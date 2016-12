TEST: De aller skarpeste TV-ene

Årets nye TV-modeller gir deg skarpere og mer kontrastrik bildekvalitet, smarte finesser og mer underholdning enn før.

Selv om mobil, internett og sosiale medier tar stadig mer av vår tid, er en god TV det naturlige valget når du vil nyte en god film eller serie sammen med familie og venner.

TV-en har blitt mer interaktiv i det siste. I tillegg til kabel, parabol og vanlig antenneinngang har den nå fått internettilkobling og applikasjoner, og det er disse som øker aller mest. Netflix, HBO, YouTube og andre strømmetjenester gir tilgang til et bredere spekter av underholdning, men det krever et velfungerende system for å binde det hele sammen.

TV-ens brukervennlighet, fjernkontroll og menysystem blir derfor viktigere enn noen gang før, og det er her vi finner de største forskjellene fra merke til merke. Noen produsenter har rett og slett lykkes bedre med sin smart-plattform.

Større og skarpere TV-er

TV med Ultra HD oppløsning (3840 x 2160 piksler) er ikke lenger noe nytt: Etter tre år på markedet har teknikken nærmest blitt standard, og selv om Full HD fortsatt eksisterer i budsjettklassen, vil de fleste TV-ene som selges i år ha Ultra-HD oppløsning.

HDR

Hvert år kommer det nye TV-modeller som lover bedre bildekvalitet. Men ofte er det mer snakk om «gammel vin på nye flasker» enn noen reell forbedring. I år er det annerledes: Den nye videostandarden HDR (High Dynamic Range) gir kvaliteten et betydelig løft, såfremt TV-en er i stand til å gjengi det.

HDR er en moderne videostandard som gjør TV-skjermen i stand til å vise flere gråtoner og fargenyanser, kombinert med langt høyere kontrast og lysstyrke enn tidligere var mulig. Dette kan oversettes til mer virkelighetstro bilder. Kildematerialet er tilgjengelig fra både Netflix og Ultra HD Blu-ray, men det stilles høye krav til TV-en for å gi en fullgod HDR-opplevelse.

Lyd & Bilde har testet mange TV-modeller i året som har gått. Her finner du de vi regner som de aller beste i hver sin klasse!

ÅRETS BESTE TV, MELLOMKLASSE

Samsung 55KS7005

KINDER-EGG TV: Samsung UE55KS7005 har både lekker design, flott brukervennlighet og god bildekvalitet. Foto: Samsung

Skinner som solen!

Med sin blendende lysstyrke og flotte farger er Samsungs 7-serie et imponerende syn.

Samsung er fortsatt en av de ledende TV-produsentene, og det slår det fast med årets 7-serie. UE55KS7005 har både lekker design, flott brukervennlighet og god bildekvalitet. Den reagerer lynraskt, og lar deg hoppe inn og ut av tjenester og TV-kanaler på brøkdelen av et sekund. Fjernkontrollen kan også programmeres til å styre andre enheter. En egen One Connect koblingsboks lar deg koble til opptil 4 HDMI-kilder.

Samsung-skjermen har en formidabel kontrast i forhold til konkurrentene, og gjengir bildene med langt flere nyanser og mer realistisk intensitet. Den ekstra lysstyrken kommer virkelig til sin rett på de nye HDR-filmene, som får en helt annen dybde og realisme over seg. Samsung-skjermen leverer også meget bra svartnivå i mørke scener, med jevn lysfordeling. Til og med lyden er ganske brukbar til flat TV å være. Samsung 55KS7005 er kort og godt vår favoritt-TV under 15.000 kroner.

Pris: 12.990 kr

Web: samsung.com/no

ÅRETS BESTE TV, TOPPKLASSE

Sony Bravia KD-65XD9305

RÅ KONTRAST: Med 65XD9305 beviser Sony nok en gang at TV og bildebehandling er noe de kan. Foto: Sony

Trimmet toppscorer





Råsterk kontrast og blendende lysstyrke gjør Sony-skjermen til en soleklar kandidat for filmentusiastene. I tillegg har den en velfungerende bildemodus for sport.

Sonys 4K-skjermer har alltid pleid å spille i eliteserien for TV, både når det kommer til bilde og lyd. Dessverre har dette også hatt sin innvirkning på prisen! Dette skyldes spesielt det omfattende lydsystemet med sidemonterte høyttalere, som har gitt saftige pris – og vekttillegg.

I år stiller Sony til avspark med en betydelig trimmet modell: Borte er de dyre og plasskrevende høyttalerne, til fordel for en slankere og mer minimalistisk TV.

