Test: Dette er Norges billigste nettbutikker

Du kan spare flere tusenlapper på å legge varene i riktig handlevogn.

Tenk etter. Handlet du den siste «harde» pakken din i en fysisk butikk, eller fant du det du ville ha hjemme fra sofaen din for så å sjekke det ut av en virtuell handlekurv og plukke det opp fra det lokale postkontoret et par dager senere?

Sjansen er stor for at mange vil svare det siste alternativet. Tall fra DIBS rapport, «Norsk E-handel 2016», viser nemlig at nesten hver tredje av oss, og da spesielt de yngre, velger å handle på nett når vi skal ha ny elektronikk. Blant disse kundene ble det handlet nye dingser for svimlende 6 milliarder kroner bare i fjor.

Dette er ikke spesielt rart, ettersom netthandel for det første er mer fleksibelt enn å dra til en fysisk butikk, det gir deg flere rettigheter og kilder til informasjon om produktet, og ikke minst, det er som oftest på nettet du finner de aller beste prisene.

Det store spørsmålet en netthandler spør seg er likevel alt for ofte det samme. Med et titalls ulike nettbutikker for elektronikk å velge blant, hvilke skal du gå til for å gjøre en god handel, og hvilke bør du styre klar av som pesten?

Årets billigste nettbutikker 2016

Det er blant annet for å hjelpe til å gjøre dette valget litt lettere, og selvsagt legge press på bransjen, at vi i Tek.no i år, som i fjor, gjentar vår stolte tradisjon med å kåre Norges billigste nettbutikk.

I år er det kanskje spesielt viktig å bringe på det rene hvor det lønner seg å handle de harde pakkene, ettersom vi nå står like overfor det som i lyntempo har utviklet seg til å bli årets store handledag, Black Friday og julehandelen, som allerede er i gang for fullt.

Som alltid viser den store pristesten vår at du kan spare alt fra noen hundrelapper til flere tusenlapper på elektronikken din ved å legge den i den rette virtuelle handlekurven. For å hjelpe deg med å velge riktig nettbutikk for akkurat den produkttypen som interesserer deg mest, har vi i år valgt å kåre den billigste nettbutikken i tre kategorier fremfor å kåre en totalvinner i en generell elektronikkategori som tidligere år.

I år kårer vi nemlig «Årets billigste nettbutikk» innenfor kategoriene «Data», «Mobil og Nettbrett» og «Lyd og Bilde».

For å få til dette har vi utvidet antall varer vi sjekker priser på kraftig, fra fjorårets 50, til hele 100 varer i årets test. Disse fordeler seg som følger: 40 varer for «Data»-kategorien, 30 varer for «Mobil og Nettbrett»-kategorien og 30 varer for «Lyd og Bilde»-kategorien.

Etter å ha trålet gjennom flere tusen priser i et titalls forskjellige nettbutikker kom vi til slutt frem til den billigste innenfor hver kategori.

Resultatet er som følger:

Proshop er årets billigste nettbutikk i kategorien Data. Foto: Montasje , Tek.no

Billigste nettbutikk DATA: Proshop.no

2. og 3. plass: Dustin.no og Siba.no

En handlevogn fylt opp av alle lagerførte varer fra vår dataliste hos Proshop.no koster 936 kroner mindre enn om varene skulle blitt handlet inn hos en butikk som hadde solgt varene til medianpris. (Vi tar forbehold om at ikke alle nettbutikkene i testen vår har de samme varene på lager).

Proshop er i tillegg virkelig solide når det kommer til vareutvalget i datakategorien, hvor nettbutikken har hele 39 av 40 sjekkede varer tilgjengelig for utsending.

Dustin.no, som vi finner på annenplass, legger seg kun 200 kroner bak vinneren. Siba.no følger like bak igjen på tredjeplass, 500 kroner bak vinneren. På den litt sure, men fortsatt svært gode fjerdeplassen finner vi Komplett.no som virkelig puster den siste «pallplassen» i nakken med lave priser på en rekke datavarer.

Siba er årets billigste nettbutikk i kategorien Mobil & Nettbrett. Foto: Montasje , Tek.no

Billigste nettbutikk MOBIL & NETTBRETT: Siba.no

2. og 3. plass: NetOnNet.no og Dustin.no

En handlevogn fylt opp av alle lagerførte varer fra vår liste over mobil og nettbrett-produkter hos Siba.no koster 4765 kroner mindre enn om varene skulle blitt handlet inn hos en butikk som solgte varene til medianpris. (Vi tar forbehold om at ikke alle nettbutikkene i testen vår har de samme varene på lager).

Proshop.no er med sine 29 av 30 lagerførte mobil og nettbrett-produkter den nettbutikken med best produktutvalg innen kategorien, men Siba følger like bak med 26 av 30 produkter fra vår handleliste.

