Test av Apple iPhone 7 Plus: Nesten ingen andre mobiler kan måle seg

Knall batteritid og et veldig godt kamera med superkrefter.

Apple iPhone 7 Plus Størrelse: 15,82 x 7,79 x 0,73 cm

Vekt: 188 gram

Skjerm: 5,5 tommer, 1920 x 1080, LCD IPS

Maskinvare: Apple A10 Fusion

Lagringsplass: 32, 128 eller 256 GB

Operativsystem: iOS 10

Teknologi: Vanntett (IP67), 3D Touch, skjerm med stort fargeomfang

Kamera: 12 MP, dobbelt kamera med 2x zoom, f/1.8, OIS

Batteri: Ikke oppgitt Pris og tilgjengelighet: Fra 8790 kr # 2 på Tek.nos mobiltoppliste »

Apples iPhone 7-modeller kom på markedet rett før helgen, om enn i svært begrenset opplag etter en ukes forhåndssalg.

Vi har allerede publisert testen av iPhone 7, men hva med størstemann, iPhone 7 Plus? Er det verdt å betale rundt 1400 kroner ekstra for den store varianten?

Ekstrem pris

Dette er blant de dyreste telefonene på markedet. I hvert fall om du skal ha en av variantene med mer lagringsplass. Beregn 11 000 kroner hvis du vil ha modellen med 256 GB plass, mens inngangsprisen er på rundt 8800 kroner for 32 GB-versjonen.

Det er fortsatt dyrt, men med tanke på at konkurrentene også har klatret i pris de siste par årene er ikke kontrasten så voldsom som den har vært. Hvis du vil ha Samsungs Galaxy Note 7 må du for eksempel betale 8500 kroner, og det handler dermed litt mer om preferanser enn om pris her oppe i übermobilland.

Men så er det også ganske luksuriøse enheter vi snakker om.

Den store skjermen betyr bedre innlevelse i film og spill. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

To nesten like telefoner

iPhone 7 Plus deler svært mange av sine egenskaper med lillebror iPhone 7. Den har samme systembrikke, lik lagringskapasitet og begge har den nye faste hjem-knappen som ble beskrevet grundig i forrige test.

Ingen av dem har hodetelefonkontakt. De leveres i stedet med øreplugger som passer i ladekontakten, og en overgang til deg som eventuelt vil bruke vanlige kablede hodetelefoner.

Slik skiller iPhone 7 Plus seg fra iPhone 7:

** Større skjerm (5,5 tommer mot 4,7)

** Høyere oppløsning i skjermen (1920 x 1080 mot 1334 x 750 piksler)

** Dobbelt kameraoppsett med 2x optisk zoom

** Vesentlig større batteri (2900 mAh mot 1960 mAh)

** Fysisk større

Heller ikke den store varianten av iPhone 7 har hodetelefonkontakt. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Skjerm og høyttalere

Den store skjermen har høyere oppløsning enn de mindre utgavene av iPhone. Med det har den også høyere pikseltetthet og er litt skarpere. Men i det daglige er det mest merkbare det åpenbare. At den er større gjør den rett og slett bedre egnet for eksempelvis mediekonsum som Netflix og spilling.

Ytelsen

Grafikkytelsen er så vidt lavere enn for den vanlige iPhone 7-modellen, noe som høyst sannsynlig bare dreier seg om at telefonen har noen ekstra piksler i skjermen å drasse på. Det er likevel snakk om så lite at det for de fleste praktiske formål ikke burde være merkbart. Vanlig bruksytelse målt i Geekbench 4 er omtrent lik mellom de to variantene.

Har du dype nok lommer og store nok labber til å holde iPhone 7 Plus er den en av de aller beste telefonene du kan kjøpe. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Batteritiden

iPhone 7 Plus-batteriet holder til et par døgns vanlig bruk, eller til en hel dag med svært tung bruk. Men da har du også skjermen din stående på med ett eller annet gjennom svært store deler av dagen. De fleste vil nok slippe greit unna dersom de glemmer å lade iPhone 7 Plus en kveld, mens den mindre modellen vil begynne å hoste et lite stykke inn i den nye dagen ved middels tung bruk.

Pusler du med telefonen din flere ganger i timen gjennom hele dagen, samtidig som du av og til glemmer å lade, vil Plus-modellen være telefonen for deg. I hvert fall batterimessig.

Det lille huset på prærien - også kjent som Steinbruvann. Bildet til venstre er tatt med det vanlige kameraet, mens bildet til høyre er tatt med zoom-kameraet. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Kameraoppsettet

Som for iPhone 7 er hovedkameraet i Plus-modellen meget bra. Det er ikke like stabilt og godt under mørke forhold som Samsungs Galaxy S7-kamera. Her kan man være heldig, men man kan også være uheldig. Samsungs telefon treffer generelt litt oftere når mørket faller på.

Samtidig veier kameraet opp med å klare seg bedre enn Samsungs i sterkt motlys. Strølys, altså lyseffekter skapt av optikken, kan være vanskelig å unngå med Galaxy S7 på bilder med veldig skarpt lys. Det problemet er en del mindre med iPhone 7 og 7 Plus.

Plus-modellen har i tillegg et ekstra kamera som tar deg nærmere motivet ditt. I løpet av tiden jeg har brukt iPhone 7 Plus har det vist seg nyttig både der det var forventet, og på et litt uventet sted.

Skarpheten på kamera nummer to, det du aktiverer når du trykker på 2X-knappen i fotoappen, virker ikke å være fullt så god som på hovedkameraet. Men likevel er det vesentlig flere detaljer i nærbildene her enn fra de fleste andre telefoner.

Konklusjon

iPhone 7 Plus koster 1400 kroner mer enn minste iPhone 7, og butikkene skal ha fra 8800 kroner for å gi deg Apples absolutte toppmodell. For det får du stor, litt bedre lyd, mye bedre batteritid og et veldig kult kamera som kan «zoome».

At også iPhone 7 Plus er vanntett (IP67) for alle praktiske formål er for øvrig greit å få med. Du bør likevel ikke svømme rundt med hverken den eller andre «tette» telefoner. Dette er mer en ekstra sikring enn noe annet. Den vil antageligvis overleve om uhellet er ute.

Den er og blir svindyr, men iPhone 7 Plus er antageligvis den nest heftigste mobiltelefonen vi kan teste. Den aller heftigste er det fortsatt en stund igjen til du kan kjøpe, ettersom Samsung bytter batterier i Galaxy Note 7.

Alternativene

Hvis vi ser bort ifra at den ikke er tilgjengelig i butikkene nå på grunn av batteriproblemer, er Samsung Galaxy Note 7 et åpenbart alternativ.

Galaxy S7 Edge kan også være et godt alternativ, med samme skjermstørrelse men mindre fysisk fotavtrykk enn iPhone 7 Plus.

Vil du bare ha en stor og knallgod mobil uten å blakke deg er Huaweis P9 Plus det klareste alternativet. Super skjerm, meget god ytelse og ett av de bedre kameraene på markedet er viktige fordeler. Den er ikke veldig billig, men legger seg lavere enn denne, med rundt 6000 kroner i utsalgspris.

