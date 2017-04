Test av 8 gulvhøyttalere: Se og hør godt i stua!

Du må ikke ha en liten trådløs høyttaler bare fordi du er opptatt av interiør. Disse gulvhøyttalerne er laget for å vises frem, og gir mye større og bedre lyd.

Mange som er opptatt av interiør ønsker et lydsystem som tar liten plass, og aller helst er usynlig. Derfor ender man gjerne med en liten trådløs høyttaler, av typen Sonos eller en av mange utfordrere. Og det er helt greit. Men størst og best lyd får du fremdeles fra et par gode tradisjonelle høyttalere, gjerne gulvstående. Og, nei, det trenger ikke å gå på bekostning av interiøret. Snarere tvert imot.

For interiørbevisste finnes et alternativ til at man skal gjemme bort alt. Nemlig at ting skal vises.

– Det er også en trend som går mot store, dyre kaffemaskiner synlig fremme på kjøkkenet, og kjempestore ovner på halvannen til to ganger så store som vanlige 60 cm ovner. Og i denne trenden er det også plutselig plass til store, flotte gulvhøyttalere i stuen. Det er en klar og tydelig trend vi har sett over de siste årene. Men høyttalerne må være flott håndverk og de skal ha en design. Likegyldige bokser er ikke løsningen for disse kundene, sier Jens Holst Larsen, produktsjef i Hi-Fi Klubben.

Det er også stadig mer populært med hvite høyttalere.

– Folk har begynt å like ekte høyttalere igjen, bare de passer inn i innretningen. Vårt salg av hvite høyttalere har derfor gått opp de siste 6-8 årene. Og mange vil gjerne ha sine høyttalere uten frontstoff. De skal ligne det de er, altså høyttalere, men med stil.

Design teller

I denne testen ønsker vi å presentere stor og god lyd som passer inn i hjemmet. Vi har derfor siktet oss inn på høyttalere til rundt 10.000 kroner som ikke tar altfor stor plass, og de må spille bra uten at man må dra dem en meter ut på gulvet. Maksimalt 50 cm fra bakveggen er fint. Det har også vært et ønske at man kan få høyttalerne i hvitt.

Alle høyttalerne i testen er tilgjengelig i hvitt, bortsett fra Elac Debut F5. Den finnes utelukkende i svart, men vi følte vi måtte ha den med ettersom vi kåret den lille B5 i samme serie til Årets beste kompakthøyttaler. Den er dessuten veldig kompakt og bør gli fint inn i interiøret i ethvert hjem.

De fleste høyttalerne i testen er slanke og kompakte. Yamaha NS-F350 og Canton GLE 496 er på grensen til store, og kan med fordel stå i et større rom for ikke å dominere utsikten.

Det sorte får

Elac Debut F5

Elac Debut F5. Foto: Elac

Fakta

Type: 3-veis gulvhøyttaler

Frekvensrespons: 42-20.000 Hz

Følsomhet: 85,5 dB @2.83V / 6 ohm

Mål: 96 x 20 x 22 cm (H x B x D)

Annet: Svart børstet vinylfinish

Pris: 9.490 kr

Web: ncms.no

Høyttalerne fra Elac kommer kun i svart, og er et ”rocka” alternativ med høy underholdningsfaktor!

Pluss: Heftig dypbass og lyttevennlig lydkarakter gjør Elac F5 til høyttalere som du kan lytte mye og lenge til uten å gå lei.

Minus: F5 har en litt mer tilbakelent presentasjon, med mørkere klang og færre detaljer enn de beste i testen.

Da vi testet de mindre B5 noterte vi oss den fyldige, varme og lyttevennlige lydkarakteren. Førsteinntrykket er at F5 gir mer av alt det gode: De potente gulvhøyttalerne har fremfor alt en rungende dyp og kraftig dypbass, som virkelig setter testrommet i bevegelse når vi spiller basstunge låter som Starboy av The Weeknd. Basstromma på David Bowie hamrer også så det virkelig kjennes. Når sant skal sies er det vel litt fetere bass her enn vi er vant til fra dette opptaket …!

Samtidig savner vi noe: F5 har i likhet med B5 en ganske mørk klang, og denne blir bare mer tydeliggjort av den kraftige bassen. Elac har ikke gjort noe tilsvarende for å sprite opp diskantgjengivelsen, og det gjør at lyden kan få en ganske innestengt karakter. Blåserne på Bowie-låta er ikke like blanke i messingen som vi er vant til å høre de, og sonaten til Dena Piano Duo blir litt ullen den også. Rock låter derimot beintøft: Vi kan spille Stone Temple Pilots på høyt volum uten at høyttalerne gir tegn til ubehag.





