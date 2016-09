Vi har sporet redaksjonskatta Plumbo i to uker med en helt genial dings

Med Weenect Cats kan du spore pelsdyret ditt når det er på rov.

Weenect Cats Sporingsbrikke for katt GPS Mobiltilkobling Tåler vann og veier bare 25 gram 4 dagers batteritid i dvale (tilkoblet GSM, men ikke GPS) Sender posisjon i sanntid, eller periodevis basert på kattens bevegelser. SOS-knapp - ett trykk på knappen utløser varsling via e-post, apper og eventuelt SMS. Følg katten på nett eller med app. Abonnement: Fra 33 kroner måneden (to år). Pris: 149 euro (1400 kroner), til sammen omtrent 1850 kroner ferdig med MVA og fortollet til Norge. Les hele testen på Tek.no »

Hvis du har en utekatt kjenner du kanskje følelsen. Det begynner å bli vår. Snøen er endelig vekk, og temperaturene stiger. Pelsballen som bare har våget seg på ti minutter lange ekspedisjoner gjennom den sure og våte vinteren begynner å ta seg lenger og lenger tid ute. Hvor er det egentlig katteskinnet har gjort av seg nå da?

Spørsmålet kan tidvis virke like vanskelig å besvare som hva meningen med livet er. Men et lite knippe selskaper gjør nå sitt ytterste for å hjelpe oss, og ett av disse er franske Weenect.

Tilkoblet katt

Dingsen som landet på pulten min for noen dager siden er på størrelse med et røykvarslerbatteri, og den skjuler en mengde teknologi. Viktigst av alt er en GPS-mottaker og en sender for mobilnettet. Det er ikke allverden til båndbredde katten får rundt halsen, ettersom det er en 2G-tilkobling, men det er tilstrekkelig til at GPS-dataene løpende kan oversendes det store vide internettet.

Den skal også la deg ringe katten din, og har dermed en høyttaler innebygget. Innendørs kan høyttaleren brukes til å lokalisere kattesniken, som naturligvis sitter ... oppå kjøkkenskapet, inni skohylla eller et annet sted som disse dyrene våre betrakter som mer eksklusivt enn Hilton og Waldorf Astoria til sammen.

Det følger en slags bæresele med i boksen, men den var for liten for testkatten vår. Dermed ble den erstattet av et halsbånd laget for katter, med vektbasert utløser slik at katten skulle komme seg løs om noe var galt fatt. Halsbåndet sitter heller ikke stramt nok på til at ikke katten med litt innsats kan vrenge det av seg. Den har likevel labbet rundt helt uforstyrret av både Weenect-brikken og bjellen i halsbåndet de siste fjorten dagene.

Brikken ute av den lille silikonlommen sin. Til sammen skal pakken tåle å bli utsatt for vann, men hva slags IP-sertifisering den har er ikke oppgitt. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Brukervennligheten er for det meste svært god, men det aller enkleste kan faktisk være litt kinkig her. Man må holde inne knappen til den gir fra seg et høyt pip for å skru den på. Gir man knappen et langt eller kort trykk mens den er på sender den en SOS-tekstmelding til eieren. Det er praktisk, ettersom knappen sannsynligvis er det første noen vil trykke på dersom de finner katten din og plukker den opp.

Vil man skru den av må man i stedet trykke tre ganger i rask rekkefølge på knappen.

Sporingsbrikken har tre ulike moduser:

Sanntidsmodus , hvor den overfører data konstant

, hvor den overfører data konstant Smartmodus , hvor den overfører data hvert femte minutt hvis katten beveger seg

, hvor den overfører data hvert femte minutt hvis katten beveger seg Hvilemodus, hvor den bare sender posisjonsdata når du ber om det, med bare mobilnettet oppe til du ber om en posisjon.

Førstnevnte modus skal vare i rundt 12 timer, mens den i hvilemodus skal holde inntil fire døgn. Smart-modusen avhenger naturligvis litt av hvor energisk katten din er.

