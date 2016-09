Test av høytalere: Bedre lyd - i all enkelthet

Du får bedre lyd i et stereopar med høyttalere, bare husk å velge riktig.

Trådløse høyttalere er enormt populære. Alle skal ha høyttalere som de kan strømme musikk til, men stiller du store krav til lyden bør du velge to høyttalere.

Høyttalerprodusentene må tenke nytt for å slåss med enkle trådløse høyttalere fra Sonos, Bose eller Geneva, og svaret er å bygge forsterkerne inn i høyttalerne.

Fordelene er mange. Alt er bygget inn i høyttalerne og du slipper å bale med forsterkere og CD-spillere som tar mye plass. Med forsterker og Bluetooth innebygget, trenger du bare en stikkontakt og telefon, så har du musikk i stuen bare minutter etter at du har pakket ut de nye høyttalerne dine.

Dette har Lyd & Bilde testet Dali Zensor 1 AX: 2 x 50w, Bluetooth, optisk, minijack, subwoofer 4.998 kr Klipsch R-15PM: 2 x 50w, Bluetooth, RCA, phono, minijack, optisk, USB, subwoofer 5.995 kr XTZ Tune 4: 2 x 50w, Bluetooth, minijack, optisk, subwoofer 4.990 kr System Audio Saxo 5 Active: Dette har Lyd & Bilde testet 2 x 50w, Bluetooth, 2 x optisk, minijack, RCA, subwoofer 7.499 kr Yamaha NX-N500: 24+20w, Bluetooth, AirPlay, Ethernet, USB, optisk, minijack, Wi-Fi, Spotify Connect, DLNA. 6.990 kr

Den mest åpenbare er at to høyttalere gir deg et bredere perspektiv på musikken. Stereoperspektivet kan du glemme med en bordhøyttaler, som i beste fall klarer å skape en illusjon av stereo. Som regel er det bare diskantelementene som spiller i stereo, mens her spiller begge elementene i stereo. Det gir deg et større, langt mer realistisk lydbilde hvor liveopplevelsen er mye heftigere. Selv med Bluetooths begrensninger, vil du få bedre lyd fra disse høyttalerne, enn med bordhøyttalere.

Skreddersøm

Med innebyggede forsterkere trenger du ikke noen ekstra bokser. En av fordelene med det, er at forsterkerne er tilpasset elementene i høyttalerne, og justert med et analogt filter, eller en DSP-krets (digital) for å optimalisere frekvensrespons, fasevinkler og impedans. Slikt som faktisk betyr noe for lydkvaliteten. Skreddersøm altså, med separat forsterker for hvert element, som ikke påvirker hverandre.

Med forsterkere på innsiden, er aktive høyttalere ikke bare veldig praktiske, det er også en langt rimeligere løsning enn å kjøpe passive høyttalere. Som trenger en forsterker i tillegg, og da er du ikke sikret at samspillet mellom høyttalere og forsterker er optimalt.

Praktisk på liten plass

Høyttalerne i denne testen koster fra 5.000 kr, og er små nok til å få plass i bokhyllen, på veggen eller på en benk, og de fleste av dem kan styres fra sofakroken med en app eller fjernkontroll. Noen av dem har USB- og optisk digitalinngang i tillegg til Bluetooth. Da kan du koble til TV-en, en laptop eller annen lydkilde.

Noen skiller seg ut

To av høyttalerparene skiller seg ut i testen. Klipsch-høyttaleren har nemlig platespillerinngang! Alt du trenger å gjøre er å koble spilleren til kontaktene på baksiden, så kan du veksle mellom vinyl og strømming av hjertets lyst. Yamaha-høyttaleren er den eneste som også har Wifi-strømming. Det gir deg potensielt bedre lydkvalitet. Den kan også brukes i et trådløst multiromoppsett med Yamahas MusicCast-system.

Slik testet vi

Høyttalerne ble satt på stativer og foret vi med musikk fra Tidal Hi-Fi, fordi vi mener det lyder bedre enn Spotify, og i mange tilfeller bedre enn CD.

