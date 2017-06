VG testet fidget spinnere: Dyrest skuffer

Avanserte «fidget spinnere» koster spinnvilt mye, men går vinningen opp i spinningen?





De finnes nemlig i utallige former og prisklasser, men lønner det seg å gå for de dyreste?

Vi gjorde en uhøytidelig test, som også ble sendt på Facebook, og kjøpte inn et utvalg av spinnere som er mulig å kjøpe fra norske butikker, og satt dem til testen: Blir de bedre jo dyrere de er?

Dollarspinner

Pris: 89,-

Beste tid: 2,21 minutter.

Engelskspråklige ville kanskje brukt uttrykket «add insult to injury» om konstant å bli minnet på alle dollarne du har brukt på noe så banalt som spinnere. Men så er det jo også hevdet at den skal spinne deg ut av bekymringene. Uansett - det er umulig å ikke la seg friste av spinnerne med utradisjonelt design.

Vurdering: Spinneren veier nesten ingenting, som gir følelsen av å holde i et stykke metall fra fly. En irriterende lyd, men stabil gange og enorm fart veier opp for irritasjonen.



Ultimate spinner

Pris: 599,-

Beste tid: 1,00 minutt.

Seks hundre kroner for en spinner er spinnvilt! Prisen i kombinasjon med konstruksjonen - åtte vekter koblet sammen som tannhjul - gir høye forventninger til den ultimate spinneren.

Vurdering: Den ultimate spinneren skuffet. Til prisen forventet vi noe langt mer. Spinntiden var blant testens dårligste, og tannhjul som snurrer gjør det vondt å sette spinneren i gang.



Regnbuespinner

Pris: 199,-

Beste tid: 1,10 minutter.

Det ser ut som spinneren har mye vekt ut fra senter, som vi håper er bra for spinntiden. Ser kul ut, men litt tett mellomrom mellom knottene kan hindre oss med pølsefingre i god fart.

Vurdering: Spådommen om pølsefingre var riktig. Litt vanskeligere enn andre spinnere å sette fart på, men en svært stabil spinner. En god spinner for de som liker å spinne på én finger, nesen eller kaste mellom hendene. Har dessverre litt kort spinntid.



Batspinner

Pris: 69,-

Beste tid: 2,27 minutter.

To fluer i ett spinn - barndomshelten Batman og fidget spinner i ett. Samtidig krysser den av på utradisjonelt design. Ingenting å ikke like her.

Vurdering: Med bare to tyngdepunkter er denne spinneren noe mer ustabil enn de andre i testen. Fasongen gjør den godt egnet til enhåndsspinnig, eller for dem som vil prøve på hakket mer avansert triksing. Blant testens billigere spinners, og liker du både spinners og Batman er det ingen grunn til å tvile på denne.



Trekantspinner

Pris: 99,-

Beste tid: 2,12 minutter.

Designet skiller seg fra den tradisjonelle spinneren de fleste av oss er vant til, men ser ut til å kunne spinnes på de samme måtene, uten alt for skarpe kanter å passe seg for.

Vurdering: Den av testens spinneren som ligner mest på originalen av de mer moderne variantene. Designet gjør den litt vanskeligere å sette i gang med samme hånd som holder spinneren. Til gjengjeld har den en pris som kan forsvares, og en fasong som skiller seg litt ut fra spinner-mengden.



Hjulspinner

Pris: 199,-

Beste tid: 3,15 minutter.

Dette ser ut som testens tryggeste spinner - ingen kanter å stikke seg på. Før testen har startet er det likevel ikke helt intuitivt hvordan man skal gi fart med de tradisjonelle spinneteknikkene, som for de fleste er å dytte med en finger mellom hver utstikker.

Vurdering: Nær umulig å få betydelig fart på denne med samme hånd som holder spinneren. Med to hender får den derimot enorm fart og spinner lenge. Dønn stabil, og kan som bonus slippes så den triller langs gulvet.



Bluetoothspinner



Pris: 199,-

Beste tid: 1,15 minutter.

Det finnes ikke en unnskyldning for å kjede seg i sommer hvis Flo Rida kan synge «You spin my head right round, right round» gjennom spinneren din. Før testen er vi likevel litt undrende på om elektronikken kan gå utover spinneregenskapene.

Vurdering: Spinneren var testens absolutt letteste i vekt, noe som skyldes elektronikk i stedet for kulelagere eller vekter. Spinntiden var ikke blant de beste, men med sommerens hit «Despacito» fra en blinkende spinner kan ikke dette bli annet enn gøy.



Quadspinner

Pris: 199,-

Beste tid: 1,50 minutter.

Mer spinner, mer spinn? Skiller seg ut, men skaper ingen frykt for å bli kuttet av skarpe kanter, tannhjul eller andre spinnertrussler. 33 prosent mer armer enn den tradisjonelle burde kanskje også bety 33 prosent mer spinn?

Vurdering: Til å være blant de dyrere skuffet denne spinneren. Den når fort høy fart, men taper også farten fort. Med lav fart synker stabiliteten, og triksing blir vanskelig. En hvinende lyd kommer til å gjøre deg upopulær i åpent kontorlandskap, på lesesalen eller i klasserommet.



Tradisjonell spinner

Pris: 20,-

Beste tid: 1,55 minutter.

Den helt tradisjonelle spinneren. Spinneren som startet trenden. Denne spinneren er den som er lettest å få tak i, og som ikke heller koster all verden. Kanskje er spinnere som Grandiosa - den originale er best?

Vurdering: Den desidert billigste spinneren, men presterer langt over prisen. En stor spinner med godt grep, og med jevn gange. Er også blant de mer lydløse i testen.



Konklusjon

For den som bare vil prøve trenden, eller ha en spinner i reserve, må den originale til 20 kroner være testens absolutte vinner. For deg som vil ha noe annerledes finnes det flere gode valg, men som testen viser, er det ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom pris og prestasjon.