Politisjef: Håper ikke dødstallet stiger til tresifret

Så langt er 17 personer bekreftet omkomne etter den voldsomme brannen i London onsdag. Politisjef Stuart Cundy venter at tallet vil stige betraktelig.

Høyblokken Grenfell Tower ble onsdag rammet av et flammehav. Mellom 400 og 600 personer skal bo i blokken, som huser 120 leiligheter. Brannen skal ha spredd seg svært raskt.

Hittil er 17 bekreftet omkommet, og 65 personer ble reddet ut av brannpersonale. 30 personer skal fortsatt være innlagt på nærliggende sykehus, opplyser helsetjenesten i England i 18.20-tiden. 15 av disse skal være kritisk skadet.

BRANN I LONDON: Brannen i høyblokken Grenfell Tower onsdag har så langt kostet 17 liv. Foto: Toby Melville , Reuters

Under intervju med pressen forteller politisjef Stuart Cundy at tallet er forventet å stige, og at noen av ofrene kanskje aldri vil kunne identifiseres.

– Jeg håper at det ikke blir et tresifret antall døde, sier han ifølge Reuters.

Han har også uttalt at søket gjennom bygningen han ta flere måneder.

Så langt er kun én av ofrene navngitt – Mohammed Alhaj Ali, som kom til Storbritannia i 2014 som syrisk flyktning.

Ifølge The Guardian skal seks omkomne være identifisert. Flere leter etter sine kjære som er savnet etter brannen.

Vitner forteller også at en baby ble kastet ut av et vindu, og på mirakuløst ble tatt imot på bakken og overlevde.