NetOnNet, som vi finner på annenplass, legger seg rett bak vinneren med en handleliste som kommer 4613 kroner bedre ut enn om varene skulle vert handlet til medianpriser. Dustin.no følger et godt stykke bak, med en handleliste som kommer omtrent 2000 kroner svakere ut. På fjerdeplassen, med priser som er snaue hundrelappen rimeligere enn om varene var handlet inn til medianpriser, finner vi Expert.no.

Netonnet er årets billigste nettbutikk i kategorien Lyd & Bilde. Foto: Montasje , Tek.no





Billigste nettbutikk LYD & BILDE: NetOnNet.no

2. og 3. plass: HiFi-klubben.no og Elkjøp.no

En handlevogn fylt opp av alle lagerførte varer fra vår liste over lyd og bilde-produkter hos NetOnNet.no koster 105 kroner mindre enn om varene skulle blitt handlet inn i en tenkt butikk som solgte varene til medianpris. (Vi tar forbehold om at ikke alle nettbutikkene i testen vår har de samme varene på lager).

NetOnNet er med sine 28 av 30 lagerførte lyd og bilde-produkter den nettbutikken med best produktutvalg innen kategorien, og vinner slik sett en «dobbel seier» her. Også Komplett, Lefdal, Elkjøp og Siba gjør det skarpt hva gjelder vareutvalget.

Hifi-klubben, som vi finner på annenplass, puster vinneren skikkelig i nakken med en sluttsum for handlelisten som kommer 2 kroner dårligere ut. Elkjøp.no følger nøyaktig en hundrelapp bak vinneren, men leverer ifølge vår test fortsatt varer som generelt sett er billigere enn snittet.

«Lyd og bilde» er den kategorien med færrest sjekkede nettbutikker ettersom mange aktører ikke fører TV-er, som var representert med en viss tyngde i vårt vareutvalg. Som en følge av vår regel om at butikkene må ha minst halvparten av de sjekkede varene tilgjengelig for utsending falt blant annet HiFi-klubben.no og Spaceworld/Soundgarden.no ut av denne kategorien. Grunnet disse butikkenes store fokus på nettopp lyd og bilde har vi likevel valgt å inkludere disse butikkene og gjøre et unntak fra lager- og utsendingsregelen. Til informasjon hadde både Hifiklubben.no og Spaceworld Soundgarden.no 13 av 30 varer tilgjengelig for utsending under vår test.

Proshop: – Ser kjempevekst for datakomponenter

At akkurat Proshop stikker av med prisen for årets billigste datanettbutikk bør glede mange datahjerter. For, i tillegg til å være prisledende innen datadeler kan nettbutikken også skilte med et rikholdig utvalg. Proshop har nemlig hele 39 av 40 sjekkede varer tilgjengelig for utsending, noe som er best i klassen. Dette fremhever også markedssjef i Proshop, Mikael Kolding, viktigheten av:

FORNØYD: Mikael Kolding, markedssjef i Proshop. Foto: Proshop AS

– Vi ser at det stadig blir færre konkurrenter på markedet med fokus på datakomponenter. Derfor er dette et område vi stadig holder stort fokus på. Vi ser en kjempevekst innen datakategorien, mye takket være esport, pc-spilling og Twitch (strømming av spill, red. anm). Dette er en trend vi tror vil fortsette, spår markedssjefen.

Proshop har ikke tidligere hevdet seg i toppen av våre nettbutikktester, men det er ikke slappere konkurranse som sikrer Proshop tittelen årets billigste datanettbutikk, skal vi tro Kolding. Proshop opplever visstnok like stor konkurranse i Norge som i de andre landene selskapet opererer i.

– Et tett samarbeid med produsenter bidrar til at vi for de fleste varer kan ha en konkurransedyktig pris, som gjerne hevder seg i ulike lands prissøketjenester, fastslår han.

NetOnNet og Siba: To kategorivinnere som fant hverandre

Ettersom vi i Tek.no kåret Siba til årets billigste nettbutikk i 2014, og NetOnNet til årets billigste nettbutikk i 2015, kommer det ikke som noen veldig stor overraskelse når begge nettbutikkene hevder seg også i årets pristest.

SLÅR SEG SAMMEN: Nora Ay, kommunikasjonsansvarlig for NetOnNet Group, som enn så lange utgjør Siba og NetOnNet. Foto: Sebastian Ekstrand

Mens Siba stikker av med årets «Billigste nettbutikk for Mobil og Nettbrett»-tittel, kan NetOnNet vise til å være billigst i «Lyd og Bilde»-kategorien.

Interessant er det da at nettopp disse to butikkene på vårparten i år fant tonen med hverandre og bestemte seg får å slå seg sammen til en butikk under det allerede etablerte NetOnNet-navnet.



