Test: DAB-adaptere i bil

Du trenger ikke ny bil når FM-nettet slukkes, bare en av disse DAB-adapterne.

Det har vært en lang prosess, men nå slukkes endelig det analoge FM-nettet i Norge til fordel for digitalradio. Den nye standarden heter som mange vet, DAB, eller helt korrekt DAB+, og det krever en ny radiomottaker i bilen. Er du blant de som trenger det, er du ikke alene: 2 millioner biler – antakelig enda flere – har FM-radio og trenger en ettermontert DAB-løsning.

Det finnes alternativer til DAB, blant annet kan mobilen brukes til å strømme internettradio. Men det er fremdeles mange områder i Norge som har dårlig dekning for mobilt bredbånd, og skal du bruke mobilen som kilde, må den pr. lov settes fast i en krybbe for at du skal kunne operere den. Uansett er det mindre brukervennlig.

Kan bli dyrt

Å skifte ut stereoanlegget til et med DAB+ kan bli en dyr affære. Opp mot 17.000 til 18.000 kroner i moderne biler med avansert elektronikk, skal vi tro bilverkstedet Flygt Bil i Bodø. Dette fordi det kan bli en stor operasjon å få rattstyring, navigasjon og ryggekamera til å fungere etter utskiftingen av bilstereoen. Men hør med ditt merkeverksted, kanskje din bilstereo er utstyrt med muligheten for å bare påmontere en DAB-modul, i så fall er det en grei affære. Det finnes også flere gode ettermarkedsprodukter. Vi ble for eksempel i 2015 begeistret over Pioneer AVIC-F960 med innebygd CarPlay og navigasjon. I sin nyeste versjon heter denne AVIC-F980.

Rimelige løsninger

Om DAB-regningen blir for dyr for deg, finnes det likevel rimelige muligheter. En av dem er å montere en liten adapter. Den kobles til ditt eksisterende stereoanlegg enten med en AUX-kabel, eller ved at den konverterer radiosignalet til FM, som din gamle bilstereo tar inn. Vips, så har du digitalradio i bilen!

Det er slike adapterløsninger vi tester her. Det er en liten dings som festes på dashbordet, som blir din nye hovedenhet for radio. Du må altså tåle en ekstra liten boks i tillegg til stereoanlegget.

Pure Highway 400. Foto: Pure

God lyd, men én svakhet

Pure Highway 400

Kontrollpanelet til Highway 400 festes på dashbordet med dobbeltsidig tape, og fungerer som en fjernkontroll til hovedenheten, som er festet til antennen. Det er kontrollpanelet du skal forholde deg til, og dette fungerer med to vanlige AA-batterier.

I tillegg til å gi adgang til alle DAB-stasjoner kan Highway 400 strømme musikk fra mobilen med Bluetooth. For eksempel fra Spotify, hvor den har en fiffig funksjon. Trykk på Go-tasten, og låten som spilles legges automatisk til spillelisten din på Spotify. Ønsker du i tillegg håndfrie samtaler, er det Highway 600 som gjelder.

Mottakeren kobles til stereoanlegget med AUX-kabel eller via FM. FM har ikke like god lyd, men slipper til gjengjeld en kabel, og informasjon fra radiostasjonen vises da på bilstereoen. Med AUX-kabel blir lyden virkelig god. Ulempen er at skjermen på kontrollpanelet slukkes automatisk for å spare strøm, så man ser ikke informasjon om radiostasjon eller trafikkmeldinger før man vekker den med et tastetrykk. Det finnes ikke direkteknapper for favorittstasjoner, man må bla gjennom favorittter med piltaster. Vi foretrekker direkte knapper her.

Type: DAB+ biladapter



Tilkoblinger: Bluetooth, 12V USB-lading



Lydoverføring: AUX, FM



Tjenester: DAB+ radio, Service Following, Spotify, tagging av låter



Pris: 1.695 kr



Alpine EZi-DAB-GO. Foto: Alpine

Mangler knapper

Alpine EZi-DAB-GO

I likhet med den identiske Pure Highway 400 festes kontrollpanelet på dashbordet med dobbeltsidig tape, og fungerer som en fjernkontroll til hovedenheten. Også her brukes to AA-batterier, og strøm spares ved at skjermen slukkes etter man har gjort det man skal.