Siden alle har Bluetooth, testet vi samtlige høyttalere med BT, og Yamaha-høyttaleren ble også testet med Wifi som gir potensielt bedre lyd. Byggekvalitet, oppsett, brukervennlighet, tilkoblinger og funksjoner ble også vurdert - men vi har lagt aller mest vekt på lydkvaliteten.

De mest spilte låtene i testen var:

David Bowie – Lazarus

Nidarosdomens jentekor og Trondheimsolistene – Et misericordia (spor 4. på Magnificat)

Darling West – Vinyl And a Heartache

Funkadelic feat. Kendrick Lamar og Ice Cube – Ain’t That Funkin’ Kinda Hard on You?

Dena Piano Duo – Mozart Sonate In D-Dur fra albumet Mozart/Grieg vol. II

Plassering av små høyttalere

De fleste høyttalerne i testen går lett inn i en normal bokhylle. Men da kan man få litt for mye bass fordi bokhyllen fungerer som en forsterker for lave frekvenser.

Mange høyttalere har nemlig åpninger bak, for å kompensere for små høyttaleres manglende bass, som skuffer bassen rett i bokhyllen.

Hvis det ikke følger med skumpropper til å dytte i bassrefleksportene på baksiden av høyttalerne, er det lurt å skaffe seg et par for å dempe bassen slik at den ikke blir påtrengende. Er lyden litt for slank, kan det være en fordel å plassere dem nært veggen, for da øker bassnivået. Alternativt kan man plassere høyttalerne på en hylle eller reol hvor de står fritt.

Da lyder de bedre enn om de står i en bokhylle, men pass på at de i det minste har plast- eller gummiføtter på undersiden, for å dempe resonanser. Det aller beste er de små underlagene til Soundcare, som koster 299 kr for tre stykker. De festes under høyttaleren med dobbeltsidig tape, og demper resonanser, samtidig som de gir bedre lyd. Særlig i bassen.

Hvis man har plass, er gulvstativer det aller beste. Da får man langt mer fleksibel plassering, og potensielt enda bedre lyd. Gode stativer koster fra tusenlappen per par, og til høyttalerne i denne testen, er 60 cm høye stativer det ideelle.

En aktiv høyttaler sett bakfra, med analoge og digitale lydinnganger, strømkontakt og høyttalerterminaler til den andre høyttaleren.

Dali Zensor 1 AX

Type: Trådløs stereohøyttaler

Bass: 13,3 cm trefibermembran

Diskant: 25 mm tekstilkalott

Tilkoblinger: Bluetooth, analog 3,5 mm, optisk digital, subwoofer

Effekt: 2 x 50 W

Annet: Sort, hvit, ask, valnøtt, fjernkontroll

Mål: 16,2 x 27,4 x 24 cm

Pris: 4.998 kr

SPESIELT ANBEFALT

Klokkeklar lyd

Liker du at musikken lyder fokusert og tydeligst mulig, er Dali-høyttaleren et godt valg.

Pluss

Åpent, friskt og luftig lydbilde som er lett å like og behagelig å lytte til. Enkle å bruke.

Minus

Mangler USB-inngang og lydbildet er slankt. Om du ikke plasserer høyttalerne inntil veggen.

De små Daliene er ikke testens minste høyttalere. De er likevel ikke større enn at du kan skjule dem bak et A4-ark, og passer fint i en bokhylle eller på et veggstativ. Dalis lille trådløse, lyder klokkeklart og nyansert, og er vel verdt pengene.

Høyttalerne er enkle å sette opp og bruke. Skru fast en høyttalerkabel i hver av dem, som du strekker mellom høyttalerne, og plugg i strømkontakten på hovedhøyttaleren. Som har forsterkerne innebygget, den andre er en passiv høyttaler.

