Fredsprisvinner Liu Xiaobo er død, 61 år gammel. Hans tidligere advokat holder myndighetene ansvarlige for dødsfallet.

Nyhetsbyrået AFP og britiske BBC siterer kinesiske myndigheter på nyheten.

Mo Shaoping, Liu Xiaobos tidligere advokat bekrefter overfor VG at fredsprisvinneren døde ti over halv syv torsdag.

Tidligere i uken ble det meldt at tilstanden til den tidligere fredsprisvinneren var kritisk, men at han ble gitt den beste behandlingen han kunne få. Fredsprisvinneren hadde diagnosen dødelig leverkreft.

– Liu har vært en god venn i over 30 år, og jeg føler meg trist og desperat over å ha mottatt beskjeden om dødsfallet, sier advokaten til VG på telefon fra Kina.

DØD: Fredsprisvinner Liu Xiaobo er død, 61 år gammel. Foto: AP

Holder Kina ansvarlig

Advokaten fordømmer kinesiske myndigheter og mener at myndighetene står ansvarlig for hans død.

– Myndighetene har sagt at de passet godt på Liu, og at de har hatt årlige helsekontroller. Han er vinner av Nobel Fredspris, og så sier myndighetene plutselig at han hadde uhelbredelig kreft i fengsel. De bør ta ansvar for hans død, sier Mo.

Lius dødsfall er nesten ikke omtalt i kinesiske medier og hans navn er fortsatt blokkert på kinesiske sosiale medier.

Liu Xiaobo, som ble 61 år gammel, fikk Nobels fredspris i 2010.

– Vi har mottatt budskapet om Lius død med sorg. Det er tragisk at han døde i fangenskap, sier formann i Nobelkomiteen Berit Reiss-Andersen til VG.

Lius stol sto tom under prisutdelingen i 2010. Han fikk aldri motta prisen personlig.

FIKK FREDSPRIS: Slik så det ut da Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris. Daværende formann i Nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland, til venstre. Foto: Bjåland Nils , VG

Xiaobo ble i 2009 dømt til elleve års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politiske manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina.

Et av forslagene i manifestet var kravet om ytringsfrihet i landet.

– Det er ingenting kriminelt i noe av det jeg har gjort, men jeg klager ikke på noe, uttalte han i retten, ifølge BBC.

Ville behandles i utlandet

Året etter ble han altså tildelt Nobels fredspris, uten selv å være til stede. Utdelingen skjedde til tross for at Kina på forhånd advarte Nobelkomiteen og i ettertid reagerte kraftig overfor Norge.

I mai i år ble han diagnostisert med langt fremskredet leverkreft og overført til et sykehus for behandling. To leger fra USA og Tyskland, som besøkte Liu på sykehuset lørdag, konkluderte med at det ville ha være trygt for Liu å få behandling i utlandet, slik han selv ønsker.

Erna Solberg har hittil nektet å uttale seg om hvor vidt hun støttet EUs krav om frigivelse av Liu Xiaobo, og høstet kritikk for måten hun har håndtert saken på.

Xiaobo var utdannet ved flere universiteter i Kina, og han hadde en doktorgrad i litteratur. Før 2009 ble han arrestert flere ganger, og i 1996 ble han beordret til tre års omskolering gjennom straffarbeid uten dom.

Liu Xiaobo ble nominert til Nobels fredspris av en rekke framtredende personer, utenlands og i Norge, blant andre Václav Havel, Dalai Lama, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Mike Moore, Karel Schwartzenberg, Desmond Tutu, Gregorij Javlinskij og Jan Tore Sanner.

Thorbjørn Jagland, som ledet Nobelkomiteen da Liu Xiaobo fikk fredsprisen, sier til NTB at Liu hadde en stående invitasjon om å komme til Norge og motta den.

– Liu Xiaobo var en mann som kjempet for menneskerettigheter med fredelige midler og Nobelkomiteen ønsket å understreke at kampen for menneskerettigheter er en viktig del av kampen for fred, sier Jagland til NTB.

Norske politikere reagerer med sorg

– Han var en sterk forkjemper for menneskerettighetene. Trist at vi aldri fikk se og høre han holde sin Nobel-tale i Oslo, sier tidligere statsminister og leder for Oslosenteret for fred, Kjell Magne Bondevik sier til VG.

Knut Arild Hareide hyller Liu Xiaobo på Twitter etter at nobelprisvinneren døde torsdag.

– Med sorg mottatt meldingen om at Liu Xiaobo tapte kampen mot kreften. Noen mennesker ofrer alt for andres frihet, skriver KrF-lederen på Twitter.

SØRGER: Protester har samlet seg i Hong Kong for å sørge over tapet av demokratiforkjemperen. Foto: Foto: AP

Også Venstre-leder Trine Skei Grande reagerer med sorg på beskjeden om fredsprisvinnerens død.

– Det er en trist beskjed å få. Han har vært den viktigste offentlige representanten for at Kina skal respektere menneskerettighetene, grunnstenen i ethvert liberalt samfunn. Det er tragisk at han går bort etter så kort tid i frihet, sier Grande.

Hun finner det naturlig at også den norske statsministeren kondolerer at en fredsprisvinner går bort. Erna Solberg har hittil ikke villet kommentere at Xiaobo de siste ukene har fått behandling for den langt fremskredne kreftsykdommen han har lidd under i fangenskap.