Ap-Raymond gifter seg

Raymond Johansen (55) har forlovet seg med kjæresten Christin Kristoffersen (43).

– Vi forlovet oss tidlig i september. Veldig hyggelig, skriver Johansen i en SMS til VG.

Tirsdag kveld publiserte Kristoffersen et bilde av to hender med hver sin forlovelsesring på Facebook. Over bildet har hun skrevet: «Når små ord har størst mening».

De to Ap-politikerne har vært sammen siden i fjor sommer, og møtte hverandre gjennom politikken.

Johansen har vært byrådsleder i Oslo siden høsten 2015. Omtrent samtidig takket Kristoffersen for seg etter fire år som lokalstyreleder for Arbeiderpartiet på Svalbard.

Nå jobber hun som rådgiver i Rambøll Management Consulting.

