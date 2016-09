Twitter tillater mer enn 140 tegn

Twitters grense på 140 tegn per melding er historie. Fra mandag kveld regnes ikke bilder og videoer som en del av lengden på en «tweet».

Nettsamfunnet har siden grunnleggelsen i 2006 vært kjent for at meldingene brukerne kan publisere ikke kan være mer enn 140 tegn lang.

Etter å ha varslet endringer i mai, annonserte selskapet nyheten på Twitter mandag kveld. Endringene omfatter blant annet bilder, videoer, meningsmålinger og såkalte GIFs.

Mikrobloggtjenesten Twitter ble grunnlagt i San Francisco i USA i 2006 og har i dag flere hundre millioner brukere verden over. Nettstedet er en populær kanal for kommunikasjon mellom enkeltmennesker verden over, men også politikere, næringslivsledere og mediefolk er ivrige brukere.

