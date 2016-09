Test av Apple iPhone 7: Endelig en iPhone som er vanntett

Apple har byttet hodetelefonkontakten i et koldtbord av ny funksjonalitet.

Apple iPhone 7 Størrelse: 13,83 x 6,71 x 0,71 cm

Vekt: 138 gram

Skjerm: 4,7 tommer, LCD IPS, 1334 x 750 piksler

Maskinvare: Apple A10 Fusion, 6-kjerners grafikk,

Lagringsplass: 32, 128 eller 256 GB

Operativsystem: iOS 10

Teknologi: Vanntett, 3D Touch, skjerm med stort fargeomfang

Kamera: 12 MP, f/1.8, OIS, fasedeteksjonsfokus

Batteri: Ikke oppgitt Pris: Fra 7390 kr # 4 på mobiltopplisten til Tek.no

For en gangs skyld får norske butikker iPhone 7 fra første dag den er i salg. Hvis du har griseflaks kan du altså kjøpe deg en helt ny iPhone allerede i dag, samtidig med at amerikanere og briter gjør det samme. Men bør du det?

Det enkle svaret er ja. Til tross for at dette er en dyr telefon, med startpris på rundt 7400, er det også en meget god toppmodell Apple har levert. Her har så godt som alt fått seg et solid løft. Men det er også nyanser her, og det er neppe alle som vil bli like fornøyd med alt iPhone 7 har å by på.

Foruten plasseringen av antennebåndene på telefonen og en litt endret design på det utstikkende kameraet ser iPhone 7 omtrent ut som før. Et par nye farger har kommet til.

Bedre optikk er blant nyhetene i iPhone 7. Telefonen tar svært gode bilder. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Endelig stereohøyttalere

En litt irriterende ting her er at rammene rundt skjermen fortsatt tar ganske stor plass. Hos flere andre mobilprodusenter utgjør selve skjermen en større andel av forsiden på telefonen.

Selve skjermen er imidlertid av det gode slaget, og det er tidvis synlig, om enn ikke påtrengende, at den kan vise flere farger enn før. Denne gangen har iPhone fått stereohøyttalere, og sammen med skjermen og svært heftig ytelse gjør det det spilling til en knallgod opplevelse. Hvis du ikke har hodetelefoner med på tur, men likevel vil spille litt, engasjerer iPhone 7 betydelig mer enn sin forgjenger.

Apple har fjernet hodetelefonkontakten på iPhone 7, og det vil trolig være et stort irritasjonsmoment for mange. Men det følger med en overgang fra ladekontakten i bunnen av telefonen til den vanlige minijack-kontakten, så helt uoverkommelig er det ikke.

De sedvanlige hvite ørepluggene ligger dessuten i pakken, men denne gangen med Lightning-kontakt fremfor mini-jack.

Adapteren fra Lightning til minijack er knøttete av seg og merkes knapt på hodetelefonkabelen. Men hvor holdbar er den? Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Vanntett og med ny hjem-knapp

For første gang er iPhone vanntett. Dermed tåler den en heftig regnskur eller å bli sølt på. Den skal i utgangspunktet også tåle full nedsenking i vann, selv om det kan være lurt å unngå.

En annen stor, men knapt synlig nyhet for iPhone 7 er hjem-knappen. Den er ikke lenger en knapp, og beveger seg ikke når du trykker på den. Likevel føles det slik, og vibrasjonsmotoren inni telefonen gir god respons når du trykker. I testperioden har jeg heller ikke opplevd kluss med dette i det hele tatt. Det har virket hver gang, og etter en forholdsvis kort tilvenningsperiode føles det nesten mer rart å gå tilbake til Apple-produkter med tradisjonell knapp enn det føltes å gå over til denne nye løsningen.

Ved siden av å gjøre slitasje mindre aktuelt, betyr den nye løsningen at telefonen i mindre grad vil aktivere skjermen mens den ligger i lommen.

Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Dødt løp i mobilkameratoppen

Et meget godt mobilkamera har blitt enda bedre i denne telefonen. iPhone 7 tar merkbart lysere bilder enn sin forgjenger, uten at støyen øker. Det er en meget god ting når mørket faller på. Med svært gode egenskaper i flomlys, og nye muligheter for styring og fotografering med råfiler rett fra kamerabrikken, er det med ett veldig vanskelig å si om det er denne telefonen eller Samsungs Galaxy S7 som er det aller beste mobilkameraet.

Litt avhengig av situasjonen er vi tilbøyelige til å konkludere med at det er dødt løp mellom de to.

Vær forberedt på litt galskap hvis du legger inn iOS 10 på din gamle iPhone, eller kjøper en ny iPhone 7. Kanskje ikke så veldig nyttig, men tidvis morsomt og muligens litt irriterende og. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Herlig programvare



Nye iOS 10 er stappfullt av forbedringer. Blant annet brukes nå 3D Touch nesten overalt i menyer og funksjoner på telefonen. Det gjør det enda mer intuitivt å bruke berøringsskjermen, som også måler hvor hardt du trykker på den. Trykk ekstra hardt på klokken for å sette en alarm, eller gi tastaturet litt ekstra tyngde for å flytte markøren rundt. Dette er superpraktisk funksjonalitet som svært få andre telefoner tilbyr. Foreløpig er det kun Huawei som har noe liknende av de store produsentene.

Nye meldingsfunksjoner gjør det morsommere å sende meldinger mellom Apple-telefoner, og du kan tegne, skrive eller sende Super Mario- og GIF-bilder til den du utveksler meldinger med. Her jakter Apple Facebook Messenger-brukere midt på lyse dagen. Kanskje er det ikke så nyttig, og strengt tatt er det også litt i overkant om det deiser ned en alvorlig melding presentert med ballonger eller discolys, men morsomt er det. Sannsynligvis er det også nødvendig, gitt hvor stor andel av mobilbrukerne som heller bruker lynmeldinger enn tekstmeldinger i dag.

Lurer du på hva som er nytt i Apples nye operativsystem?

Et klart Anbefalt-stempel fra Tek.no. iPhone 7 er en stor oppgradering selv om den likner på fjorårets modell. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Alternativene

Alt i alt er dette en svært god oppgradering av en allerede god telefon. Men det koster, og for prisen iPhone 7 starter på er det stort sett kun Samsungs absolutte toppmodell Galaxy Note 7 du ikke kan kjøpe. Foreløpig er den heller ikke i markedet fordi produsenten utbedrer de mye omtalte batteriproblemene.

Ser vi bort fra batteritrøbbelet er imidlertid Galaxy Note 7 det tydeligste alternativet til iPhone 7, men siden den også er fysisk større er det kanskje aller mest iPhone 7 Plus-modellen som skal frykte Samsungs toppmodell.

Dermed blir det igjen Samsungs Galaxy S7 som må stille som tydeligste alternativ. En vanntett telefon med vanvittig ytelse, iøynefallende design og virkelig godt kamera.

Også Huaweis P9-modeller kan være verdt en titt, og det samme gjelder Sonys Xperia X Performance. Du mister vanntettingen i Huawei P9, men så er den også betydelig billigere, til rundt 4700 kroner.

Alle alternativene har plass til minnekort, men siden Apple sløyfet 16 GB-modellen i denne oppdateringen, og inngangsmodellene nå har 32 GB lagringsplass er det ikke fullt så viktig å gå for en dyrere utgave av iPhone i denne omgangen.