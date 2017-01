Test: Bravo for norske Maestro

Ixion høres mer gresk enn norsk ut, men det trådløse anleggets DNA er arvet fra norske Tandberg.

Pluss: Fyldig, potent og dynamisk lyd. Blant de mest brukervennlige trådløse anleggene vi har testet. Solid kvalitet og alt man trenger på et sted. Multiromstøtte med opp til syv enheter.

Minus: Lyden er ikke i samme klasse som et tradisjonelt stereoanlegg.

Ixion er et relativt ubeskrevet blad. Et merke ingen har hørt om. Navnet forteller lite om hva det er, hvor det kommer fra, eller hva man kan forvente.

For uinnvidde kan det like godt være navnet på en medisin mot hodepine, eller en asiatisk underleverandør av komponenter til Apple-telefoner.

Det er ingen av delene. Noen vil kjenne navnet fra gresk mytologi. Ixion var konge av Lapitene. En konge det ikke gikk så bra med, ifølge mytene. Det endte med mordbrann, og den greske guden Zeus dømte Ixion til å bindes til et spinnende solhjul for all evighet.

KOMPAKT: Ixion Maestro har Spotify og Tidal innebygget, i tillegg til FM-radio, DAB+ radio, TuneIn nettradio, Bluetooth-strømming og nettverkstilkobling. Foto: Lasse Svendsen, Lyd & Bilde

Det er sånne historier man finner igjen kunsten, i form av malerier. Det eldste kjente er faktisk fra Pompeii, hvor man fant en freske av Ixions straff i Domus Vettii. Datert til et sted mellom år 60 og 79.

Om gresk mytologi har vært utslagsgivende for norske Ixion eller ikke, er ikke godt å si. Men selskapet som ble grunnlagt så sent som i 2009, lager trådløs hi-fi – og bygger på arven etter salige Tandberg Radio. Som det heller ikke gikk så bra med.

Forhåpentlig går norske Ixion en bedre skjebne i møte. Det skal i hvert fall ikke stå på innsatsen, eller produktet.

Helnorsk

De gjør et nummer av at ikke bare selskapet, men også produktet er norsk. Det er det gode grunner til. Tross det greskklingende navnet, er Ixion utviklet, designet og produsert i Norge. Det kunne vært produsert i Asia, eller Øst-Europa, men som daglig leder Tom Austad sier, ville det ikke gjort Ixion Maestro hverken bedre eller billigere.

Designet har Bård Eker stått for. Det er samme mann som har formgitt Hydrolifts sportsbåter, og superbilen Koenigsegg. Komponentene, kretskort, kabinetter og montering lages og monteres i Norge, og selskapet holder til i Barkåker i Vestfold. En times kjøring vest for Oslo.

Det første produktet ble kanskje lansert litt for tidlig. Vi skrev i alle fall om Ixion Maestro i 2014. Siden har de lansert merket i England, hos Harrods i London, og en håndfull andre utsalgssteder. Relativt eksklusiv distribusjon altså, men nå er Maestro og den trådløse høyttaleren Solo 2, endelig tilgjengelig her.

Noen direkte konkurrenter til Maestro egenskaper, er det vanskelig å finne. Naim Mu-so er kanskje det nærmeste vi kommer, og Geneva Model L har i tillegg CD-spiller, men begge tar mer plass. På den andre siden, koster de litt mindre.

Alt-i-ett-anlegg

Ixion Maestro er ikke en Bluetooth-høyttaler. Det er heller ikke en DAB-radio. Det er faktisk begge deler, men mye mer enn det. Se på Maestro som et kompakt anlegg med Spotify og Tidal innebygget, i tillegg til FM-radio, DAB+ radio, TuneIn nettradio, Bluetooth-strømming og nettverkstilkobling.

Rett og slett et alt-i-ett-anlegg for den moderne tidsalder. Med en vri.

MULTIROM: Ixion Maestro er et alt-i-ett-anlegg for den moderne tidsalder. Foto: Lasse Svendsen, Lyd & Bilde

Hvis du vil utvide med multirom, trenger du ikke bekymre deg for komplisert oppsett, og nettverksproblemer. Ixion kobler seg nemlig sammen med andre Ixion-enheter, via stikkontaktene i huset. Så lenge de går på samme hovedsikring, kan du plugg inn syv enheter, som kobler seg sammen i en multiromsløsning. Da kan du høre Metallica i stuen, Abba på badet og Mozart på kjøkkenet.

Maestro-anlegget er avansert, men såre enkelt å bruke.

Du kan styre den fra en app på mobilen, eller bruke pekeskjermen på fronten av Maestro.

Uansett får du tilgang til alt på skjerm, inkludert musikk på nettverksdisker (så lenge de er på samme nettverk), nettradio eller fysiske lydkilder. På baksiden finner du både analoge og digitale lydinnganger.

Relativt komplekst, altså. Men det er på papiret. I praksis er Maestro enkel å bruke, selv for den som ikke er vant med nettverkstilkoblede anlegg. En smart finesse, er fjernstøtten av anlegget. Den oppdaterer seg selv når det kommer bedre programvare, men den kan også repareres over nett av supportsenteret til Ixion. Det reduserer faren for at man må besøke et servicesenter, skulle noe oppstå.

Den er ikke bare enkel å sette opp og bruke. Den tar ikke mye plass heller, og sånn sett er det godt gjort å bygge så mye kraft og finesse i en så liten kube.

