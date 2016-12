Her gjør du julematkuppet

Vil du spare hundrelapper på julemiddagen, gjør du lurt i å sjekke VGs julematbørs. Sjekk tabellen og finn den aller billigste maten.

Årets julematbørs viser nemlig at du kan komme svært billig unna med julemiddagen i år.

For rundt 40 kroner kiloen kan du fråtse i ferdigkrydret tynnribbe. Kjøper du litt ekstra, har du også mer enn nok til flere julefrokoster.

Og hvorfor slite seg ut med å lage riskrem til hele familien når du kan får den ferdiglaget for 15 kroner?

TESTFAKTA: HANDLELISTEN er satt opp av VGs journalister.

VARENE er kjøpt i Oslo tirsdag 13. desember hos lavpriskjedene Rema 1000, Kiwi og Extra.

PRISBILDET som gjengis i matbørsen er basert på et øyeblikksbilde.

UTGANGSPUNKTET er vareutvalget i den enkelte butikk på kjøpsdagen. Om nødvendig har vi handlet i flere butikker samme dag.

AV 35 VARER er 18 varer identiske merkevarer.

PRISENE i VGs julematbørs er basert på kassekvittering. VG forholder seg til kvitteringen, og forutsetter at butikkpersonalet har slått inn riktig pris på varen. I enkelte tilfeller har vi brukt pris på hyllekant hvis varen ikke var tilgjengelig i butikk. I disse tilfellene har VGs journalist fotografert prisen på hyllekanten.

ALLE VARENE er kjøpt i butikk og betalt av VG.

PRISEN kan være endret etter VGs kjøpstidspunkt.

VEKTEN er omregnet der pakningsstørrelsen avviker. Se tabellen for detaljer.

VGs JULEMATBØRS er gjennomført uavhengig av kjedene.

MATVARENE i VGs julematbørs er donert til Matsentralen i Oslo.

18 identiske julevarer

Tirsdag denne uken fylte VG handlekurven med 35 julevarer hos lavpriskjedene Kiwi, Rema 1000 og Extra.

18 av disse er helt identiske merkevarer.

Og det er mye å spare om du handler i den rette butikken:

VGs journalister har handlet i butikkjedene uten å gi seg til kjenne. Prisbildet som gjengis i matbørsen er basert på et øyeblikksbilde.

Julens billigkupp gjør du hos Rema 1000, som vinner VGs julematbørs med god margin til både Kiwi og Extra.

Hos Rema får du hele handlekurven med julemat og god drikke for godt under tusenlappen.

Hos Kiwi er samme handlekurv 11,54 prosent dyrere. Der koster julevarene til sammen 1090 kroner.

Pristestens taper er Extra, hvor handlekurven ender på 1122 kroner, eller 14,76 prosent dyrere enn Remas kurv.

Krumkaker blant kuppene

Det er tydelig at kjedene følger hverandre tett på de store juleråvarene. Lutefisk, pinnekjøtt og medisterfarse koster omtrent det samme i alle kjedene. Det skiller også bare noen kroner per kilo for tynnribbe og røykelaks.

Priskuppene gjør du på kransekaker, krumkaker og Edamerost hos Rema.

Beinhard priskonkurranse i førjulstiden har gjort at de tre lavpriskjedene også i år har senket prisene på flere julevarer.



Beinhard priskonkurranse i førjulstiden har gjort at de tre lavpriskjedene også i år har senket prisene på flere julevarer.

Lutefiskbacon har tydeligvis kjedene bestemt seg for å «gi bort» i år. En 250 grams pakke koster mellom beskjedne fem og seks kroner. Det samme gjelder kålrot som koster under fire kroner kiloen.

Knock-out



Men som VGs julematbørs avslører, har ikke kampen om å være billigst lykkes for alle.

I fjor var det en ekstrem tøff konkurranse mellom kjedene i julematbørsen. På bunnlinjen skilte det bare en halv krone mellom Extra og Rema. I år er det er det imidlertid knock out-seier til Rema.

Bare hør her:

Rema har de laveste prisene i 30 av 35 varer i VGs julematbørs.

Extra er dyrest* på 23 av varene, mens Kiwi er dyrest på 18 varer.

* Kjeden har den høyeste prisen, enten alene eller sammen med en annen kjede.

Hadde det ikke vært for at Kiwis røde Edamerost er tre kroner dyrere enn hos Extra, så hadde Rema, Kiwi og Extra plassert seg som billigst, nest billigst og dyrest i alle kategorier.

Så tydelig er nemlig utslagene i årets julematbørs.

DYRE ROSINER: Kiwi hadde testens aller dyreste gløggmiks med rosin (hvit pose). Hos konkurrentene fant vi den langt billigere tomtegløgg-miksen. Foto: NINA ANDERSEN

For dem som sverger til mandelpoteter til julemiddagen, lønner det seg ikke å kjøpe disse hos Extra. Her er nemlig posen med to kilo mandelpoteter tre ganger dyrere sammenlignet med Rema og Kiwi.

Og, kransekaken koster 20 kroner mindre på Rema enn hos konkurrentene.

Hvorfor Kiwi-kjeden denne julen selger julematbørsens dyreste Tomtegløgg-miks merket Jacobs, NorgesGruppens premiumserie, kunne ikke betjeningen i den grønne lavpriskjeden svare på.

PRISSJEKK: VGs prisjeger Nina Andersen under arbeidet med årets julematbørs i en av lavpriskjedene. Foto: JØRN KAALSTAD

Julemiddag til under 200-lappen



For under 200 kroner kan du få en julemiddag og dessert for seks personer basert på prisene i VGs julematbørs:

3 kg tynnribbe: 117,-

2 kg mandelpoteter: 13,-

2 pk. surkål: 19,-

2 pk. svisker: 14,-

2 pk. riskrem 29,-



Til sammen kr. 192,-

JULEMIDDAG: Det behøver ikke koste skjorten å servere tynnribbe til jul. Foto: Opplysningskontoret For Kjøtt

Dette svarer kjedene:

KIWI: – En slik prisdifferanse er hinsides enhver fornuft, og så langt fra virkeligheten som det er mulig å komme. Vi kan dokumentere at vi i hele desember har vært like billige eller billigere enn våre lavpriskonkurrenter, svarer fra KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy.

EXTRA: – Extra har størst utvalg og skal ha lavest pris. VGs matbørs har dokumentert at vi har levert på prisløftet mange ganger – senest i september. Beklager at vi ikke vant denne gangen kjære kunde og medeier. P risene er allerede justert, det lover vi. God julehandel, ønsker kjededirektør Christian Hoel i Extra.

REMA 1000: – Dette er ekstra gledelig for vi har kuttet prisene daglig. VGs Matbørs beviser det vi har sagt hele veien, REMA 1000 er prislederen i Norge, sier prisdirektør Stian Mårdalen.