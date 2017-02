Her er Jonas Gahr Støres viktigste valgløfte: Å få flest mulig i jobb

Hvis Ap-leder Jonas Gahr Støre blir statsminister til høsten, vil han prioritere knallhardt å få flest mulig i jobb.

Støre bekrefter at det økonomiske handlingsrommet vil krympe de neste fire årene med en aldrende befolkning, men sier at programforslaget tar hensyn til dette:

– Det er ingen tvil om at det blir trangere tider i forhold til hva som kan foreslås av nye velferdsordninger. Den sittende regjeringen har kuttet i inntekter til fellesskapet og fylt på med barnebarnas penger fra oljeinntektene. Den utviklingen vil vi endre, sier Støre til VG.

Må få ned ledigheten



Så om han må prioritere knallhardt, hvilke valgløfter vil da stå igjen som de aller viktigste?

– Det aller viktigste vil være å få folk i arbeid, og lykkes med at ledigheten blant unge går ned. Så må vi kvalifisere de som står utenfor slik at de kan delta i arbeidslivet, sier Ap-lederen til VG.

– På velferdssiden vil det være særlig viktig for oss å gjøre Norge klart for at det blir flere eldre, og å lykkes med god forebygging for alle aldersgrupper, legger han til.

Ap ønsker å senke maksprisen på foreldrebetaling i barnehagene i løpet av fireårsperioden, og å øke fedrekvoten tilbake til minst 14 uker, ifølge programutkastet som Støre og nestleder Hadia Tajik la frem mandag formiddag.

Men det kommer ingen stor tannhelsereform for det offentliges regning, slik Ap har programfestet foran de to siste stortingsvalgene. Ap har heller ikke noen intern diskusjon om å bytte bort barnetrygden med gratis barnehage og SFO.

– Barnetrygden består uendret i vårt programutkast, sier Hadia Tajik, som har ledet programprosessen, med sentralstyret som programkomité.

– Men vi ønsker å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagene der det ligger til rette for det, legger Støre til.

15 milliarder mer



– Vi mener at programmet har ambisjoner som skal la seg gjennomføre, selv om noen av dem, som å øke forsvarets andel av BNP til to prosent, vil ta lengre tid å oppfylle enn fire år, sier Støre.

Ap har tidligere lovet å øke skatte- og avgiftsinntektene opp til 15 milliarder kroner de neste fire årene, ut over dagens handlingsrom i økonomien. Det er om lag tre firedeler av skattelettelsene som Solberg-regjeringen har gitt ut de siste fire årene.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen kalte skatteløftet for «en knyttneve i ansiktet på arbeidsfolk».

På spørsmål om hva de 15 milliarder kronene skal brukes til, svarer Støre:

– Pengene skaffer oss handlingsrom. Det er to generasjonskontrakter i dette programmet: Barn og barnebarn skal også få en del av vårt felles pensjonsfond, og utviklingen skal skje i henhold til våre klimaforpliktelser, sier Støre.

– Men hvis pengene ikke strekker til for å gjennomføre partiprogrammet, vil Ap kutte andre steder i de offentlige utgiftene?

– De offentlige utgiftene vil måtte tilpasses den økonomiske virkeligheten i hvert enkelt år, svarer Støre.

– Men om det blir nødvendig å kutte i offentlig sektor, hva vil dere kutte?

– Det blir vel snarere snakk om å holde igjen, enn å kutte, svarer Støre.

AUF tok tre dissenser



Ap-landsmøtet i april må ta stilling til tre dissenser i programutkastet:

• AUF-leder Mani Hussaini vil at landsmøtet skal si nei til enhver konsekvensutredning om oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, mens flertallet vil konsekvensutrede en del av området.

• AUF vil også dele foreldrepermisjonen likt mellom foreldrene, mens flertallet i sentralstyret ønsker fortsatt tredeling.

• Den tredje dissensen er AUFs krav om at K-en i KRL-faget (kristendom, religion, livssyn) fjernes. Her har AUF støtte fra sentralstyremedlem Anniken Huitfeldt.