Tam legende

Bowers & Wilkins 684 S2

BLASS: B&W 684 S2. Foto Bowers & Wilkins

Fakta

Type: 2,5-veis gulvhøyttaler

Frekvensrespons: 72-22.000 Hz -3 dB

Følsomhet: 87 dB/8 ohm

Mål: 16 x 92 x 23,4 cm

Annet: Sort el. hvit

Pris: 9.996 kr

Web: hifiklubben.no

Bowers & Wilkins kan lage høyttalere, men dette er ikke deres beste forsøk.

Pluss: Stort og fyldig lydbilde som lett fyller en normal stue.

Minus: Tam dynamikk og blass klang.

De slanke høyttalerne er langt fra store, men leverer både definert og potent bass. Det er i grunnen styrken til B&W-høyttaleren. Den utmerker seg med et stort lydbilde hvor London Grammar lyder tilsvarende bredt og dypt, men det spruter ikke akkurat av dem. Audun synes vokalen lyder innestengt, og Geir føler at det ligner å kjøre bil med håndbrekket på. Vokalen til Jess Morgan lyder rund og fin, men innestengt sammenlignet med andre høyttalere.

Dynamikken kan best beskrives som tam, særlig i mellomtonen, og der opplever vi at klangen antar en mer ullen og tilbaketrukket form enn vi liker. Men de klarer seg fint på David Bowies Lazarus, hvor vokalen er både fyldig og stor, og lydbildet henger godt sammen. I diskanten er det heller ikke mye liv, noe som gjør at B&W-høyttalerne blir litt fargeløse. Kanskje på tide med en oppfriskning av 600-serien?





Et lekkert utgangspunkt

Scansonic M-6

TAM DYNAMIKK: Scansonic M6. Foto: Lasse Svendsen, Lyd & Bilde

Fakta

Type: 2,5-veis gulvhøyttaler

Frekvensrespons: 50-30.000 Hz ±3 dB

Følsomhet: N/A / 4 ohm

Mål: 15,1 x 90 x 19,8 cm

Annet: Sort el. Hvit høyglans

Pris: 9.995 kr

Web: audiocompaniet.no

Det som i utgangspunktet er en lekker høyttaler lider av tam lyd.

Pluss: Scansonic-høyttalerne er små og snertne, og ganske lekre i hvit høyglans. De har mer bass enn de ser ut som.

Minus: Dynamikken er tam, og bassen er ubalansert.

De fleste av Scansonic sine høyttalere er laget for å fungere godt ute på gulvet, og trives ikke spesielt godt tett mot bakvegg. Det er hyggelig å konstatere at M-6 i så måte fungerer fint også mot veggen. Bassen er fyldigere enn man skulle tro fra så små elementer, og lyden er varm og behagelig. Tar man sangstemmer og instrumenter hver for seg, låter de troverdig nok – det er ingen store feil å høre.

Likevel merker vi oss at det ikke engasjerer tilstrekkelig. Mellomtoneområdet er tynnere og slankere enn med Canton, Monitor Audio og System Audio, David Bowies stemme står ikke like klart og dynamisk ut fra musikken. Bassregisteret, som er fyldigere enn størrelsen tilsier, er ikke potent nok. Ikke på disse rytmene.

Lyden er helt grei hele veien, men høyttalerne utmerker seg ikke på noe punkt. Jess Morgan har en vakker stemme, som dessverre ikke helt skinner som vi ønsker med M-6.





Vellykket kompromiss

System Audio Saxo 50

SPESIELT ANBEFALT: System Audio Saxo 50. Foto: System Audio

Fakta

Type: 2,5-veis gulvhøyttaler

Frekvensrespons: 40-20.000 Hz ±3 dB

Følsomhet: N/A/4-8 ohm

Mål: 13 x 105 x 25 cm

Annet: Sort el. hvit

Pris: 9.995 kr

Web: swsg.no

SPESIELT ANBEFALT

Med gnistrende dynamikk og levende lyd, passer System Audio til de fleste.

Pluss: Godt balansert og dynamisk lydbilde med høy morofaktor. Enkel å finne plass til og godt egnet til alle typer musikk.

Minus: De går ikke så dypt i bassen, og diskanten er litt slapp.

Det er rene ping pong-effekten å lytte til musikk med Saxo 50, for lydbildet er både bredt og dypt. Dette er ikke bare en meget godt balansert høyttaler, men den har forbausende bra bass, størrelsen tatt i betraktning.

