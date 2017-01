Keita på klubbjakt i USA – besøkte Demidovs Minnesota United

Muhamed Keita kan forlate polske Lech Poznan innen kort tid. Sist uke var 26-åringen i USA for å se på forholdene i Minnesota United.

Keita skal ha sett MLS-laget trene og hatt samtaler med representanter fra klubben. Rådgiver Jack Karadas opplyser at 26-åringen nå er tilbake i Norge, men vil ikke kommentere om en kontraktsinngåelse er nært forestående.

– Jeg har ikke lyst til å si så mye mer enn at han har vært på besøk der. Ting er ikke helt avklart, sier Karadas til VG.

Har fått kritikk

I et intervju med VG tidligere i måneden levnet Keita ingen tvil om at han ville bort fra Lech Poznan. Kantspilleren omtalte tiden i Polen som «møkk» og sa at han ikke ønsket å returnere til klubben etter den 1,5 år lange utlånsperioden i Norge.

Uttalelsene skal ha blitt mottatt med misnøye av Lech Poznan-ledelsen. Trener Nenad Bjelica har blant andre reagert kraftig.

– Jeg kjenner ikke Muhamed Keita, jeg har aldri møtt ham, men jeg er overrasket over det han har sagt om oppholdet sitt i Lech Poznan. Han viste ingen respekt for klubben, er Bjelica sitert på i Warszawa-avisen Gazeta Wyborcza.

Uavklart situasjon

Etter først å ha fått en helg på seg til å finne seg en ny klubb i begynnelsen av januar, skal vinduet ha blitt forlenget med en måned.

– Det er interesse rundt ham. Situasjonen er ikke avklart enda. Vi får bare avvente og se det an litt, sier Karadas.

Keita har tidligere uttalt til VG at han har avslått milliontilbud fra klubber i Nederland, Belgia, Tyrkia og USA. Hvis drammenseren skulle ende opp i Minnesota United, vil han bli lagkamerat med Vadim Demidov som nylig skrev under for klubben.

Keita har ikke besvart VGs henvendelser mandag ettermiddag.