Du kan velge mellom optisk lydinngang, analog lydinngang, men det finnes ikke USB-tilkobling her. Subwooferutgang derimot, er en velkommen mulighet her, fordi man kan få mye mer bass i rommet med en tilkoblet sub. Forresten har den kildevalg og volumjustering på den ene høyttaleren, ikke bare på den medfølgende fjernkontrollen - og det finnes et skruehull på baksiden for veggmontering.

Klipsch R-15PM

Type: Trådløs stereohøyttaler

Bass: 13,3 cm formsprøytet grafitt

Diskant: 2,54 cm aluminium, horn

Tilkoblinger: Bluetooth, RCA (linje + phono), analog 3,5 mm, optisk digital, USB digital, subwoofer

Effekt: 2 x 50 W

Annet: Svart finérimitert vinyl. Fjernkontroll

Mål: 17,8 x 31,8 x 20,6 cm (B x H x D)

Pris: 5.995 kr

Full fart i bokhylla

Hvis du ønsker rockekonsert rett fra bokhylla, trenger du ikke lete lenger. Også for vinylfrelste!

Pluss

Fullt trøkk! Klipsch er den beste rockeren, med en rytmisk og vanedannende bass. Platespillerinngang er dessuten et fiffig trekk.

Minus

Mangler oppløsning i overtonene, som gir instrumenter og sangstemmer litt lite pusterom. Høyttalerne må styres med fjernkontroll.

Ikke mange har tilkoblingsmulighetene til Klipsch. Foruten trådløs Bluetooth-lyd direkte fra telefonen finnes optisk digitalinngang for TV eller separat mediaspiller, og her er dessuten en USB-inngang som sender lyden digitalt direkte fra datamaskinen og inn i høyttalerne. Smart for den som ønsker best mulig PC-lyd uten eksternt lydkort. En meget fiffig løsning er dessuten at den analoge stereoinngangen med en bryter forvandles til en platespillerinngang! Dermed trenger du bare disse høyttalerne og en platespiller for å ha et komplett og kompakt hipsteranlegg!

Forsterkning og prosessering sitter i den høyre høyttaleren, her skal også strømkabelen. Derfra trekkes en vanlig høyttalerkabel over til den venstre.

Høyttalerne sklir rett inn i en bokhylle, men med bassporten på baksiden kan det gi utfordringer med en overdreven bass. Det er likevel ikke et kjempeproblem, da laveste tone er 54 Hz – litt dypere enn en cellos basstreng. Men best lyd får du ved å sette høyttalerne på stativer, rundt 30 cm ut fra veggen.

XTZ Tune 4

Type: Trådløs stereohøyttaler

Bass: 12 cm, dobbelt lag

Diskant: 2,5 cm silkedome

Tilkoblinger: Bluetooth (aptX), analog 3,5 mm, optisk digital, subwoofer

Effekt: 2 x 50 W

Annet: Matt svart eller hvit, fjernkontroll

Mål: 14 x 25,2 x 18 cm (B x H x D)

Pris: 4.990 kr

Hi-fi på skrivebordet

Fra XTZ kommer disse småtassene av noen høyttalere, som er som skapt for skrivebordet.

Pluss

Høyttalerne er meget kompakte og tar liten plass. Vinklet oppover gir de bedre lyd for den som sitter tett på, optimalt til PC-bruk. Med app kan lyden tilpasses.

Minus

Det mangler luft i overtonene, og vi savner hele tiden rom rundt instrumentene. Dynamikken kunne også vært bedre. Trådløst funker DSP kun med lagret musikk på mobil.

De kompakte Tune 4 fra svenske XTZ laget for å låte bra fra skrivebordet i tillegg til fra bokhylle og stativ. De er nemlig vinklet svakt oppover, så man kan sitte tett på dem og likevel få et fokusert lydbilde.

I tillegg til trådløs Bluetooth (med aptX) finnes optisk digitalinngang for TV eller mediaspiller, samt analoginngang for 3,5 mm minijack. Ønsker du mer bass, kan en ekstra basshøyttaler kobles til subwooferutgangen på baksiden.

