Stor test: Slik gjør du boligen smartere!

«Det smarte hjemmet» har eksistert i noen år, men har vært forbeholdt rike folk med tilgang til avansert utstyr. Les testen: Slik kan du lett gjøre boligen din intelligent for en rimelig penge.

Inntil for få år siden var begrepet forbeholdt dyre løsninger. Det var kilometervis av kabler og avansert utstyr, som bare kunne installeres av en sertifisert tekniker.

Det har den teknologiske utviklingen heldigvis fått snudd opp og ned på. Det betyr at smarte hjem i dag også er tilgjengelig for helt alminnelige mennesker. Du er ikke lenger tvunget til å kjøpe hele pakken, men kan nøye deg med å investere i et enkelt eller flere produkter som du selv monterer og installerer i hjemmet ditt, skriver Lyd og Bilde.

TILGJENGELIG: Nå kan alle skaffe seg smarte løsninger for boligen.

Hva kan jeg bruke det til?

For bedre å kunne forstå hva et smart hjem egentlig betyr, er det bra med noen eksempler. Vil du gjerne spare på energien, og dermed spare penger, kan dette gjøres ved å utstyre hjemmet med en rekke sammenkoblede sensorer.

Tanken er at når dine faste installasjoner, som strøm, vann, varme og lys snakker sammen, kan forbruket også justeres i forhold til hverandre. Slik at du han spare energi.

Hvorfor skal radiatoren kjøre for fullt mens du lufter ut? Og hva med lyset, husket du å slukke det før du gikk hjemmefra? Med sensorer på dører og vinduer vet termostaten på radiatoren om det er grunn til å fyre for kråkene, og kan slå på og av etter behov. De smarte LED-pærene kan via GPS-signalet i telefonen sjekke om du er hjemme, og dermed slå av seg selv hvis du ikke er der. Det er smart!

Et smart hjem består imidlertid av mer enn bare lys og varme. Overordnet sett kan de smarte produktene deles opp i fire hovedkategorier:

1. Den første dekker styring av hjemmet, og dermed også energiforbruket. Intelligente Wifi-termostater justerer selv varmeforbruket, og de nettverkstilkoblede LED-pærene slår seg av og på helt av seg selv. Begge deler styres for det meste via apper på telefonene, men det er nye og enda smartere tider på vei. Stemmestyring er det helt store i USA, men her henger vi fortsatt langt etter.

2. Overvåkning av hjemmet: En produktkategori som vokser støtt og sikkert, er sikkerhet og overvåkning. Via alarmer, kameraer og elektroniske låser kan du hele tiden følge med på hva som foregår i og omkring hjemmet ditt, uansett hvor du befinner deg. Slipp postmannen inn slik at han kan avlevere den pakken du har ventet på hele dagen, eller bare hold øye med om barna kom hjem fra skolen til rett tid.

3. Underholdning. Stort sett alle produkter med respekt for seg selv kan i dag kobles til det trådløse nettverket, og du kan dermed styre både TV, høyttalere, mediestrømming og radioer digitalt. Smart TV-er har eksistert i flere år, men først nå begynner vi å se akkurat hvor smarte de kan være. Bildet fra dørtelefonen kommer opp på skjermen når noen ringer på. Er det en du vil slippe inn, gjøres det via fjernkontrollen.

4. Hvitevarene, og ting vi ellers typisk finner på kjøkkenet. Det har lenge vært en fremtidsvisjon å la kjøleskapet holde styr på utløpsdatoer på varer og selv bestille nye, eller informere deg om at du må huske på å gjøre det. Slik er det ikke lenger. Den slags produkter finnes rent faktisk, selv om det er en produktkategori vi enda ikke ser mye til på våre breddegrader.

Men, de snakker ikke samme språk...



Selv om alle produktene er koblet til det samme nettverket, kan de ikke nødvendigvis snakke sammen. Det finnes ennå ingen felles trådløs standard, og hver produsent har utviklet sin egen app til å styre sine egne produkter. Her ryker hele ideen om det virkelig smarte hjemmet, og forbrukeren er den som sitter igjen med den kjedelige opplevelsen.

Heldigvis er det forandring på vei, og flere produsenter har nettopp begynt å åpne opp proprietære økosystemer og arbeide sammen. Dette er for eksempel mulig via Apple Homekit, Amazon Alexa og Google Home. Også andre medspillere, som for eksempel danske Bang & Olufsen, har åpnet døren til sitt Beolink-system.