Som Highway 400 låter Alpine-enheten fortreffelig, og aller best med AUX-kabel inn i bilstereoen. Automatisk lagring av låter i Spotify er en fiffig detalj.

EZi-DAB-GO er lekker å se på, med få knapper. Men dette er også et problem, for skal man skifte fra en favorittstasjon til en annen, må man bruke piltaster. Det finnes nemlig ingen direkteknapper for lagrede favorittstasjoner. Når man kjører bil, er det viktig å alltid ha øynene på veien, blir man sittende og trykke mens man stirrer på en liten skjerm, er ikke det like trafikksikkert. Man skal selvsagt stanse bilen når man skal gjøre innstillinger, men direkte valg for favorittstasjoner er viktig mener vi, da man bare må innse at visse ting fikler man med også i fart.

Ønsker du håndfrie mobilsamtaler, er det forøvrig Alpine EZi-DAB-BT du skal ha.

Type: DAB+ biladapter



Tilkoblinger: Bluetooth, 12V USB-lading



Lydoverføring: AUX, FM



Tjenester: DAB+ radio, Service Following, Spotify, tagging av låter



Tiny Audio C10. Foto: Tiny Audio

Overlegen brukervennlighet

Tiny Audio C10

SPESIELT ANBEFALT!

Hovedenheten til Tiny Audio C10 monteres skjult, for eksempel under hanskerommet. Kontrollenheten fungerer som fjernkontroll, og i motsetning til Alpine og Pure har den fysiske knapper til favorittstasjonene. Fjernkontrollen har ikke skjerm, i stedet vises informasjon på bilstereoen, akkurat som man er vant til. Den lille boksen blir dermed en helt naturlig forlengelse av bilstereoen. C10 har en ekstern samtalemikrofon med kabel, som klistres på dashbordet foran deg.

Av alle enhetene i testen har C10 den beste brukervennligheten, fordi den er så forbasket enkel. Det eneste vi måtte forhøre oss om, var hvordan man lagret favorittstasjoner. Du må først trykke på ønsket nummerknapp én gang, for så å bekrefte ved å trykke og holde. Dette bør gjøres mens bilen står stille.

Når stasjonene er lagret, er disse knappene alt du kommer vil forholde deg til.

C10 låter bedre enn alle de andre koblet med FM. Men der hvor de andre kan bruke AUX-kabel, er ikke dette en mulighet med C10. Derfor låter ikke C10 fullt så livlig som de andre kan. Men brukervennligheten gjør dette til en klar anbefaling.

Type: DAB+ biladapter



Tilkoblinger: Bluetooth, 12V USB-lading



Lydoverføring: AUX



Tjenester: DAB+ radio, Service Following, håndfrie samtaler



Pris: 1.899 kr



Clint Digital CAD15. Foto: Clint Tam lyd Clint Digital CAD15 Clint CAD15 er en typisk DAB-adapter, ved at kontrollpanelet og hovedenheten er samme komponent. Denne plasseres på dashbordet med dobbeltsidig tape. Antennen klistres på frontruten med en flik som skal festes til vindusstolpen for jording. Strøm får enheten fra sigarettenneruttaket. Fordelen med alt integrert er at alt tar strøm fra bilen, og man slipper strømsparefunksjoner som at skjermen slukkes. Dette gir god oversikt over radiostasjon, sang som spilles, og eventuelle trafikkmeldinger. CAD15 har fire store direkteknapper for favorittstasjoner. Hver kan lagre fire stasjoner, som tar totalen opp til 16. Det er fint, men samtidig gjør det at man først må trykke en favorittknapp, og deretter bekrefte hvilken av dens fire stasjoner man vil høre. Et ekstra tastetrykk, som bør unngås i trafikken. Ellers er Clint-adapteren lett å bruke, og vi liker at man kan utføre håndfrie telefonsamtaler og strømme musikk fra mobilen med Bluetooth. Dessverre er lyden blodfattig. Sendt over FM kan det støye, og med AUX-kabel er lyden altfor lav og tam til at det blir noen høydare. Type: DAB+ biladapter



Tilkoblinger: Bluetooth, AUX inn, 12V USB-lading



Lydoverføring: AUX, FM



Tjenester: DAB+ radio, Service Following, håndfrie samtaler



Pris: 1.699 kr



Tiny Audio C5. Foto: Tiny Audio Den mest komplette Tiny Audio C5 BEST I TEST!