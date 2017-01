Trump-forbudet: Svenske Lina (31) skrinlegger USA-ferien

Svenske Lina Assad (31) frykter hun ikke får reise til USA, fordi passet sier fødested Baghdad.

Lina Assad kom til Sverige fra Irak som 7-åring og har bodd i Sverige i 25 år, men nå frykter hun at Trumps presidentordre likevel vil kunne stanse henne fra å kunne reise til USA.

Onsdag 25. januar signerte Donald Trump den omstridte presidentordren, som nekter statsborgere fra en rekke land å komme inn i landet. De aktuelle landene er Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Libya og Jemen.

31-år gamle Lina Assad er kurdisk og født i Baghdad, men har svensk statsborgerskap.

– Jeg er så mye skandinaver som du kan være. Jeg har svenske venner, jeg jobber for det mest svenske selskapet som finnes – jeg har aldri skjønt at jeg ikke er svensk. For meg er Sverige hjemme, og jeg har ikke vært i Baghdad siden jeg var barn. Hvorfor kan ikke jeg reise inn i USA? Det er sjelden jeg har følt meg utenfor, men nå gjør jeg det. Jeg føler meg utpekt, sier Assad, som jobber som trafikkassistent hos SAS.

Fakta om innreiseforbudet * USAs president Donald Trump undertegnet fredag en ordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk for å hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å komme til USA. * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager. * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet. * Innføring av et generelt innreiseforbud på 90 dager for personer fra syv hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. * Forbudet gjelder også reisende som har dobbelt statsborgerskap, hvis et av dem er fra et av de syv landene. * Omfatter også folk som i dag har arbeidstillatelse i USA. * Kun 50.000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret. Det er mer enn en halvering av Obamas grense på 110.000. * Forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet skal planlegge for sikkerhetssoner i Syria som skal gi beskyttelse til syrere som rømmer fra krig. Kilde: NTB

Må avlyse drømmereisen



Til våren skulle hun egentlig reist på ferie til Los Angeles. Den planen er skrinlagt inntil videre. Hadde hun reist, kunne hun risikert å bli stanset på flyplassen og sendt tilbake til Sverige.

– Jeg har mange venner og slektninger i LA. Det var virkelig en drømmereise. Nå er det jo sånn at folk som har kommet til Sverige mye senere enn meg får reise inn, om de er fra andre arabiske land, for eksempel. Ingenting av dette gir jo noen mening, sier Assad.

Trump har varslet at innreiseforbudet i førsteomgang gjelder i 90 dager, mens de evaluerer hvilke land som utgjør høy risiko for rikets sikkerhet. Flyktninger nektes foreløpig adgang i 120 dager, med unntak av syriske flyktninger, som stenges ute på ubestemt tid.

Redd for varig forbud



Assad påpeker at det ikke finnes noen garanti for at hun og andre rammede igjen får reise inn i USA når de fire månedene har gått.

– Men vi vet jo ikke hva som skjer om fire måneder, om vi blokkeres for all fremtid. På jobb har jeg vært vitne til folk som har blitt nektet innreise de siste dagene. Senest i går valgte berørte flyselskaper å avbooke og hjelpe reisende som ikke lenger har tilgang til USA, sier Assad.

AVLYSER FERIE: Lina Assad ser på Sverige som sitt hjemland, etter å ha bodd der i 25 år. I USA er det hennes irakiske opprinnelse som vektlegges. FOTO: PRIVAT

En ting er at hun selv ikke får lov til å reise til landet på andre siden av Atlanteren. Men hva med de menneskene som ikke har noe valg, lurer hun på.

– Jeg snakker høyt for alle de som dette forbudet rammer, sier Assad.

Innreiseforbudet har i helgen rammet flere som har forsøkt å reise til USA.

En passasjer på et Norwegian-fly som gikk fra Oslo til Los Angeles ble søndag morgen norsk tid nektet å komme inn i USA. Flyet måtte ta med seg passasjeren tilbake.

VG skrev søndag om Syriske Sahar Algonaimi (60) som ble stanset på flyplassen i Chicago da hun skulle besøke sin kreftsyke mor. Algonaimi bor i Saudi-Arabia, og ble sendt tilbake til hjemlandet etter å ha blitt holdt igjen på flyplassen i fem timer.

