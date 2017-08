Hester på ville veier flere steder

I morgentimene lørdag meldte politiet om at seks hester gikk løs på tre ulike steder i landet.

Politiet meldte om at to store hester, en svart og en lysebrun, gikk løs i Gol like etter klokka 9 lørdag morgen.

– Vi har fått melding om at de to hestene har gått ute på en jorde. De skal ikke ha oppholdt langs veien og ikke utsatt bilister for trafikkfare, sier Jarle Hoperstad, operasjonsleder i Buskerud politidistrikt til NTB.

Politiet vet enda ikke om hestene har kommet til rette, og har heller ikke oversikt over hvem dyrenes eier er.

Det var ikke bare i Hallingdal at firbeinte fant sin vei ut i frihet. Det skjedde omtrent samtidig to andre steder også.

Politiet i Sør-Trøndelag meldte rundt klokka ni om at to brune hester går alene i veibanen ved Botngård i Bjugn kommune. Politiet opplyser like før klokka halv elleve at hestene slapper av på utsiden av veien og ber bilister kjøre forsiktig i området. Deres eier er foreløpig ukjent for politiet.

To timer tidligere, klokka kvart på sju, meldte også politiet i Agder om to løse hester i Åmli sentrum.

(©NTB)