Ideen med det smarte hjemmet er at alle enheter i husstanden kan snakke sammen. Klokken din kan snakke med ovnen, og klokkeradioen på soverommet kan snakke med kaffemaskinen på kjøkkenet. Har du en høyttaler som Alexa eller Google Home, kan du snakke med alle – virkelig snakke.

Er det trygt?



Som med andre internettilkoblede enheter kan det være en sikkerhetsrisiko forbundet med å gi smart home devices adgang til hjemmenettverket. Det gir seg selv hvorfor. En hacker kan ha interesse av å få adgang til den elektroniske låsen, kameraet eller alarmen. Husk derfor å beskytte nettverket ditt med kode, og sørg for løpende oppdatering av programvare og maskinvare på alle nettverkstilkoblede enheter.

Det kommer stadig flere produkter som binder det smarte hjemmet sammen, og foreløpig har vi bare sett begynnelsen. Her har vi testet et utvalg av forskjellige smarte dingser du kan kjøpe allerede i dag!

SMART VARME: Tado Smart Radiator Termostat Starter Kit. Foto: PRODUSENTEN

Bruk radiatoren du har

Det er slutt med å skru opp og ned radiatoren, denne dingsen klarer det selv.

Tado Smart Radiator Termostat Starter Kit

2 x termostater

1 x bridge

Wifi

App til iOS/Android

Lett installasjon og tilpasset både nye og eldre radiatorer

Pris: 1.849 kr

+ Designen av Tado er pen og enkel. De vil passe godt inn i ethvert skandinavisk hjem.

- Tado støtter ennå ikke Apple Homekit, og bråker litt vel mye.

Med smarte termostater kan du spare opp til 31 % på den årlige varmeregningen. Still dem inn til ønsket temperatur, og la dem leve sitt eget liv.

Dessverre mangler radiatortermostatene fra tyske Tado akkurat det siste for å bli helt smarte. Førsteinntrykket er ellers godt. Den hvite termostaten med LED-displayet er ganske pen å se på.

Du kan både styre den manuelt og ved å bruke den medfølgende appen. Dessverre er det ennå ingen Homekit-support, men Tado lover at det kommer senere på året. Registrer bridge på nettet, og de sender en ny når den er klar.

KONKLUSJON: Ideen med smarte termostater er genial. De vet selv hvor varmt det er i rommet, og slår seg av og på etter behov. Dessverre er den manglende Homekit-støtten og integrasjonen med resten av hjemmet et kjempeminus. Tado er lekre og enkle å se på, men først når de snakker sammen med resten av hjemmet, blir de helt smarte. At de samtidig bråker litt vel mye, er imidlertid til å leve med.

INTELLIGENT RADIO: Witti Beddi gjør mye mer enn å vekke deg. Foto: PRODUSENTEN

Sentralen på nattbordet

Den smarte klokkeradioen kan både spille musikk fra Spotify og bestille drosjer.

Witti Beddi

2 x USB

3,5 mm stereo

Bluetooth

App til iOS/Android

Pris: 1.099 kr

+ Beddi er nydelig å se på, og fungerer fint som basis klokkeradio.

- Beddi kan ikke noe uten smartmobilen, da den selv ikke har adgang til internett.

Ideen bak Beddi fra Witti design er god. Putt en mengde smarte funksjoner inn i en klokkeradio, og la den fungere som hovedsentral direkte fra sengekanten. Dessverre er sluttresultatet ikke fullt så vellykket.

Beddi er et kickstarter-prosjekt, og består av den nydelig designede klokkeradioen med LED-pærer i bunnen, lys og USB-porter på baksiden, og smarte programmerbare knapper på toppen. Du kan bruke den både som en alminnelig FM-klokkeradio, men også som en litt smartere Bluetooth- og internettradio når den kobles til mobilen. Installasjonen foregår via en app. Her bestemmer du hva de forskjellige knappene skal styre, og det er også herfra du starter alle de såkalte ”smarte funksjonene”.

