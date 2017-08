«Arbogakvinnen» dømt til livstid

Johanna Möller ble i juli funnet skyldig i drapet på faren sin, og drapsforsøk på moren sin, samt oppfordring til drap på ektemannen.

Hun er dømt til livstid i fengsel, skriver Aftonbladet.

– Johanna Möller er en person som ikke nøler med å medvirke til drap, står det i Tingrettens dom, ifølge Expressen.

I august i fjor ble Johanna Möller og kjæresten pågrepet i Trondheim for det som i svenske medier har fått navnet «Sommerstugadrapet».

Bakgrunn: Kvinne (41) og samboer (18) pågrepet i Trondheim for «Sommerstuga-drapet»

16. august skrev Aftonbladet at tingretten har funnet bevisene mot 42-åringen overbevisende, og at de mener hun er skyldig i drapet på faren og drapsforsøket på moren, samt oppfordring av drap på ektemannen sin i 2015.

Ekskjæresten dømt til 14 år

Mandag falt dommen mot Möller og den nå 21 år gamle ekskjæresten. Hun må sone en livstidsdom. Ekskjæresten fikk 14 år i fengsel. Årsaken til den mye lavere straffen er at ekskjæresten var 20 år på tidspunktet for de kriminelle handlingene, og derfor for ung til å straffes med livstid.

Ekskjæresten ble først oppgitt med alderen 18 år, men nye opplysninger fra iranske myndigheter viser at mannen var 20 år på drapstidspunktet.

21-åringen blir i tillegg utvist fra Sverige, og får innreiseforbud i landet.

I dommen står det at selv om ekskjæresten har utført selve draps- og drapsforsøkshandlingene, anses Möller som så delaktig at hun i likhet med ekskjæresten anses som gjerningsmann, og ikke medhjelper.

Ekskjæresten fortalt i avhør at Möller ved flere anledninger under en periode på noen måneder skal ha prøvd å overtale ham til å drepe foreldrene.

Les også: Aftonbladet om «Sommerstuga-drapet»: Etterforskes for å ha sendt kjæresten hemmelige lapper i fengsel

ÅSTEDET: En 68 år gammel mann ble drept i dette sommerhuset i Arboga den 3. august. Politiet pågrep i slutten av august hans datter og hennes kjæreste i Trondheim og siktet dem for drapet. Foto: Frode Hansen , VG

Ingen psykiske lidelser

Den var kvelden 3. august i fjor at politiet fant en død 68 år gammel mann på en sommerhytte sør for Arboga i Sverige. På samme sted fant de en skadet 63 år gammel kvinne. Det er foreldrene til Johanna Möller. Det er moren som har tilkalt politiet, og hun skal ha sagt «Hjelp, jeg har et hull i kroppen».

Ni dager senere opplyser Försäkringsbolaget If at de tidligere har nedlagt en dødsfallutredning ved samme sted. Da gjaldt det ektemannen til parets datter.

21. august forlot Möller landet, og dro på feire til Thailand. Politiet startet en ny etterforskning på ektemannen til Möller, som druknet på mystisk vis i 2015.

30. august blir Möller og ekskjæresten pågrepet i Trondheim. Det var norsk politi som utførte pågripelsen. Ekskjæresten erkjenner at han drepte Möllers far i februar.

Rettssaken avsluttes 28. juni etter 20 forhandlingsdager. Etter at de begge blir finnet skylding, gjennomgår de en rettspsykiatrisk vurdering. De viser ingen psykiske lidelser.