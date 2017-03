Test av Huawei P10: Lynende rask

Det er vanskelig å finne noe å klage på når du holder i en Huawei P10.

Huawei P10 Størrelse: 14,53 x 6,93 x 0,7 cm

Vekt: 145 gram

Skjerm: 5,1 tommer, 1920 x 1080 piksler, Gorilla Glass 5

Maskinvare: HiSilicon Kirin 960, åtte kjerner (4x Cortex A73@2,4 GHz + 4x Cortex A53@1,8 GHz), 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7 + EMUI 5.1

Teknologi: Fingerleser under glass, hurtiglading

Kamera: 12 MP hovedkamera, optisk stabilisert, fokus ved laser + fasedeteksjon, 20 MP svart/hvitt-kamera, Leica-optikk + programvare, Leica-funksjoner på selfiekameraet

Batteri: 3200 mAh Pris: 6000 kroner

Huawei har akkurat sluppet en ny toppmodell. og navnet er P10. Telefonen er bygget i metall, og har 5,1 tommer stor skjerm. På mange måter er den et betydelig mer kompakt alternativ for deg som har siklet på Mate 9 Pro som ble lansert i fjor høst.

Designmessig snakker vi om en telefon som ligner veldig på fjorårets toppmodell. Den er litt rundere i kantene, men designretningen er omtrent den samme. Selv om designene overhodet ikke ligner på hverandre, har overgangen litt til felles med da Samsung gikk fra Galaxy S6 til Galaxy S7. Alt ble rundere, men så likevel ganske likt ut.

Og rundere telefoner er som regel litt bedre å holde enn saker og ting med spisse kanter.

Veldig god å holde

Vesle P10 er fryktelig god å holde, og selv om jeg personlig foretrekker enda litt større skjermer må jeg si jeg liker denne telefonen. Jeg er godt vant til å holde større telefoner etter hvert, og klarer å traktere inntil drøyt seks tommer store skjermer med én hånd. Men én ting er hva man blir vant til og sånn noenlunde får til, mens en annen er hva som passer helt naturlig.

Selv om man kanskje har overbevist seg selv om at størrelse ikke er noen hindring, blir det altså likevel til at den gode måten P10 ligger i hånden på gjør det ekstra lett å like denne telefonen.

Designmessig kommer denne saken i en rekke freshe farger, noe Huawei brukte mye tid på å snakke om under lanseringen. Men til Norge er det sølv, svart og gull som mest sannsynlig dukker opp. Det er litt irriterende, gitt at både den grønne og den blå varianten skiller seg tydelig ut fra mengden både fargemessig og med en litt mer ruglete aluminium som gir et helt spesielt gjenskinn i lyset.

LITEN: Mobilbutikkene i dag domineres av telefonskjermer rundt 5,5 tommer. Selv om P10 er vesentlig større enn det som var vanlig bare for noen år siden, er den relativt kompakt og fin i dagens marked. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Ålreit batteritid

En annen ting som formodentlig skiller seg en del mellom disse er batteritiden. I min bruk holder P10 rundt halvannen dag på en lading, med sitt 3200 mAh store batteri.

I likhet med Mate 9 Pro følger disse telefonene med på hvilke apper man benytter seg av oftest, og når. Dermed gjør de så godt de kan for å sørge for at innholdet du trenger allerede er klart når du trenger det. Det skal både spare strøm og kutte i forsinkelser. Skal telefonen lære seg å kjenne vanene dine må den brukes en stund. Sannsynligvis er fire dager i korteste laget til at jeg har merket stort til den effekten for denne telefonen, og gitt normale omstendigheter kan det uansett hende at P10 varer enda litt lenger enn jeg har erfart.

PEN: Huawei P10 er en lekker telefon å se til. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Lynende rask

Den opplevde ytelsen er uansett meget bra. Systembrikken som står i telefonen er en av de aller kraftigste på markedet, og nok en gang må likheten til Mate 9 Pro trekkes frem. Her tygger telefonen seg gjennom apper og menyer som om det var halm. Forsinkelser oppstår omtrent ikke i det hele tatt.

Gitt at Huawei har lagt sitt eget menysystem oppå Android 7.1 er dette imponerende. Selv de heftigste modellene fra andre mobilprodusenter vil gjerne stoppe opp litt her og der. Flere ganger har vi trukket frem telefoner med ren Android som vinnere på opplevd ytelse. Der pleier menyer å gli silkemykt uansett hva som skjer, men de er ikke nødvendigvis raske i appopplevelse, og det er en litt annen type kontant svar man får fra enheter som denne.

Selve menyglien er her, som hos Samsung og flere andre, marginalt bak rene Android-enheter.

Det er altså snakk om nyanseforskjeller, selv om begge leire med rette kan hevdes å være den raskeste, det kommer bare litt an på hva man er på jakt etter.

