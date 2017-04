Test: Bluetooth-boombokser

Ta den fete lyden med deg, og bli konge i ditt område.

Lyd er livsstil, og moderne livsstil er bevegelig. Derfor må det i dag være håndtak på stereoanlegget så man kan ta det med seg ut i det fri, inn i asfaltjungelen – eller bare opp på takterrassen.

I denne testen har vi funnet syv av de feteste, artigste eller peneste bærbare, trådløse høyttalere, og latt dem ta kampen mot hverandre. Trådløse høyttalere finnes i mange størrelser, men her har vi gått løs på de tyngste som fortsatt kan bæres omkring. Det vil si at de må kjøre på batterier.

Den bærbare Bluetooth-høyttaleren har så godt som overtatt plassen fra 1980-tallets ghettoblastere. Kassettbånd, radio og CD-spiller er avløst av trådløs musikkstrømming fra mobilen. I hvert fall nesten, for noen av de gamle kjempene fra den gang er fortsatt med, bare i modernisert form.

Når det gjelder batteridriften, er det en stor fordel å velge en modell med gjenoppladbart batteri innebygget. Tradisjonelle alkaliebatterier gir helt klart en frihet, da man kan skifte batterier på et øyeblikk, og være klar til å feste videre. Men friheten har sin pris: Det koster opp mot 200 kroner å fylle batterirommet på de største modellene!

Harman Kardon Go + Play Foto: Harman Kardon

Til både inne og ute

Harman Kardon Go + Play

Harman Kardons bærbare høyttaler er lett å ta med, men fortsatt pen nok til stua.

Pluss: Den har forbløffende mange krefter, og bassen er fin. Stuerent design.

Minus: Bluetooth-tilkoblingen mangler apt-X. Ingen Wifi support. Stereo – men ikke så mye mer.

Med det solide, integrerte metallhåndtaket sier HarmanKardon Go + Play klart "ta meg med". Men med sine runde, myke former og sitt diskré ytre er den samtidig velfrisert nok til å kunne falle sømløst inn i boliginnredningen hjemme.

Konklusjon

Harman Kardon Go + Play inneholder verken CD-spiller eller radio. Den er og blir en enkel Bluetooth-ghettoblaster til bruk sammen med mobilen. Det gjør den til gjengjeld ganske utmerket. Den er ikke like rå som Boom Blaster og Monster Blaster, og heller ikke så veltilpasset som Klipsch The One og Beolit 17. Men som en allsidig mellomting, som både kan brukes til hjemmeunderholdning og klare en skogtur i ikke altfor fuktig vær, passer den helt utmerket.

Pris: 2.990 kr





Klipsch The One. Foto: Klipsch

Trådløs gledesspreder

Klipsch The One

Klipsch slår på de nostalgiske strengene på sin innendørs batterihøyttaler.

Pluss: Behagelig og ren lyd, og designen passer akkurat til retroinnredningen.

Minus: Litt overdreven bass. Bør helst stå fast på ett sted.

Klipsch The One er med i Klipschs Heritage-serie, som er en hyllest til selskapets mangeårige fortid. Og illusjonen er perfekt. Med sitt kabinett i ekte valnøttefiner og grovt vevd frontstoff ligner The One noe som kunne vært skapt på 1960-tallet eller tidlig 70-tall.

Med et slikt utseende forventer man noe rundt og behagelig. Og det holder stikk. Lyden heller tydelig til den varme siden, godt hjulpet av en flott og rikholdig bass.

Konklusjon

Klipsch The One er uten tvil den Heritage-høyttaleren som det er lettest å smugle inn i stuen. Både plass- og prismessig. Hvis du er på jakt etter en lett høyttaler for å spille musikk fra mobilen, er den et glimrende valg. Hvis det kun er bærbar lyd som er behovet, er det andre og mer innlysende valgmuligheter i form av de egentlige ghettoblastere.

Pris: 3.000 kr





Marshall Kilburn Foto: Marshall

Ren, rå rockenostalgi

Marshall Kilburn

Grip tak i Marshall-stacket, og ta den fete lyden med ut.

Pluss: Den oser av rock'n roll spirit. Og lyden matcher utseendet helt perfekt.

Minus: Stereobildet er ikke overbevisende. Men hvem bryr seg om det når musikken spiller.

Det er ren, rå rockenostalgi over hele linjen. Fronten er i samme stoff som de fullvoksne forsterkerne, og logoen og skinnbekledningen er som tatt rett ut av turnébussen. En gitarreim sikrer et godt grep om varene. Selv om den nok vil tåle at du uheldigvis skulle miste den.

BESTE KJØP

Konklusjon

Marshall Kilburn er ikke laget for hjemlige hyggestunder med stille musikk og en kopp te. Den er skapt til en guttekveld i hagen med øl og whisky. Den er solid og lever helt opp til rollen som lærkledd basskonge. Og så kan den for øvrig spille umenneskelig høyt. Du er nesten sikker på at naboene kommer og klager. Men det gjør ikke noe, for du kan bare se at de beveger leppene, men ikke høre hva de sier!

Marshall Kilburn er ikke den største eller tyngste i testen, men den er til gjengjeld forholdsvis rimelig, og den gir umenneskelig mye "rock for the buck".

Pris: 2.200 kr





Philip PX8

Konfirmantblasteren

Philips PX840T

Hvis budsjettet er lite, får man overraskende mange funksjoner for pengene hos Philips.

