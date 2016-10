Avis: – Vil ta uker å gjennomgå nye Clinton-eposter

Fakta om Hillary Clintons eposter

* Våren 2015 ble det kjent at Hillary Clinton brukte en privat epostkonto til jobbrelatert korrespondanse mens hun var utenriksminister.

* Det kan ha vært et brudd på amerikansk arkivlov, som fastslår at all tjenestekorrespondanse skal bevares for ettertiden.

* Clinton hadde ingen offisiell epostkonto mens hun var utenriksminister fra 2009 til 2013.

* Saken kom fram da en komité i Representantenes hus ba om innsyn i Clintons epostkorrespondanse om angrepet på den amerikanske ambassaden i Benghazi i Libya i 2012.

* 30.000 eposter ble overlevert til utenriksdepartementet. Clinton beklaget bruken av en privat epostserver, men påpekte at Colin Powell hadde samme praksis i sin utenriksministertid.

* I mai rettet utenriksdepartementet kraftig kritikk mot Clinton i en intern granskingsrapport, som fastslo at hun ikke sørget for å få epostpraksisen juridisk godkjent.

* 5. juli avsluttet FBI sin gransking. FBI anbefalte at det ikke ble tatt ut tiltale, men fastslo at Clinton var ytterst uforsiktig. De fant 110 eposter som inneholdt hemmeligstemplet informasjon.

* Dagen etter godtok justisminister Loretta Lynch FBIs anbefaling.

* 2. september offentliggjorde FBI totalt 58 sider av etterforskningspapirene, hvorav 14 sider var fullstendig sladdet. Her går det blant annet fram at FBI ikke fant bevis for at noen hadde brutt seg inn i Clintons epostsystem.

* 28. oktober orienterte FBI Kongressen om at det er funnet flere eposter som kan være relevante for saken, og at disse nå skal gjennomgås.

* Flere kilder opplyser at epostene er oppdaget på en PC Clintons nære medarbeider Huma Abedin og hennes fraseparerte ektemann Anthony Weiner delte. Han etterforskes for å ha sendt meldinger med seksuelt innhold til flere kvinner og en 15 år gammel jente. Kilde NTB