Nok en strømløs natt i Aust-Agder

Mange husstander må belage seg på enda en strømløs natt i Aust-Agder.

I Holtsveien utenfor Tvedestrand sitter Wainy Anne Falck og lurer på om hun har en livsfarlig strømførende ledning liggende i snøen rett utenfor stuevinduet.

– Jeg så på en film natt til søndag. Snøen lavet ned. Plutselig brekker en stor mast og trekker ut alle strømførende ledninger ut av veggen, forteller Falck.

Klokken ni søndag morgen ringer Falck vakttelefonen til Agder Energi.

– Dette er alvorlig og farlig, fikk jeg beskjed om. Selskapet lovte å sende folk. Ble også fortalt at de skulle komme med et strømaggregat. Nå er det snart gått to døgn og jeg har hverken sett noen eller hørt noe fra noen, erklærer kvinnen frustrert.

TVERT AV: Den strømførende ledningen ble trukket ut av veggen inntil den røk tvert av da strømmasten brakk natt til søndag, men etter snart to døgn har familien fra Tvedestrand ennå ikke fått informasjon om strømmen er slått av eller ikke. Foto: PRIVAT

Hun må passere 15 centimeter fra ledningen hver gang hun skal ut i vedbua. Å lufte hunden er uaktuelt.

– Jeg har ringt minst sju ganger til energiselskapet. Hver gang har jeg fått høre fra kundebehandlerne om at de skal gi beskjed videre, men ingen ting skjer.

Livredd for ledning



– Antar at det finnes en boks et sted i nærheten hvor strømmen kan slås av. Det kan godt hende at strømmen allerede er slått av, men det får jeg ingen informasjon om og jeg akter slett ikke å finne det ut på egenhånd, forsikrer Falck.

– Jeg er livredd for ledningen, slår hun fast.

På hjemmesiden til Agder Energi ble det ved 22:00-tiden opplyst at drøyt 1.500 husstander fortsatt var uten strøm.

Ved feilrettinger og oppkobling kan abonnentene oppleve korte strømbrudd.

– Antall strømløse husstander vil variere litt gjennom kvelden og natten, opplyser Unni Farestveit, direktør for samfunnskontakt ved Agder Energi.



– Det er svært uvanlig at strømmen er borte så lenge, legger hun til.



Klokken 8 mandag morgen var 2.711 husstander uten strøm i Aust-Agder.

Agder-fylkene har vært rammet av strømbrudd siden lørdag formiddag. Årsaken er det store snøfallet. Søndag morgen var drøyt 9.000 husstander uten strøm.

Mange fikk tilbake strømmen i løpet av søndagen.

De hardest rammede kommunene var Vegårshei, Kristiansand, Iveland, Birkenes, Åmli, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør og Gjerstad.

Fortsatt hardt rammet



Farestveit forklarer at særlig Froland kommune er hardt rammet fortsatt. Det samme gjelder områder utenfor Grimstad. Også i Vegårdshei var det mange strømløse.

– De fleste husstandene har nå fått strømmen tilbake, men fortsatt er mellom femti og hundre husstander nord i kommunen uten strøm, forteller teknisk sjef Tore Smeland i Vegårdshei.

– Agder Energi er nå på vei opp med et aggregat som skal gi strøm til en mobilmast, slik at folk får mobildekningen tilbake. Bebyggelsen er spredt og det er viktig at folk kan få tak i hjelp. De som ikke har fasttelefon har vært uten mobilforbindelse siden natt til søndag, forteller Smeland.

I kommunen overnattet flere enn vanlig på sykehjemmet.

– De eldre og pleietrengende som kvalifiserer for hjemmesykepleie fikk tilbud om å overnatte. Flesteparten ønsket å tilbringe natten i sine omsorgsboliger, mens noen få takket ja til å overnatte på sykehjemmet, opplyser teknisk sjef.

Agder Energi har vært ute med to helikopter tidligere i dag. Befaringene avdekket store og svært omfattende skader på linjenettet.

Flere steder er det knekte master, linjer som er slitt over og linjer som ligger på bakken som følge av tung is- og snølast i kombinasjon med sterk vind i helgen.

OMFATTENDE: Det kraftige snøværet i Aust-Agder påførte kraftnettet store og svært omfattende skader. Foto: AUST AGDER ENERGI

Et eksempel er linjestrekket Akland til Vegårshei hvor fire master er knekt og det kreves gravemaskin for å sette opp nye master.

Ny strømløs natt

Det ble meldt om temperaturer helt ned i 20 minusgrader i området fra Grimstad og inn i landet til Vegårshei.

I natt er det meldt syv minusgrader på det kaldeste i innlandskommunen.

– Mange må belage seg på enda en natt uten strøm, men vi håper at de fleste har fått igjen strømmen innen i morgen tidlig, sier Farestveit.



– Noen må regne med at det går noen timer utover dagen før de har fått strømmen tilbake.



Agder Energi har hatt 100 mann ute på linjene i hele dag.



– Det er et vanskelig og tidkrevende arbeid. Vi må inn med maskiner. De ligger ikke alltid langs veier og montørene må ut i ulendt terreng.



– Akkurat nå i kveld er 90 mann ute og reparerer kraftlinjene. De jobber i ulike skift. Det vil bli arbeidet gjennom hele natten, forsikrer Unni Farestveit.