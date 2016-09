Utfordrer Uber med kvinnetaxi

LOS ANGELES (VG) En ny tjeneste tilbyr drosjetjenester forbeholdt kvinner og har kun kvinner bak rattet.

Når man bestiller en tur med appen til den nye amerikanske tjenesten See Jane Go får menn kun adgang i selskap med en kvinnelig kunde. Og bare én mann er tillatt i bilen av gangen.

– Jeg elsker ideen fordi jeg nesten alltid blir nervøs når jeg setter meg i en taxi med mannlig sjåfør. Nå sier ikke jeg at alle menn er fryktelige, men jeg foretrekker følelsen av å være helt trygg, sier Ingrid Newman til VG.

Hun er en av de første sjåførene til den ferske oppstartsbedriften See Jane Go.

California-selskapet tester for tiden ut sin nye tjeneste på vestkysten, og har planer om å ekspandere globalt i løpet av 2017. En satsing i Skandinavia er aktuelt, opplyser de.

Fungerer som Uber

See Jane Go fungerer akkurat som Uber, det app-drevne taxiselskapet som har nærmest spist opp verdens drosjemarked siden 2012.

Uber finnes nå i over 500 byer verden rundt og er verdsatt til ca. 500 milliarder kroner. I USA er deres mest betydelige konkurrent det lignende selskapet Lyft.

– Alle markedsundersøkelser vi har gjort viser at dersom kvinner har mulighet til å velge en kvinnelig sjåfør, så ville de valgt det hver gang så lenge betingelsene er lik som andre konkurrenter, sier See Jane Go-sjef Kimberley Toonen til VG.

Ideen om tjenesten kom i januar i år. Datteren til tjenestens grunnlegger, investoren William Jordan, fortalte sin far at hun vurderte å bli sjåfør for Uber eller Lyft for å tjene litt ekstra penger.

Som bekymret far var Jordan ukomfortabel med tanken på at datteren skulle kjøre fulle menn på nattetid. I løpet av samtalen ble ideen om en taxitjeneste for kvinner og av kvinner født.

KVINNE-TAXI: Ingrid Newman er blant sjåførene til den nye taxitjenesten «See Jane Go», et Uber-aktig selskap der kvinner kjører kvinner. Foto: Leif-Åge Reme

– Kun 17 prosent av Ubers sjåfører er kvinner. Undersøkelser viser at grunnen til at de er så få er fordi de er ukomfortable med aspekter ved jobben, fortsetter Toonen.

Tidligere i sommer startet hun rekruttering av sjåfører. Responsen har vært enorm.

Uber har lenge fått kritikk for mangel på ordentlig bakgrunnssjekk av sine sjåfører, men forsvart seg med at selskapets ratingsystem sikrer kvaliteten på sjåførene.

Det finnes ingen nøyaktige tall på hvor mange overgrep som skjer i en Uber, men nettstedet whosdrivingwho.org forsøker å skaffe en oversikt ved å kontinuerlig samle inn alle anmeldelser. Ifølge dem er 97 prosent av alle voldelige hendelser i en taxi i USA forårsaket av menn, enten passasjer eller sjåfør.

– Nå skal alle søkerne gjennom en godkjennelsesprosess som blant annet inkluderer en grundig bakgrunnssjekk, ulykkeshistorien i trafikken og sikkerhetskontroll av bilene. Ingen biler kan heller være eldre enn 11 år gamle, sier Toonen.

Det er en utfordring her i USA at mange kvinner enten ikke har bil, eller at bilen er i dårlig stand. Dette ønsker See Jane Go å gjøre noe med. De har gjort en avtale med en stor bilprodusent om både rabatter og mulighet til å kjøpe bil, selv om man kommer dårlig ut på en kredittsjekk.

Vil gi kvinner nye inntektsmuligheter



Prosjektet kalles 30 rides fordi avdraget på billånet trekkes direkte fra lønnen etter de 30 første turene i måneden. Målet til See Jane Go er like mye å kunne gi kvinner i områder hvor tjenesten er aktiv arbeids- og inntektsmulighet, forteller Kimberley Toonen.

Dette er sjåfør Ingrid Newman glad for. Hun er en av USAs mange arbeidsfattige mennesker som gjerne har flere jobber og likevel kjemper for å få økonomien til å gå rundt.

– Jeg har fire jobber og driver en catering, har omsorgsansvar to ganger i uken for en gammel dame, jeg jobber i en vinbutikk og jeg har akkurat startet mitt eget solstudio. Men alt er fleksibelt og gjør at jeg kan være der for min datter på 14 år. Man vet aldri hvem man møter i bilen. Kanskje møter jeg noen som tilbyr meg en jobb som gjør at jeg ikke må ha fem jobber, sier Newman.

See Jane Go kommer vil bruke tid på å velge ut landene de skal satse på internasjonalt, ut ifra det de ser best markedspotensial.

– Vi føler vi har en forpliktelse til å gå internasjonalt fordi det finnes land der kvinner er undertrykket, eller hvor kvinner ikke har tilgang på bil, eller hvor kvinner ikke får jobbe. Dette gir dem en stor mulighet som passer i forhold til andre forpliktelser kvinner har, sier Toonen.

Et annet selskap i USA bygget et lignende konsept, det holder til i Boston og heter Safeher.