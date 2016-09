Mindreårig fikk aktiv dødshjelp i Belgia

En dødssyk mindreårig er blitt den første til å få hjelp til å dø i Belgia.

Personen er den første til å få hjelp til å dø i Belgia siden aldersgrensen på aktiv dødshjelp ble fjernet for to år siden, bekreftet lederen for kommisjonen for den føderale dødshjelp, Wim Distelmans, til avisen Het Nieuwsblad.

Han ga ingen ytterligere detaljer.

Belgia er det eneste landet i verden som tillater at mindreårige i alle aldre kan velge aktiv dødshjelp.

– Vi ønsker å gi valgfrihet også til barn som er i stand til å ta en egen beslutning, sa en av de folkevalgte bak loven, Jean-Jacques De Gucht fra de flamske liberale da loven ble stemt over for tre år siden.

Foreldrene må samtykke

Kriteriet er at barna må ha en rasjonell beslutningskapasitet og være i sluttfasen av en dødelig sykdom. Foreldrene til de under 18 år må også gi sitt samtykke.

– Heldigvis er det svært få barn som anses som kandidater til aktiv dødshjelp, men det betyr ikke at vi bør nekte dem retten til en verdig død, fortalte Wim Distelmans til Het Nieuwsblad avisen.

Les også: Lippestad: – Assistert selvmord utfordrer menneskeverdet

Distelmans fortalte nyhetsbyrået Reuters at dødsfallet til den første mindreårige som hadde fått innvilget aktiv dødshjelp, hadde blitt rapportert til hans komité av en lokal lege i forrige uke. Tilfellet skal ha skjedd i flamsktalende Belgia, melder RTBF, den offentlige kringkasteren for Belgias fransktalende.

Men selv om et stort flertall av innbyggerne i et liberalt Belgia sier de støtter en utvidelse av loven, har det vært hard debatt og motstand mot forslaget.

Alderen på den mindreårige har ikke blitt rapportert. Nederland gir også aktiv dødshjelp for mindreårige, men de må være i alderen over 12 år gammel. Belgia løftet aldersgrensen i 2014. En lov vedtatt av parlamentet sa at barnet måtte være dødssyk, ansiktet gjenspeile en «uutholdelig fysisk lidelse» og det må ha vært gjort gjentatte forespørsler om å dø før aktiv dødshjelp blir vurdert. Mange mennesker, inkludert kirkeledere og noen barneleger har stilt spørsmål om barn ville være i stand til å gjøre et slikt vanskelig valg.

Eutanasi for voksne ble tillatt i Belgia i 2002. I 2012 fikk 1432 personer hjelp til å dø. De fleste var over 60 år.

Les også: Francis (89) og Anne (86) vil dø sammen med aktiv dødshjelp.