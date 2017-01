TV-test: Luksuriøs minimalisme

Den nyeste TV-en fra Bang & Olufsens er en dyr affære, men kan også være et godt kjøp, dersom du drar nytte av de mange fordelene.

Pluss: Meget bra bilde og lyd, avanserte utvidelsesmuligheter, rask og stabil smart TV.

Minus: Beovision Horizon er en dyr 48”, og gir mest for pengene når den brukes som del av et større system. Bør ha en separat mediespiller.

Beovision Horizon er B & Os nyeste 4K TV. Den er laget for å være et litt rimeligere, mer kompakt og fleksibelt alternativ til B & O’s større Beovision-modeller. Sammen med flaggskipet Beovision 14, er Horizon også den første modellen fra B & O som er basert på Android Smart TV plattformen.

Horizon kommer i 40 og 48 tommers størrelse, og har en betydelig mer diskré, nedtonet og retroaktig design enn Beovision 14 og Avant. Her er det ingen forkrommet billedramme, ingen motoriserte høyttalere som senkes ned når du slår på TV-en. Kvalitetsinntrykket er det derimot lite å utsette på. Selve rammen rundt skjermen er av børstet, svartanodisert aluminium. Rillene foran høyttalerne likeså. Selv om bakplaten er i plast, føles Horizon som en ekte B & O TV.

SMART: B & O er kjent for sin brukervennlighet og smarte finesser. Foto: B & O

Mer enn bare TV

TV har alltid spilt en sentral rolle i Bang & Olufsens sortiment. TV-en er på mange måter selve navet i et B & O-oppsett, da den inneholder styring for høyttalere, kildevalg og andre utvidede multirom funksjoner. Dette er verdt å ha i bakhodet når man vurderer dem prismessig opp mot andre TV-er.

I tillegg til de innebygde stereohøyttalerne har Horizon innebygd 7.1 surrounddekoder. Denne lar deg utvide lydsystemet med opptil 8 ekstra høyttalere foran, bak og på siden, inkludert egen subwoofer. Horizon er tilrettelagt for å koble til aktive B & O høyttalere, enten med ledning (Powerlink) eller trådløs Wisa-tilkobling. Her er det altså mulig bygge ut til et ganske omfattende og elegant hjemmekinosystem, hvor alt styres med TV-ens fjernkontroll.

Brukervennlighet og finesser

Horizon markerer altså B & Os sin overgang til Android-systemet. Bang & Olufsen har i likhet med Sony, Philips, Grundig og flere valgt å satse på Android-plattformen, fordi de, med deres egne ord, anser at Android, har potensial til å bli en av de ledende Smart TV plattformene.

Ulempen med Android er at man gir fra seg noe av kontrollen over brukergrensesnitt og menysystem. Startmenyen er en standard Android-meny, der Googles egne tjenester som f.eks. YouTube ligger på topp. B & O har imidlertid hatt anledning til å lage sitt eget tilsnitt på oppsett- og valgmenyene, og her har de gjort sitt beste for å bevare identiteten.

På tross av Android-plattformen, er ikke app-utvalget det beste vi har sett. Selv om Netflix er tilgjengelig for nedlasting, fikk vi en feilmelding om at TV-en ikke var støttet. Når vi tok opp dette med B & O, anbefalte de at man bruker separat mediespiller til slike strømmetjenester. Baksiden har en egen plass for montering av Apple TV, som også kan styres direkte med fjernkontrollen.

MER ENN BARE TV: Bang & Olufsen BeoVision Horizon. Foto: B & O

Billedkvalitet

Førsteinntrykket er at Horizon-skjermens billedbehandling og oppskalering er meget god. Dette er som nevnt en Ultra-HD skjerm, men selv ordinære HDTV-sendinger ser forbløffende skarpe og detaljerte ut. Dramaserier som Nobel og Frikjent kommer virkelig til sin rett på 48-tommeren, selv med ganske hardt komprimerte opptak.

Horizon byr også på meget glatte og jevne bevegelser, og klarer fint å håndtere fartsfylte fotball- og håndballmatcher uten å miste fokus.

TV-en kommer med forhåndskalibrerte bildemodus, med bl.a. en egen filmmodus som gir svært nøytrale farger, trolig en av de beste vi har sett på en LCD-TV, og det rett ut av esken slik den kom fra fabrikken. Horizon skiller svært godt mellom ulike fargenyanser, nok til at den gjerne kan benyttes som monitor for fotografi og lignende. Innsynsvinkelen er også god nok til at man fint kan sitte ute til siden uten at fargene blir utvaskede og blasse.

Horizon er derimot ikke like imponerende når det kommer til lysstyrke, kontrast og svartnivå. Skjermen støtter ikke High Dynamic Range (HDR), og har dermed ikke mulighet til å gjengi denne typen innhold med ekstra kontrast i mørke og lyse partier. Horizon mangler også de ekstra fargenyansene fra LCD-skjermer med utvidet fargerom. Selv om skjermen kan spille av UHD Blu-ray filmer som Revenant og Sicario med imponerende skarphet, mangler den altså noen av de siste detaljene.

Lydkvalitet

Lydsystemet i Horizon fortjener definitivt litt spalteplass: Det interne høyttalersystemet er i utgangspunktet ganske enkelt, med 2 x 2,5” fulltoneelementer og 30 watt forsterkereffekt. Det høres ikke så imponerende ut på papiret, men i praksis fant vi at Horizon låter meget overbevisende på et bredt spekter av TV-innhold.

Vi testet blant annet med den norske TV-serien Nobel, og ble imponert over klarheten i dialogen. Selv uten dedikert basshøyttaler er det bra fylde i musikk og lydeffekter, og man kan spille tordnende høyt uten antydning til klirr og forvrengning. Vi kan med sikkerhet si at du må spandere en pen sum på ekstern lydplanke for å matche lydkvaliteten fra de interne høyttalerne. De som ønsker, har mulighet til å utvide lydsystemet med ekstra surroundhøyttalere.

Konklusjon

Beovision Horizon er inngangsbilletten til Bang & Olufsens TV-univers. Likevel er det ingen rimelig TV vi snakker om: med en pris på nærmere 40.000 kroner må Horizon se seg danket ut av konkurrentene når det kommer til ren og skjær billedkvalitet for pengene. Når det er sagt, er billedkvaliteten i praksis svært god på det meste av TV-innhold. Horizon har også meget overbevisende lydkvalitet. Enda bedre blir det når den kombineres med separate høyttalere som Beolab 17. Da kan du få en diskré, brukervennlig og elegant hjemmekino som fint kan spise kirsebær med de store.