Høyttalerne virker solide, og elementene er montert uten synlige skruer på frontplaten. All elektronikk sitter i venstre høyttaler, som kobles til den høyre med en medfølgende høyttalerkabel. Som har tillitvekkende bananplugger.

For best mulig plasseringsvennlighet kan man velge mellom ulike lydinnstillinger med en DSP utviklet av Dirac.

Lyden kan forbedres med Dirac DSP, men med strømmetjenester er du da låst til PC og Mac, da den med mobil kun funker med lagrede musikkfiler.

System Audio Saxo 5 Active

Type: Trådløs stereohøyttaler

Bass: 1 x 5"

Diskant: 25 mm dome med akustisk linse

Tilkoblinger: Bluetooth, 2 x optisk digital, 1 x analog 3,5 mm stereo jack, 1 x analog stereo RCA, USB-ladning, subwoofer

Effekt: 2 x 50 W klasse D

Annet: Sort eller hvit høyglans, fjernkontroll

Mål: 28x16,5x22 cm (hxbxd)

Pris: 7.499 kr

SPESIELT ANBEFALT

Still going strong!

Selv om konkurransen har tilspisset seg, er Saxo 5 Active fortsatt en av de mest vellydende høyttalerne i prisklassen.

Pluss

Et energisk lydbilde med taktfast, fyldig bass gjør at System Audio låter et skonummer større enn konkurrentene.

Minus

Litt begrensede tilkoblingsmuligheter

Vi testet Saxo 5 Active for første gang i 2015, og endte med å kåre dem til årets beste trådløse høyttalere! Siden da har de vært en av våre favoritter, og var en selvskreven referanse når vi skulle gjøre en ny sammenligning i det stadig voksende markedet av aktive høyttalere.

Oppbygningen er som på flere av konkurrentene, med all elektronikken montert i venstre høyttaler, mens den høyre er passiv. Byggekvaliteten er solid og tillitvekkende, med nedsenkede elementer og en smooth frontplate som gir et påkostet inntrykk.

Tilkoblingsmulighetene er gode, men Saxo 5 Active må greie seg uten avanserte, nymotens finesser som multirom, Wi-Fi eller Airplay-støtte. Vil du spille av musikk direkte fra mobilen, er det Bluetooth som gjelder.

Yamaha NX-N500

Type: Trådløs stereohøyttaler

Bass: 1 x 5"

Diskant: 25 mm dome

Tilkoblinger: Ethernet, USB, optisk, aux (stereo-minijack), Wi-Fi, Bluetooth, Spotify Connect, AirPlay, DLNA

Effekt: 24 W (bass) / 20 W (diskant)

Annet: Sort eller hvit høyglans, app til iOS og Android

Mål: 28,5 x17,0 x 22,2 cm (BxHxD)

Pris: 6.990 kr

BEST I TEST

Multikunstneren

Disse høyttalerne fra Yamaha har mange ben å stå på, med avanserte finesser og flust av tilkoblingsmuligheter. Men det beste av alt er lyden!

Pluss

Yamaha-høyttalerne låter varmt, fyldig og detaljert til tusen. I tillegg er de veldig brukervennlige og allsidige.

Minus

Høyttalerne er bedre egnet til mindre lytterom og nærfeltslytting snarere enn «diskoteknivåer» i store stuer.

Yamahas klassiske minimonitor NS10 har vært et både berømt og beryktet ikon i studiobransjen i mange år. Den nye NX-N500 høyttalerne skal ta med noe av «studiolyden» inn i vår moderne musikkverden. Derfor mener vi den tar seg enda bedre ut i svart enn hvitt!

Til forskjell fra mange av konkurrentene i testen, er Yamahaene fullaktive. Det sitter dedikerte forsterkere i begge høyttalere, som forbindes ved hjelp av to kabler (XLR og Cat 5 Ethernet kabel). Legg til en strømkabel til hver av dem, og de trådløse høyttalerne virker ikke fullt så trådløse lenger …