Den går ikke veldig dypt i bassen, men bassen som her er, er både rytmisk og potent. Du kjenner stortrommen hamre i magen på David Bowies Lazarus. Men som Geir påpeker, lyder den litt farget. Kan hende at noen vil oppfatte den nye diskanten som snill, eller dempet. For selv om den er klokkeklar, er den er ikke like luftig eller distinkt som på Dali Opticon 5. Men mellomtonen er fyldig og klangrik, med godt fokus på vokaler og instrumenter.

Den leverer sjenerøse mengder med dynamikk, og låter mye større enn den er. Veldig positivt altså, men vi ønsker oss mer raffinement og større tonal kontrast. Da ville System Audio kjempet helt i toppen. Klavermusikk med Dena Piano Duo, lyder litt flatt og faktisk litt farget, men den klarer likevel engasjere, med lette dansende anslag, som Geir sier. Audun berømmer - med rette - detaljrikdommen fra høyttalerne.

Klokkeklar danske

Dali Opticon 5

KLOKKEKLAR: Dali Opticon 5. Foto: Dali

Fakta

Type: 2,5-veis gulvhøyttaler

Frekvensrespons: 51-32.000 Hz ±3 dB

Følsomhet: 88 dB/4 ohm

Mål: 19,5 x 89 x 31 cm

Annet: Sort, valnøtt el. hvit

Pris: 11.996 kr

Web: hifiklubben.no

Dali lykkes godt med å smelte sammen to veldig ulike teknikker, men det er malurt i begeret.

Pluss: Åpent og detaljrikt lydbilde med klokkeklar diskant og glassklare vokaler.

Minus: Mangler litt realisme i mellomtone og bass.

London Grammars Hey Now, låter nydelig, og det er ikke bare på vokalen. Som Geir sier, er gitarplukkingen meget krisp. Instrumentene i mellomtonen er sylskarpt fokusert og glassklart gjengitt. De har fremragende oppløsning og er luftigere i diskanten enn de fleste høyttalere vi har testet, til tilsvarende pris.

Bassen er ikke dårlig den heller. Den er voluminøs og på David Bowies Lazarus, lyder stortrommen fyldig og mektig. Men alt er ikke fryd og gammen. For eksempel, kunne skarptrommen faktisk vært enda skarpere gjengitt. For det smeller ikke like bra fra mellombassen i Dali-høyttalerne. De lyder langt fra slankt, men høyttalerne mangler litt energi i øvre bassområde.

Det merkes ikke bare på de minste trommene - og skarptrommen, men også på vokaler. Særlig mannlig vokal, som mister litt av fylden, varmen og fundamentet. Pianosporet med Dena Piano Duo, lyder rett og slett slankt. Det er praktfullt fokusert, det er ikke det, men testpanelet savner både klangen og fundamentet i mellombassen.





Snille kjemper

Yamaha NS-F350

NÅR IKKE HELT OPP: Yamaha NS-F350. Foto: Yamaha

Fakta

Type: 3-veis gulvhøyttaler

Frekvensrespons: 35-45.000 Hz

Følsomhet: 88 dB @2.83V / 6 ohm

Mål: 116 x 22 x 34 cm (H x B x D)

Annet: Hvit eller svart finish

Pris: 7.590 kr

web: no.yamaha.com

Yamaha-høyttalerne er store og mektige, men lyden står ikke helt til forventningene.

Pluss: NS-F350 har en varm og behagelig avstemt klang, med et stort lydbilde og fyldig bassgjengivelse.

Minus: Lyden er ikke det mest presise vi har hørt, og har en del farging i bass og mellomtone.

Størrelsen har normalt mye å si for lyden, derfor er det ikke overraskende at Yamaha-høyttalerne tegner opp et stort lydbilde med varm og fyldig klang. De får David Bowies stemme til å låte ekte, detaljert og nærværende. Diskanten er mer distinkt enn hos Elac, uten at det låter aggressivt på noen måte. Alle instrumentene får god plass, og blåserne spiller friskt. Det låter langt mer underholdende enn Scansonic.

Bassen derimot, er ganske upresis. Selv om trommeslagene serveres med en heftig smekk, makter ikke høyttalerne å stoppe og starte igjen like raskt som de burde, og man faller litt ut av rytmen. Bassen er dessuten ganske entone-aktig og ruller av et godt stykke før de dypeste oktavene. Synthbassen på Starboy av The Weeknd blir derfor ujevn.