Det som imponerer oss aller mest med Bravia 65XD9305 er bildekvaliteten. Sony har utviklet et spesielt baklys (Slim Backlight Drive) som fungerer overraskende bra. Her kan vi virkelig snakke om rå kontrast! Sony-skjermen gjør også en fremragende jobb med å oppskalere vanlig HD-innhold til Ultra-HD, takket være en avansert 4K Reality Creation videoprosessor.

Pris: 29.995 kr

Web: sony.no

ÅRETS BESTE TV, HIGH-END

Panasonic Viera TX-65DX900E

FEINSCHMECKER-TV: Panasonics toppmodell leverer så presis bildekvalitet, at den like gjerne kan brukes som profesjonell studiomonitor, som TV hjemme i stua. Foto: Panasonic

Tettere på virkeligheten

Panasonics toppmodell er rett og slett gnistrende god. LCD-skjermer blir ikke mye bedre enn dette!

Panasonic er ofte blant de aller flinkeste i klassen når det gjelder naturtro bildekvalitet. Årets toppmodell Viera TX-65DX900E er ikke noe unntak: Vi snakker her om en turbotrimmet LCD-TV, med et avansert LED-baklys som tillater meget nøyaktig lokal dimming.

Det råeste med Panasonic-skjermen er hvordan den håndterer lyse deler av bildet: Sollys og eksplosjoner slår imot oss så vi nesten føler strålevarmen i ansiktet! Mange av disse forbedringene skyldes selvsagt det nye UHD Blu-ray formatet, men uten en HDR-skjerm av Panasonics kaliber ville vi ikke fått se de ekstra detaljene. Dette fordi den har et langt større spillerom når det kommer til lysintensitet og farger. Den gir også fantastisk bildekvalitet med vanlige TV-sendinger og filmer uten HDR. Panasonic Viera TX-65DX900E er utvilsomt på høyde med det aller beste vi har sett, og en velfortjent vinner av årets high-end pris.

Pris: 49.999 kr

Panasonic.no

Årets bildeprodukt:

LG OLED65E6V

LG OLED 65E6 er definitivt en av de lekreste TV-ene vi har sett i år, både bildemessig og estetisk sett. Foto: LG

Kongen på TV-haugen

Den koster flesk, men om du vil ha den ypperste bildekvaliteten og den lekreste designen, er denne OLED-skjermen fra LG en verdig kandidat.

Prisen for «årets bildeprodukt» skal deles ut til et spesielt innovativt produkt som bringer kategorien videre, både teknisk, visuelt og designmessig. OLED65E6 er kostbar, og ikke perfekt på alle områder, men har en så lekker design og bildekvalitet at den utvilsomt havner i kategorien drømme-TV!

OLED-skjermer har en rekke tekniske fordeler sammenlignet med LCD, blant annet fordi hver eneste lille piksel har sin egen farge- og lyskilde. Det gjør det mulig å oppnå en helt overlegen kontrast. LG-skjermen tilbyr en heftig kombinasjon av fantastiske farger, kontrast og bunnløst svartnivå, som gir den utrolig bra gjengivelse av Ultra-HD og HDR så vel som vanlige TV-sendinger .

TV-en er også rekordtynn: I stedet for å lage en tradisjonell ramme rundt TV-en har LG lagt OLED-panelet direkte ovenpå en tynn glassplate (såkalt Picture-On-Glass). Deretter har de fått til en lekker avslutning ved å legge høyttalerne i en integrert lydplanke nederst. Absolutt et lekkert stykke industridesign!

Pris: 54.990 kr

Web: lg.com/no

ÅRETS BESTE PROJEKTOR

JVC DLA-X5000

KONGEN I HJEMMEKINOEN: JVC DLA-X5000 leverer magiske bilder på kjempestort lerret. Foto: JVC

Det aller beste bildet

Den er ikke billig, men drømmer du om en hjemmekino på høyde med Colosseum, er det JVC-projektoren du skal ha.

Man kan fint argumentere at det viktigste i hjemmekinoen er et fett bilde. Og fetere enn JVC DLA-X5000 får du det ikke akkurat nå. Et bekmørkt svartnivå og sterk kontrast gir en dynamikk i bildet overlegen noe annet vi har sett fra noen hjemmekinoprojektor.

JVC-projektoren tar imot Ultra HD-signaler fra Blu-ray og den gjengir dem i «nesten 4K oppløsning», takket være to HD-paneler (en teknologi kalt e-shift). Resultatet er en filmgjengivelse så dramatisk, så kontrastfull og full av smell, og så sylskarp, at vi knapt har sett maken.

X5000 gir oss filmopplevelser av det sjeldne. Forgjengeren DLA-X500R hadde også et vanvittig svartnivå, men X5000 tar det hele et steg lenger med økt lysstyrke i tillegg – for enda mer trøkk. JVC DLA-X5000 er en hårreisende bra projektor!

Pris: 49.999 kr

Web: jvc.no