Målt ytelse helt i toppklasse

Ser vi til ren målt ytelse skal det uansett noe til å overgå Huawei P10. Den ligger i nabolaget rundt Samsungs Galaxy S7. Dermed er det vanskelig å se for seg apper eller bruksområder P10 blir for treg for med det første. Her bør du altså være rimelig fremtidssikret med en slik telefon. Alle spillene jeg har prøvd på telefonen klarer seg også mer enn godt nok med futten so bor i P10.

Sjekk ytelsen til Huawei P10 på Tek.no »

Huawei P10 til venstre, Huawei Mate 9 Pro til høyre. Har du ikke sett en slik før? Den er bare ørlite større enn Galaxy S7 Edge. Foto: Finn Jarle Kvalheim , tek.no

Nye funksjoner i fingerleseren

Fingerleseren her er uvanlig. Huawei har ikke lenger snarveisfelt rundt den, og selve fingerleseren ligger under det samme glasset som hele resten av telefonen ligger under. Dette er en løsning som fysisk, og for det meste praktisk, er kliss lik den vi finner i Xiaomi Mi5S, som ble første mobil ut med denne varianten i fjor.

Selve fingerleseren kommer imidlertid fra en annen produsent enn den Xiaomi har brukt.

En vesentlig forskjell mellom de nevnte telefonene ligger i hvordan Huawei har løst behovet for flere funksjonssnarveier.

Her er alt integrert i den ene «knappen», og ett trykk på den betyr tilbake, mens et langtrykk tar deg «hjem». Sveip til siden og du får appoversikten der du kan veksle mellom ulike oppgaver, og eventuelt avlive ulydig programvare.

Mitt første møte med denne vrien var i MediaPad M3 for en tid tilbake. Der brukte jeg noen timer på å bli klok på løsningen, men så fort den satt i fingrene ble den veldig fin å bruke. I telefonform krevde den på nytt litt tilvenning, muligens fordi jeg har brukt mye annet utstyr i mellomtiden. Men etter noen dager med telefonen her i Barcelona, sitter den på nytt i fingrene. Dette er absolutt en ålreit løsning.

Det tar noen øyeblikk lenger å komme seg helt ut hvis du er dypt inni menyene, siden du må vente på at langtrykket registreres, men for det meste navigerer man ikke så fryktelig mange lag inn i telefonmenyene, og tilbake er nok den aller mest brukte hurtigfunksjonen i Android uansett. For min del oppfatter jeg dette som en optimal løsning, men her er smaken som baken, og det kan hende du mener noe annet.

Det kan forresten nevnes at tilsvarende løsning er valgt i nye Moto G5.

GOD KOMBO: Kombinasjonen av funksjoner og kvaliteter i kameraet på P10 er meget god. Vi venter at P10 Plus vil være enda noen hakk kvassere, men dette er likevel i toppklasse. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Svært bra kamera

Plus-modellen markedsføres på en del bedre optikk enn den vanlige P10-varianten. Men det står fortsatt Leica på dette kameraet, så Huawei skryter altså litt her og. Og det gjør de i og for seg med rette.

Jo da, en Galaxy S7 vil stadig ta litt mer lyssterke bilder enn P10, men kvaliteten her begynner å bli svært bra. Fokus er lynrask, og treffer så godt som alltid. Jeg sier så godt som, fordi jeg i testperioden ikke har opplevd et eneste bomskudd med P10, men det er naturligvis vanskelig å konkludere med at den absolutt aldri vil bomme.

Den er lyssterk nok til å stort sett klare seg uten fotolyset, og det ligger en hel horde med funksjoner i kameraappen. Selv om Huawei er aller mest glade i å skryte av muligheten til å gjøre bakgrunnen uklar, som når man tar bilder med speilreflekser og lave f-verdier, er det fortsatt nattmodusen som er aller mest imponerende her.

Sjekk bildene vi tok med Huawei P10 på Tek.no »

Alt i alt

Til rundt 6000 kroner er Huawei P10 en virkelig god telefon. Kameraet kunne prestert enda litt bedre i dårlig lys, noe det er grunn til å vente at P10 Plus gjør, når den dukker opp. I denne prisklassen begynner også vanntetting å bli svært vanlig. Det har ikke P10, og det er nok det viktigste enkelttrekket her.

Men mye veies opp av de utallige mulighetene til å tilpasse telefonen akkurat slik du vil ha den. Den fungerer bra som telefon, har god batteritid og ytelsen er helt i toppklasse. Som telefon er det rett og slett lite å syte over her. Og prisen er altså ikke så aller verst til toppmodell å være.

Og i denne størrelsen er det heller ikke flust av toppmodeller med tilsvarende ytelse å velge. Mange av dem er en del større enn P10, og liker du en telefon som ligger godt i hånden, er dette absolutt en av de bedre du kan velge.

ANBEFALES: Huawei P10 får anbefalt-stemplet til Tek.no Foto: Huawei