Mellomtonen er varm og behagelig å lytte til, men ikke den mest detaljerte. Klaverspillet til Dena Piano Duo skal normalt ha flere lag med ulike klangstrukturer, men her låter det uoversiktlig og grøtete. Yamaha har ikke timingen og presisjonen som kreves av slike kresne innspillinger. - Det kunne like gjerne vært et elpiano, sier Geir.





Lav pris, fantastisk lyd

Canton GLE 496

BESTE KJØP: Canton GLE 496. Foto: Canton

Fakta

Type: 3-veis gulvhøyttaler

Frekvensrespons: 20-30.000 Hz (linearitet ukjent)

Følsomhet: 90,5 dB / 4-8 ohm

Mål: 21 x 106 x 31 cm

Annet: Sort, hvit, Mocca eller Makassar

Pris: 7.500 kr

Web: njal.no

BESTE KJØP

Cantons høyttalere er billigst i denne gruppen, men er likevel en hårsbredd fra å være aller best.

Pluss: Lydbildet er stort og potent, instrumentene låter klart og åpent med mange klangfarger, og det er et rytmisk driv som engasjerer.

Minus: Bassen går ikke så dypt som man skulle tro, og det er ikke fullt så mange detaljer i overtonene som med de dyrere konkurrentene.

At GLE 496 er billigst av de alle, tenker man slettes ikke over når man hører dem. For der man har spart på overflatebehandlingen av kabinettet, har man brukt topp kvalitet på de viktige innvendig komponentene.

Bare hør på London Grammars Hey Now. Canton har en vesentlig stødigere bass enn Yamaha, og et større og langt mer dynamisk lydbilde enn Scansonic. Stemmen til Hannah Reid er tydelig selv når man spiller lavt, og lyden fra Canton har faktisk større fysikk enn Monitor Audio Silver 6.

Det er masse trøkk og dynamikk på David Bowies Lazarus, som skarptromma kanskje kunne hatt litt mer bunn, men alt i alt er det strålende lydkvalitet her.

Gitaren til folkartist Jess Morgan klinger mye finere enn med Yamaha og B&W, og stemmen kommer veldig fint ut. Det er en helt annen dynamikk. Bassgitaren er også mer stabil, selv om den ikke går fullt så dypt som med Monitor Audio.

Med øre for detaljer

Monitor Audio Silver 6

BEST I TEST: Monitor Audio Silver 6. Foto: Monitor Audio

Fakta:

Monitor Audio Silver 6

Type: 2 ½ -veis gulvhøyttaler

Frekvensrespons: 35-35.000 hz

Følsomhet: 90 dB / 8 ohm

Mål: 88,5 x 18,8 x 24 cm (H x B x D)

Annet: Diverse farger i finér, samt svart eller hvit høyglans

Pris: 9.995 kr

Web: swsg.no

BEST I TEST

Monitor Audio feier konkurrentene av banen med en av klassens aller beste høyttalere.

Pluss: Silver 6 har en meget flott utførelse i ekte trefinér eller pianolakk, og spiller nydelig på alle typer musikk, uten sjenerende farging eller forvrengning.

Minus: Til denne prisen? Ingenting.

Lyden fra Silver 6 er av den typen som får hårene til å reise seg, og pulsen til å slå raskere. Vi hadde ikke kommet mange sekunder ut i Bowies Lazarus, før testpanelet begynte å nikke anerkjennende til hverandre. Silver 6 maler frem et vesentlig større og mer presist lydbilde enn konkurrentene. Stemmen til Bowie står tydelig frem, blåserne har masse energi, og basstromma hamrer stramt og kontant uten etterheng.

Pianospillet til Dena Piano Duo har vist seg å være ekstra krevende for mange høyttalere, men Monitor Audio kommer fra det med æren i behold. Silver 6 har en veldig nøytral, homogen og ”hi-fi korrekt” klangbalanse med lite egenlyd, som lar oss høre mer av det som ligger i opptaket.

London Grammars Hey Now låter også overbevisende. Selv på lavt lyttenivå greier Silver 6 å få frem detaljene i kvinnevokalen, og når vi skrur opp blir det bare bedre. Her er det ingen forvrengning eller ujevnheter å spore, heller ikke når vi spiller svært høyt.

Silver 6 har ikke fullt så mye slagkraft som Elac og Yamaha i dypbassen, men den er vesentlig strammere og bedre definert. Vi sammenlignet også med de særs vellykkede Canton-høyttalerne, og på tross av at disse er et «skonummer» større rent fysisk, har Monitor Audio vesentlig mer tyngde i de dypeste frekvensene. Geir er tydelig imponert. – Disse kunne jeg faktisk fint levd med hjemme i stua, sier han.

