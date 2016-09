Tyskland beordrer WhatsApp til å stanse datadeling med Facebook

Chattetjenesten WhatsApp har fått trøbbel med tyske myndigheter etter at de ga Facebook tilgang til brukernes private data.

SLIK KAN DU STANSE DATADELINGEN Du kan stanse datalekkasjen fra WhatsApp til Facebook på to måter: 1. Hvis du får beskjed om å godta nye retningslinjer kan du trykke les og slå av datadelingen med Facebook. 2. Hvis du allerede har akseptert de nye retningslinjene kan du gå inn på innstillinger -> konto og slå av «del kontoinformasjon». Alternativ 2 er imidlertid kun tilgjengelig i 30 dager etter at du aksepterte de nye retningslinjene.

WhatsApp, som har mer enn 1 milliard brukere i over 180 land, har flere ganger understreket hvor høyt de setter brukernes personvern. I 2014 ble imidlertid selskapet kjøpt av Facebook, som selger annonser basert på informasjon om brukerne.

Jan Koum, som startet WhatsApp sammen med Brian Acton, svarte på brukernes bekymring rundt oppkjøpet med et blogginnlegg, hvor han fortalte at respekt for brukernes personvern var i deres DNA. Koum, som opprinnelig kommer fra Ukraina, begrunnet det blant annet med at familien flyttet til USA, delvis fordi de ble overvåket av KGB.

Nå føler mange seg lurt. Søndag annonserte WhatsApp at de gir Facebook tilgang til brukerens mobiltelefonnummer og hele kontaktlisten. De understreket samtidig at ingen får tilgang til det krypterte innholdet i meldingene.

Tyske myndigheter har reagert resolutt. Tirsdag ble det avsagt en dom i datasikkerhetsmyndigheten i Hamburg som beorder Facebook til å slette all data de har mottatt fra 35 millioner tyske brukere.

– Da WhatsApp ble kjøpt av Facebook for to år siden lovet begge selskaper at data ikke ville bli delt, heter det i dommen fra datasikkerhetsmyndigheten.

– Når det likevel skjer, så har de ikke bare feilinformert brukerne og offentligheten, men de har også brutt nasjonal personvernlovgiving, slås det videre fast.

Saken behandles av datasikkerhetsmyndigheten i Hamburg, fordi det er der Facebook har sitt tyske kontor. Det amerikanske selskapet første respons var at de ikke har brutt loven.

– Facebook forholder seg til EUs personvernlovgiving, opplyser selskapet til nyhetsbyrået AP.

Sosiale medier-giganten skriver videre at de vil samarbeide med myndighetene i Tyskland i et forsøk på å løse problemene. De opplyser også at tirsdagens dom vil bli anket.