– Vi tar med oss det beste fra Siba og integrerer det i NetOnNet. Som en følge av dette er utvalget av varer allerede i dag større hos NetOnNet, og kommer fortløpende til å tilpasses etterspørselen og markedet, forteller kommunikasjonsansvarlig for de (enn så lenge) to butikkene, Nora Ay i NetOnNet Group.

– Vi blir dessuten en større aktør med lavere kostnader. Det bidrar til at vi kan tilby kundene våre bedre priser, fastholder hun videre.

NetOnNet har gratis frakt for alle varer, er billigste nettbutikk i «Lyd & Bilde»-kategorien og nest billigst innenfor «Mobil og Nettbrett»-kategorien. Resultatene oppnås ifølge Ay blant annet grunnet nettkonseptet som bidrar til at kostnader til lager, reklame, administrasjon, personale og lignende minimeres.

Om konkurransesituasjonen i Norge er Ay klar i talen:

Vi fokuserer alltid på oss selv og våre kunder. Naturligvis finnes det alltid konkurranse, men vi arbeider ut fra at kunden skal se NetOnNet som det mest naturlige og beste valget uansett kategori. Vi vil at alle kunder skal føle at de gjorde rett i å handle hos akkurat NetOnNet.

Selvsentrert arbeid til tross. Ay medgir at de i det minste gløtter bort på konkurrentenes priser fra tid til annen.

Vi ser over og justerer prisene våre daglig. Vi jobber mot å alltid tilby riktig pris på alle produktene i sortimentet vårt. Vi har jo en ambisjon om å alltid være billigst der det er mulig, fastslår Ay.

Store prisvariasjoner

En av de største prisforskjellene, målt i kroner og øre på ulike varer vi plukket opp, var på MacBook Pro 15. Vår gjennomgang viser at du i verste fall risikerer å betale inntil 3050 kroner for mye om du kjøper denne fra Advance.no fremfor en av de billigste butikkene.

STORE FORSKJELLER: Det var enorm forskjell på prisen til Apples MacBook Pro mellom de ulike nettbutikkene. Foto: Apple

Om du kjøpte deg en splitter ny TV ved navn 70UH700 fra LG forrige uke, håper vi likeså du ikke handlet denne hos Dustin. Her kostet den nemlig 23 490 kroner, mens mange andre nettbutikker samtidig solgte den for 18 990 kroner.

Den populære støykansellerende hodetelefonen QuietComfort 25 fra Bose kunne du videre spare inntil 18 prosent på ved å handle det hos Elkjøp fremfor vår data-kategorivinner Proshop. Dette eksempelet viser for øvrig viktigheten av å sjekke pris hver gang du skal handle, og ikke bare stole blindt på pristester som vår. Selv hos jevnt over billige nettbutikker kan en finne produkter som er langt dyrere enn hos konkurrentene.

Fortsatt toppmodellene som gjelder

Amund Espelien, Daglig leder i Prisguide AS. Foto: Prisguide.no

Det at det er store prisvariasjoner kommer ikke som noen overraskelse for Amund Espelien, daglig leder for prissammenligningstjenesten Prisguide.no.

Han forteller at snittprisen for populære varer i kategoriene bærbar pc, tv, mobil, hodetelefoner og grafikkort, har gått opp fra omtrent 6800 kroner til 7000 kroner det siste året.

– Toppmodellene står seg med andre ord i høyeste grad mot de billigere alternativene, melder Espelien.

På spørsmål om trender, og hva slags elektronikk nordmenn flest jakter på, viser Espelien til at hodetelefoner har fortsatt å øke i popularitet det siste året.

– Hodetelefoner var i fjor den 7. mest populære kategorien i Prisguide. I år er den kun slått av mobiltelefoner, som alltid har tronet øverst. Litt lenger ned på listen ser vi at droner, aktivitetsmålere og VR-briller kommer seilende oppover. 3D-skrivere har klatret nesten 100 plasseringer på listen våre, men det er fortsatt et stykke igjen til at dette er et produkt mannen i gata har skaffet seg.

Lav pris er ikke alt

Tek.nos pristest viser hvordan prisnivået til nettbutikkene har vært i forhold til konkurrentene over en toukersperiode i november.

Testen gir en indikasjon på butikkenes prisnivå for de aktuelle varekategoriene. Det er imidlertid andre faktorer enn bare pris som er viktige, slik som kundeservice, fraktkostnader og leveringstid. Slike kriterier tas ikke med i vurderingen i vår pristest.

Vi anbefaler at du danner deg et helhetlig bilde av butikkenes servicenivå og vilkår før du handler. Et tips kan være å sjekke ut kategorien for butikkdiskusjoner i vårt forum, Diskusjon.no, der gode råd og andres erfaringer kan plukkes opp.

