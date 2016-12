Yahoo hacket – én milliard brukere rammet

Data fra én milliard brukere kan være på avveie etter at IT-selskapet Yahoo ble utsatt for et hackerangrep

Det opplyser selskapet selv ifølge BBC.

IT-selskapet Yahoo bekrefter så mange som en milliard kontoer ble hacket for to år siden. Angrepet skal ha funnet sted i august 2013, ifølge AP.

Den stjålne informasjonen fra de berørte kontoene kan inneholde navn, epostadresser, telefonnumre, bursdagsdatoer, samt sikkerhetsspørsmål og svar. Selskapet tror ikke informasjon om bankkontoer skal være hacket, men det er fare for at passord er stjålet.

Selskapet opplyser at datahackingen ikke stammer fra datahackingen den opplyste om i september, hvor 500 millioner brukere ble berørt.

– Yahoo mener en uautorisert tredjepart i august 2013 stjal informasjon knyttet til mer enn en milliard brukerkontoer, heter det i en uttalelse fra selskapet.