten i Andalucía-regionen melder at 68 brannmenn og 11 luftenheter er mobilisert for å bekjempe brannen som brøt ut sent på lørdag i nærheten av landsbyen Moguer på Spanias sørkyst, melder AP.



– Dette er en svært ondartet brann som har utviklet seg i morgentimene i dag. Akkurat nå truer brannen byen Mazagon, og vi måtte evakuere to campingplasser, en av dem med 1500 folk, forteller innsatslederen på stedet til den spanske avisen El Mundo.



Brannen skal ha utviklet seg i løpet av natten og nådd grensen til det svært sårbare naturområdet Donana søndag morgen, ifølge El Mundo.

Utelukker brannstifter



Brannen startet like vest for Donana som er kjent for sitt biologiske mangfold og regnes som et av Spanias viktigste naturreservater.

Borgermesteren i Andalucía, Susana Díaz, besøkte styrkene på stedet søndag morgen.

– Vi utelukker ikke at menneskelige faktorer står bak brannen. Vi vil alle finne ut hvorfor en så stor brann oppstår i et så følsomt område. Jeg vil at noen skal ansvarliggjøres, forteller borgermester Susana Díaz, da hun besøkte stedet.

Hun understreket at det viktigste er å sikre lokal befolkningen i området rundt reservatet.

I fjor høst ble 1400 personer er evakuert fra Javea-området nordøst for Benidorm i Spania, da over 320 hektar skog og flere bygninger ble lagt i aske etter tre store skogbranner, der en eller flere brannstiftere sto bak.

