Taggeangrep i Oslo: – Trolig europeiske gjenger som står bak

Maskerte personer skapte frykt på T-banen i Oslo fredag kveld. Trolig en europeisk bande som står bak, sier Sporveien.

Det var like før klokken ni fredag kveld at skrekkslagne passasjerer var vitne til at minst ni maskerte menn løp mot en T-banevogn på Bogerud stasjon i Oslo.

De kastet en handlevogn i sporet foran den, slik at den ble hindret i å kjøre. Samtidig gikk de til angrep på flere vogner med spraybokser og tagget dem ned.

STYRKER BEREDSKAP: Sporveien er kjent med europeiske bander som drar rundt og tagger ned T-baner og styrket fredag beredskapen i hele Oslo. Foto: Sporveien

Drar fra by til by og angriper



– Dette er dessverre velkjente tagge-angrep og det er høyst trolig europeiske gjenger som står bak. Det er ofte snakk om personer i 30–40 årene som drar rundt til ulike europeiske land og gjennomfører slike angrep, sier Cato Asperud, kommunikasjonssjef for Sporveien.

Han forteller at de flere ganger har opplevd lignende angrep og at bandene ofte drar til en by for å gjennomføre flere taggeangrep på en kveld.

– Vi styrket beredskapen for å unngå flere angrep, det fungerte.Vi har god kunnskap om hvordan disse bandene operere, forteller Asperud.

Politiet søkte fredag kveld med politi- og hundepatruljer, i tillegg til helikopter, uten hell.

Søndag morgen opplyser politiet til VG at de ikke gjør noe aktivt med saken, men at en etterforskning vil starte når en anmeldelse foreligger.

– Vi kommer til å anmelde hendelsen mandag morgen. Vi har Norges største arkiv av tagger og signaturer, og har lenge jobbet systematisk for å anmelde og registrere hver eneste tag. Politiet har et stort arkiv over alle tagger, som kan gjøre det lettere å fakke disse bandene, sier Asperu