Pluss: Mange funksjoner til en virkelig lav pris.

Minus: Man får hva man betaler for.

Philips PX840T ligner en ærketypisk ghettoblaster, og designerne har mer enn bare kastet et blikk på JVC Boom Blaster da de designet PX100. Den ligner ved første øyekast noe som kunne vært et mindre medlem av samme serie. Det er imidlertid mer bling enn street-uttrykk over blasteren, som samtidig er overraskende lett.

Konklusjon

Det er vanskelig å bedømme Philips PX840T. På den ene siden har den en voldsom mengde av funksjoner til en meget lav pris. På den andre siden hjelper ikke det så mye hvis den til gjengjeld låter dårlig. Hvis du vil ha alt til ingen penger, er den interessant, og mange vil helt sikkert bli brukt som konfirmantgaver. Men spørsmålet er om man ikke var bedre tjent med færre funksjoner til samme pris, hvis det er hva det er råd til?

Pris: 1.790 kr





JVC NB100. Foto: JVC

Ghettoens konge

JVC Boom Blaster RV-NB100B

Ingen over og ingen ved siden av Boom Blaster når det spilles opp på asfalt!

Pluss: Klassikeren fra steinbroen. Bare størrelsen skremmer livet av omgivelsene. Innebygget CD-spiller, DAB-radio og iPhone-dokk.

Minus: Gigantisk uhåndterlig og katastrofalt dyr på batterier. Lyden er barsk, men langt fra ren.

Når man planlegger en test av "boombokser", må man nødvendigvis ha med JVC. JVC Boom Blaster er rett og slett den originale tungvekts-ghettoblasteren. Modellen har eksistert i årtier, men er blitt oppgradert underveis. Der man i tidligere versjoner fant en kasettspiller, er det nå en dokk til iPhone. Det er også innebygget CD-spiller, DAB+ radio, USB-inngang, i tillegg til en 6,3 mm jackinngang til elgitar. De fleste hjemmeanlegg vil være grønne av misunnelse over et slikt utvalg av innganger!

Konklusjon

Boom Blasteren har vært på markedet siden pyramidene ble bygget, og den er fortsatt i stand til å outswagge konkurrentene med sin rå ghetto-holdning. Den spiller høyere og barskere enn nesten alle andre, og den kan spille hva som helst, bortsett fra vinyl. Den er også vanvittig upraktisk og låter alt annet enn rent. Hvis du liker stilen, er det ingen andre valg – og hvis det er motsatt, hater du den. På den måten ligner den Marshall Kilburn.

Pris: 3.899 kr





B&O Play Beolit 17. Foto: B&O

Gjenfornyet klassiker

B&O Play Beolit 17

B&O Play har allerede oppskriften, så ingrediensene er stort sett uforandrede siden forrige servering.

Pluss: Tidløs design, lekkerlyd og formidabel bass. Hva mer kan man ønske seg?

Minus: Den koster en hel del, og tåler ikke hardhendt behandling.

Beolit 17 er en oppdatering av Beolit 15, som vi testet for nøyaktig to år siden. Av ytre ligner den forgjengeren til forveksling. Det er bare det innebygde rommet til oppbevaring av ledningen som er blitt inndratt i lydens tjeneste, og høyttaleren lades nå med en ekstern USB-C-lader. Uansett hvor mye vi lydjournalister beklager oss over eksterne nettadaptere, gir det god mening å slippe å slepe rundt på strømforsyningen. Og ekstra kabinettvolum er alltid godt.

SPESIELT ANBEFALT

Konklusjon

Beolit 17 er neppe et produkt som vil stå som en milepæl i Bang & Olufsens historie. Den er en utmerket oppdatering av Beolit 15, som også var et glimrende produkt. Et par småjusteringer på lyd og grensesnitt betyr at Beolit-en fortsatt er et svært godt valg hvis man leter etter en moderne "luksustransistorradio" som kan låte nesten som et stort anlegg, men fortsatt tas med. Selv om den er testens minste høyttaler, er den samtidig den dyreste.

Pris: 4.999 kr

Superstar Monster Blaster.

High-tech gatekanon

Superstar Monster Blaster

Monsters ghettoblaster er kynisk brutal å se på, men låter vennligere enn ventet.

Pluss: Den kan spille vanvittig høyt, og tåler å bli tatt med over alt.

Minus: Den er tung, og koster en hel del. Bare Bluetooth og aux-inngang.

Hvis JVC Boom Blaster minner om et stykke militært isenkram, kunne Superstar Monster være hentet fra et av de hemmelige etterretningstjenesters laboratorium. Med sine metallgrå, myke, men fortatt barske former, ligner det noe som Men In Black kunne bruke til å nøytralisere aliens på rømmen.

BEST I TEST

Konklusjon

Ideen med Superstar Monster Blaster har vært å gjenoppfinne den klassiske ghettoblaster-en, og det har Monster sluppet ualminnelig godt fra. Den er rå og robust som få – kun matchet av JVC Boom Blaster – og den spiller både dundrende høyt og med power i bassen. Tross dette er den samtidig så nyansert i lyden at den tåler å komme inn for å bli plassert på bordet. Men da kommer kaffekoppene til å danse breakdance når du skrur opp.

Pris: 2.990 kr