Slik ser løsningen ut når alt virker som det skal. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Første kveld og opplading gikk med til å følge katten på kartet med Weenecten i sanntidsmodus. Det er mildt sagt fascinerende å se på, for kartet oppdaterer seg løpende, og posisjonen er svært presis. Jeg så det lille potemerket flytte seg fra hage til hage rundt nabohusene, og akkurat da han begynte å bevege seg litt langt unna huset, så jeg at han snudde og begynte på returen.

Over tid kan man aktivere et varmekart også, som gir oversikt over hvor katten foretrekker å være. Innledningsvis er det åpenbart at han trives veldig godt i hagen hos naboen, der også nabokatten bor. De to går som regel godt overens, og de bytter gjerne på å ligge oppå og under gelenderet på verandaen til huset.

Trygghet når den virker, frustrasjon når den ikke melder seg

Nå som det er varmt om dagene foretrekker Plumbo, katten min, å gå ute om nettene, og å sove inne mens sola står på. Dermed holdt Plumbo seg ute helt til batteriet var tomt. Og her kommer jeg til det første punktet der en slik sporingsdings kanskje ikke er så kjekk å ha.

Når man har sett i detalj hvor katten går gjennom mange timer, og det i tillegg er nytt for både eier og katt at noe skal henge fast rundt halsen, blir man raskt usikker på hva som skjer når signalet har stoppet i flere timer utendørs, for eksempel når batteriet er flatt.

Den viktigste innsigelsen vi har mot Weenect Cats er at den ikke har utskiftbart batteri. Den lader svært raskt i den medfølgende ladekrybben, men det forutsetter likevel at katten må være inne litt, hvis den skal ha med seg brikken ut igjen.

Et vanlig halsbånd ble løsningen når seletøyet som fulgte med ikke passet. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

App-katt

løsningen med sin egen app som virker både på iOS og Android. Appen skiller seg en del fra nettsidene ved å blant annet ikke inkluderer varmekartet. I stedet får jeg samtidig posisjonsoversikt for både brikke og telefon, slik at jeg kan spasere direkte mot katta når den er ute.

En slags kompassfunksjon skal også vise hvilken vei jeg må gå for å finne katten, men erfaringene så langt er at nålen er ganske virrete av seg. Har du erfaring med å følge deg selv som prikk på Google Maps er det like greit å gå etter kartet.

En liten ulempe med appene er at knapper ikke alltid har akkurat samme navn eller beskrivelse som i nettsidene. Her ser vi et tegn på at hele løsningen er under utvikling, og får flere funksjoner, mens vi bruker den.

Foreløpig har for eksempel knappen som skal vise hvor aktiv katten er ingen funksjon. Det skal altså bli mulig å få et enda bedre inntrykk av om katten er en latsabb eller ei, men foreløpig er ikke dette lagt inn i appen eller på nettsidene.

Vil du også være aktiv?

Dette er treningsklokkene Tek.no anbefaler »

Brikken viser aktivitet ved å blinke. Det røde lyset indikerer at den mangler GPS-dekning. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Helt til slutt

Alt i alt er dette et knallgodt produkt. Enkelt beskrevet er det trygghet, læring og ikke så rent lite underholdning i samme knøttlille kinderegg.

Skulle katten din være uheldig, kan en slik brikke bety forskjellen på å ikke finne den før det er for sent, og å å finne den igjen akkurat i tide til å komme seg til dyrlegen eller å få den ut av klemmen den er i.

Men tryggheten og moroa er ikke helt gratis. Selve brikken må du regne med å betale 1850 kroner for, mens abonnement koster 800 kroner for en toårsperiode. Det er mulig å abonnere måned for måned, men da blir prisen rundt det dobbelte.

Går katten din ute bør du uansett den uansett være forsikret og merket med sporingsbrikke, i tilfelle uhellet er ute. Sammenliknet med forsikringsprisene er imidlertid ikke Weenect Cats særlig dyr. Det kan koste opp i flere tusenlapper i året å holde en katt forsikret.

Har du lyst til å spore hunden din i stedet? Da kan du få en større utgave av samme dings med noe annerledes egenskaper.

