Kommunelegen om studentbolig full av maur, fukt og skitt: Ubeboelig

Da Gabriel Berg (21) skulle flytte inn i studentboligen i Bø, ble han møtt av maur og fuktskader.

Markedsføringsstudenten begynner å studere på Høgskolen i Sørøst-Norge i Bø i høst, og bestemte seg for å leie studentbolig med en kompis.

Da de ankom boligen de hadde leid av studentsamskipnaden, ble de møtt med et frastøtende syn: Skadedyr og mørke fuktflekker på badet, og et skittent fellesområde.

– Det var veldig ekkelt. Maur hadde tatt malingsflass fra taket og bygget bol på badet, forteller Berg.

Flyttet ut etter bare to dager

De to vennene hadde sikret seg billig boplass på Breisås studentbolig, der husleien er 2200 kroner i måneden og hvor det for det meste bor internasjonale studenter.

Da de så det de synes var en uakseptabelt dårlig standard på boligen meldte de fra til studentsamskipnaden og krevde å få pengene tilbake. Etter bare to dager flyttet de ut.

Kommuneoverlegen ble raskt kalt inn for å sette i gang kontroll av boforholdene.

Grunnen til at Berg likevel vil ta saken videre, er at han mener dette ikke skulle skjedd i utgangspunktet.

– De fleste som bor der er internasjonale studenter som kanskje har en veldig høy terskel for å klage. De som bor der har også begrensede norskkunnskaper.

MØRKE FLEKKER: Slik så veggene og taket på badet ut da Gabriel flyttet inn i studentboligen. Foto: Tipser

– Dårlig at de ikke gjorde noe med det før

INTERNASJONAL STUDENT: Huy Pnam bodde i studentboligen på Breisås sammen med Gabriel Foto: Privat

Huy Pham (24) er en av de internasjonale studentene Gabriel snakker om.

Han bodde i studentboligene på Breisås i et år, og flyttet ut etter å ha møtt Gabriel og kompisen i sommer. Han forteller at han ikke tenkte over at boforholdene var dårlige, fordi han er vant til mye dårligere forhold i studentboligene i Vietnam, der han er fra.

– Jeg tenkte ikke på at det ikke var bra nok før de begynte å snakke om det. Norske studenter har nok andre forventninger, sier han.

Huy forteller at samskipnaden har rettet opp feilene i leiligheten nå, og at det ser mye bedre ut. Hadde han stått i samme situasjon igjen ville han meldt fra.

– Jeg synes at det er dårlig at de ikke gjorde noe med det før norske studenter sa ifra.

Kommuneoverlegen: Var ubeboelig

Kommuneoverlege Kristin Sekse var på befaring i boligen både før og etter at samskipnaden rettet opp forholdene.

– De har vasket, og det ser beboelig ut nå. Det er ingen tvil om at det ikke var beboelig der før de gjorde det, sier hun til VG.

Kommunens helsepersonell skal skrive en rapport om forholdene. Om samskipnaden ønsker det kan det også foretas en måling etter mugg.

– Så vidt jeg skjønte på han som fulgte oss rundt var det snakk om en glipp i sommerrutinene, sier hun, og legger til:

– Det er absolutt ikke sånn vi ønsker å møte studentene som kommer til Bø, så jeg håper dette var et engangstilfelle

Samskipnaden: Skyldes rutinesvikt

Kommunikasjonssjef Linda Tabita Tangen for Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge beklager på det sterkeste overfor guttene. Hun forteller at Gabriel Berg og kompisen har fått refundert og kreditert penger, og er fristilt fra kontrakten uten oppsigelsestid.

– Jeg forstår godt at de reagerte. Vi må kikke nøye på rutinene våre. Dette kommer vi til å følge opp utover de konkrete tiltakene vi allerede har gjort og gjør, sier hun.

Hun avviser at boligene på Breisås er nedprioriterte og mener situasjonen skyldes en uheldig rekke svikt i rutiner.

– De ønsket å leie fra 1. juni så de kunne sikre seg bolig til studiestart. Vi vasker ned og kontrollerer hyblene rundt 1. august, men de kom noen dager før så det var ikke gjort enda, sier hun.

Årsaken til skadene og malingsflasset på badet, som maurene hadde bygget bol av, var at en vifte på badet hadde sluttet å virke.

– De som bodde der før hadde dusjet uten å få det med seg. Det ble rapportert inn og den ble reparert like før feriestart, men ingen hadde anledning til å utbedre skadene dette hadde medført før ferien.

FELLESOMRÅDENE: Kjøkkenviften i fellesområdene var full av skitt. Ifølge Studentsamskipnaden skyldes de dårlige forholdene i boligen en rutinesvikt i sommermånedene. Foto: Tipser

Manglene rettet

Tangen beskriver også studentboligene slik de så ut da guttene flyttet inn som ubeboelige. Hun kan ikke tenke seg at det har vært så ille hele året.

– Vanligvis har vi studenter som jobber som husverter som er innom minst en gang i uken. Studentene som bor der har selv ansvar for å vaske. Vi hadde storkontroll i april, og det var ikke innrapportert om at det var så ille da.

Hun forteller at viften på badet er fikset, og de svarte fruktflekkene er vasket vekk og malt over, og sier malerfirmaet har bekreftet at det ikke er fukt i tak eller vegger. Den driftsansvarlige for studentboligene i Bø er i tett dialog med kommuneoverlegen for å forsikre seg om at boforholdene er i orden.

– Disse enhetene har enkel standard og svært lav pris. De står på trappene for utfasing, da bygging av helt nye studentboliger er planlagt på campus. I mellomtiden leies de ut til studenter, forklarer Tangen