Beddi skryter mye av integrasjonen med Spotify, Uber, Philips Hue og lignende. Bli vekket av yndlingsmusikken din, slå av eller på lyset, eller bestill en drosje med bare et trykk på en knapp. Sannheten er imidlertid at Beddi ikke kan så mye i seg selv, men i stedet er helt avhengig av Bluetooth-tilkoblingen til smartmobilen din. Det er denne som er den virkelig smarte enheten, og Beddi fungerer bare når appen kjører i bakgrunnen på telefonen.

KONKLUSJON: Vi liker utrolig godt ideen bak Beddi, og den er definitivt mer vellykket enn man først kan få inntrykk av. Som klokkeradio med innebygget lys og strøm til telefonen er den godkjent. Som smart enhet er vi mer tvilende. Det er fortsatt for mange saker og ting som ikke helt virker som de skal, og i tillegg er den tvungne koblingen til telefonen virkelig en for dum og tungvint løsning.

SMART LYD: Et smart hjem skal naturligvis også ha smarte internett-tilkoblede høyttalere. Her er det ingen vei utenom Sonos. Foto: PRODUSENTEN

Smart hjem trenger smart lyd

Sonos er fortsatt kongen av smart lyd i flere rom.



Sonos Play:5

Spotify, Tidal, Google Play, Deezer m.fl.

Wifi, Ethernet, analog

Sonos Controller til iOS og Android

Mål: 36,4 x 20,3 x 15,4 cm

Pris: 4.995 kr

+ Sonos er lett å installere og bruke. I tillegg er lyden fra Play:5 utrolig god, spesielt i stereo og med en subwoofer koblet til.

- Sonos har ikke innebygget Bluetooth, og du er derfor bundet til det lukkede økosystemet.

Et smart hjem skal naturligvis også ha smarte internett-tilkoblede høyttalere. Her er det ingen vei utenom Sonos. Som Philips har de fordelen av å ha vært på markedet lengst innenfor sitt felt. Derfor har de etter hvert god kontroll på flerromslyd. Nyeste skudd på stammen er den oppdaterte utgaven av Play:5, som har fått berøringsfølsomme knapper, innebygget mikrofon, og enda mer bunn enn sin forgjenger.

Vi hadde to stykker satt opp i stereo med en subwoofer. Det var slett ikke så dumt. Det hele settes opp og styres via en app, som med tiden er blitt både lett og intuitiv å jobbe med. Sonos er mestre i brukervennlighet. Alle større strømmetjenester støttes, så det er ikke lenger noen grunn til å lagre musikken lokalt. Husk å benytte den spesielle autokalibreringen via smartmobilen. Det får høyttalerne til å spille markant bedre.

Vi kan ennå ikke styre høyttalerne med annet enn appen, men stemmestyring er på vei. Amerikanerne vil senere i år kunne be Alexa og Google Home slå på høyttalerne, eller til og med spille musikk fra en spesifikk artist. Når vi får dette her i Norden, er ennå usikkert.

KONKLUSJON: Kan du leve med at høyttalerne fra Sonos fortsatt er bundet til en app, som imidlertid har blitt markant bedre med tiden, bommer du ikke med Sonos. Det eneste som trekker ned, er prisen, og den manglende muligheten for å strømme direkte fra mobil via Bluetooth.

EN STUE - EN FJERNKONTROLL! Harmony Elite kan både styre hjemmekinoen og smarte hjem-enheter. Kan også betjenes med app til Android og iOS. Foto: PRODUSENTEN

En fjernkontroll til alt

Noen ganger er det bare hyggelig å kunne trykke på en knapp.

Logitech Harmony Elite

Programmerbar multifjernkontroll

Harmony Hub kontrollenhet

2 x IR-sender

Harmony-app til iOS/Android

Pris: 2.390 kr

+ Harmony Elite kan både styre hjemmekinoen og smarte hjem-enheter. Kan også betjenes med app til Android og iOS.

- Det tar tid å stille inn de forskjellige aktivitetene. Prisen er i det høye sjiktet.

Stemmestyring av det smarte hjemmet er på vei, men noen foretrekker fortsatt fysiske knapper. Her kommer en multifjernkontroll inn i bildet. Harmony Elite fra Logitech er en av de mest avanserte av sin art, noe som prisen reflekterer. Med den i hånden kan du ikke bare styre hjemmekinoen din, men også mange av de øvrige enhetene i hjemmet. Lyspærer, spillkonsoller og termostater, for eksempel.

