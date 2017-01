Test: Hodetelefoner for gamere

Gamere stiller spesielle krav til lytteutstyret. Her er en test av fem hodetelefoner for spillentusiaster.

I denne testen ser vi på en gruppe av hodetelefoner vi ikke har testet tidligere, men hvor utvalget vokser eksplosivt nettopp nå. Enten man velger å betrakte dataspill som seriøs e-sport, eller det bare er noe vi leker med, er hodetelefonene en produktgruppe som velter inn i butikkhyllene akkurat nå. Og de kommer både fra produsenter som i forveien har spesialisert seg innenfor spill-tilbehør, og fra de etablerte hodetelefonprodusentene.

Ikke ekte surround

Flere av hodetelefonene i denne testen selges med «7.1 surround sound» skrevet på esken. Av rimelige, fysiske årsaker er det nemlig ikke syv separate drivere og en subwoofer innebygget i hodetelefonene.

I stedet bygger surround-hodetelefonen i testen på programvarebasert virtuell surround, hvor antall kanaler i kildematerialet på elektronisk måte plasseres rundt omkring lytteren.

Sennheiser PC 373 D

Lettvekter med lyd i den tunge klassen

Åpen hodetelefon til både hi-fi og spill. Men helst alene.

Pluss: God lyd og virkelig god bærekomfort. Innebygget 7.1 Dolby Surround.

Minus: Ikke trådløse, og mangler egentlige spillfunksjoner.

Sennheiser PC 373 D. Foto: Sennheiser

Man kan enkelt se at PC 373 D kommer fra en hi-fi familie. Designen minner kraftig om flere av Sennheisers tradisjonelle hodetelefoner.

Som en åpen hodetelefon gir PC 373 D en markant annerledes fornemmelse enn de andre i testen. Lyden er rett og slett mer åpen. Og følelsen av å være isolert fra omgivelsene, mangler. Det er perfekt hjemme, men en plage midt i LAN-partyets støy og roping.

Konklusjon: Sennheiser PC 373 D er tro mot sitt opphav. De har en glimrende lyd som ligger et stykke over hva man er vant til i gaming-verdenen. Til gjengjeld er det smått med de spillrelaterte funksjonene, og man får heller ikke trådløs forbindelse. Den innebygde virtuelle surroundlyden er et pluss, men kunne vært bedre. Hvis du er på utkikk etter et par hodetelefoner som både kan brukes til hi-fi og lettere spill, er dette svaret.

Lucid Sound LS30

Lucid Sound LS30. Foto: Lucid

Et godt begynner-headset

Lommebokvennlig headset som dekker behovet hos de fleste.

Pluss: Mange tilkoblingsmuligheter. Glimrende lyd til denne prisen.

Minus: Ingen surround og spillfunksjoner. Mikrofonen er ikke overbevisende!

LS30 har et ganske tradisjonelt utseende, med kraftige, sirkelrunde øreklokker og en solid hodebøyle. Både øreputer og hodebøyle er kledd med mykt kunstlær. Uten montert mikrofon kunne de lett gått for å være helt alminnelige hi-fi-hodetelefoner.

Lydmessig er Lucid Sound LS30 en positiv overraskelse. Det er god balanse i lydbildet, hvor både tunge eksplosjoner og spinkle lyder fra omgivelsene står klart. Og den er også detaljert nok til å bli brukt til musikk.

Konklusjon: Hvis du bare skal ha hodetelefoner med god lyd som er eget for spill, men ikke har bruk for eller lyst til å betale for blærete features eller virtuell surround, får du veldig mye hodetelefon for pengene med Lucid Sound LS30.

Steelseries Siberia 840

SPESIELT ANBEFALT

Forbindelsene er i orden

Trådløst hodesett til proff-gamere som klarer alle spillenheter samtidig

Pluss: Det beste og mest omfattende utvalget av forbindelser. Gjennomtenkt design. Ekstra batteri.

Steelseries Siberia 840. Foto: Steelseries

Minus: Surroundeffekten er ikke spesielt overbevisende. Styringsboksen er litt vanskelig.

Til å være trådløs hodetelefon har Siberia 840 usedvanlig mange kabler. Hodetelefonen kobles nemlig via en kontrollboks, som også er ladestasjon for batteriene til hodetelefonene. Det følger med to slik at man kan lade det ene mens man bruker det andre.

Lydmessig leverer Siberia 840 varene. Du får ikke samme lydkvalitet som i et hi-fi-sett til samme pris. Men det ville også ha vært urettferdig når man tenker på alle ekstrafunksjonene.

Konklusjon: Med de omfattende tilkoblingene er Steelseries Siberia 840 et hodesett for storspillere som ikke nøyer seg med å spille på en enkelt plattform. Muligheten for å mikse chatlyd og spillyd trinnløst gjør dem perfekte til 3D-skytespill og andre lagspill. Spiller du kun på PC, betaler du her for muligheter du ikke bruker. 3D-lyden er ikke testens beste, men man får alt i alt et verktøy som gjør en forskjell i krevende spill.

Audio Technica ATH-AG1X

Bare det nødvendige

Kjempestore øreklokker uten ekstrafunksjoner.

Pluss: Gaming-hodesett i hi-fi kvalitet. Glimrende lyd og virkelig behagelig passform.

Minus: Passiv modell uten noen funksjoner eller egenskaper.

Audio Technica ATH-AG1X. Foto: Audio Technica

ATH-AG1X fra japanske Audio Technica har noen av de største øreklokkene jeg hittil har opplevd! Og de blir ikke mindre fremtredende av at øreklokkene er i metallic rød farge. De tykke øreputene er trukket med kunstlær.

Bassen er solid og stram, og går meget dypt. Audio Technica sier ned til 5 Hz. Lyden er behagelig og ganske ren, men også litt fraværende. Stemmer kan virke mindre nære enn på hi-fi hodetelefoner.

Konklusjon: Audio Technica vil forståelig nok gjerne være med på spillområdet. Men det virker litt som om de bare har puttet en mikrofon på en alminnelig DJ-hodetelefon. Der alle andre tilbyr enten trådløs forbindelse eller i hvert fall innebygget lydkort og 3D-lyd, får man her ingen andre funksjoner enn hodetelefoner og mikrofon. Og dette vel å merke til den nest høyeste prisen i testen.

Logitech Artemis Spectrum Snow G933. Foto: Logitech

Logitech Artemis Spectrum Snow G933

Kul luksus-killermaskin

BEST I TEST

Logitechs snøhvite toppmodell låter bra, og har de funksjonene som kan avgjøre slaget.

Pluss: Glimrende bærekomfort og god ergonomi. Utmerket 3D-lyd til spill og film. Kul design.

Minus: Forholdsvis klossete. Litt unyansert lyd. Lysshow koster batteritid.

Artemis G933 Snow er toppmodellen blant hodetelefoner fra Logitech. Den fås også i en mer vanlig (sort) variant uten "snow" i navnet, men er ellers identisk.

Det er mye trøkk i lyden hos G933. Eksplosjoner braker tungt, og fornemmelsen av å være midt i handlingen er overbevisende. Som den eneste i testen kan man på Logitechs hodetelefoner velge mellom Dolby og DTS virtuell surroundlyd.

Konklusjon: Logitech Artemis Snow G933 er et glimrende eksempel på hva som skiller gaming-hodetelefoner fra vanlige modeller. Målt på ren hi-fi-lyd er den for grovkornet, men det mer enn utlignes av utvalget av spillfunksjoner, som er lett tilgjengelige og lette å bruke midt under kampens hete. Det gjør dem perfekte til formålet.