Enheten er utstyrt med både trykkfølsom skjerm og fysiske knapper. Tilkoblingen til nettverket går via den medfølgende hub-en. Installer Harmony-appen på mobilen, og innen kort tid er du i gang. Fjernkontrollen lades via et medfølgende stativ, hvor den kan plasseres når den ikke er i bruk.

Du velger husstandens forskjellige apparater. Når du har funnet alle, kan du tildele dem egne knapper eller sette dem inn i de såkalte aktiviteter. En aktivitet betyr at fjernkontrollen ved trykk på en knapp sender flere kommandoer samtidig, og dermed betjener flere enheter på en gang. Vil du gjerne ha en spesiell belysning når du ser på TV, eller vil du at persiennene lukkes så det blir mørkt, er det mulig. Du guides lett gjennom alle prosessene, men spesielt den siste delen tar tid.

KONKLUSJON: Logitech fyller hullene mellom produktene, som ennå ikke er smarte nok til å snakke sammen. Resultatet er en multifjernkontroll som ikke bare styrer hjemmekinoen, men også kan slå av og på dine andre smarte hjem-enheter. Vil du ha mest mulig kontroll over hjemmet ditt, og fortsatt er mer glad i fysiske knapper enn stemmekommandoer? Da er Logitech Harmony Elite et meget godt alternativ.

LUKKET SYSTEM: Panasonic HN6012 Monitoring & Control Kit. Foto: PRODUSENTEN

Kameraet spiller vuggeviser



Panasonics sikkerhetsløsning er solid, men teknisk foreldet.

Panasonic HN6012 Monitoring & Control Kit

• 2 x sensorer til dører/vinduer

• 1 x hub

• 1 x kamera til bruk innendørs

• Wifi

• MicroSD

• App til iOS/Android

• Pris: 2.690 kr

+ Panasonic leverer det de lover. Systemet er enkelt å sette opp, og med en god startpakke til de teknisk interesserte.

- Panasonics system er helt lukket, og kan derfor ikke brukes med andre produkter enn deres egne.



Det har skjedd mye innenfor smarte hjem siden Panasonic sendte KX-HN6012 på markedet i 2015. Settet kan derfor virke litt foreldet. Det er beregnet som en introduksjon til Panasonics overvåknings- og sikkerhetspakke til hjemmet, og består først og fremst av en hub, som trådløst kobles til ditt lokale nettverk.

Denne danner en trådløs forbindelse til de medfølgende sensorene som kan settes over en dør eller et vindu. Det medfølgende kameraet og den smarte stikkontakten, kan programmeres til å slå på apparater på spesifikke tidspunkter. Ideen er at du kan kjøpe flere enheter, og til slutt ha en komplett og sammenhengende løsning, der alt spiller sammen i den medfølgende appen.

Installasjonen er forholdsvis smertefri. Når huben har forbindelse, trenger de øvrige enhetene bare strøm før de popper opp i appen. Denne er satt opp ganske enkelt og oversiktlig, uten for mange innstillingsmuligheter. Jo flere enheter du kobler til, jo mer avansert kan det bli. Spesielt kameraene er verdt å nevne. Disse fås både til innendørs og utendørs bruk. Det som følger med i pakken, egner seg spesielt godt til overvåkning av barnerommet, og kan for eksempel spille små vuggeviser via en innebygget høyttaler.

KONKLUSJON: Panasonics hjemmeovervåkningskit er smart for dem som ikke har stor erfaring eller lyst til å rote for mye med teknikken selv. Du kjøper deg inn i et lukket system, hvor alt er laget for å fungere sammen. Dessverre betyr det også at du er helt avskåret fra Apple Homekit eller stemmestyring. Samtidig er du bundet til kun å kjøpe Panasonics egne enheter. Kan du leve med det, er det en fin løsning som for eksempel egner seg til bruk på hytta.

VELG FARGE: Lysfargen velger du med appen. Men det er også muligheter for stemmestyring. Foto: PRODUSENTEN

En lysende investering

Vi du ha et smart hjem, bør Philips Hue være det første du investerer i.

Philips Hue Starter Kit

3 x hue lyspærer

1 x Bridge

Kan lyse i 16 millioner forskjellige farger

Lyskilde 9W LED, svarer til 40 W

E27 (stor) sokkel

Pris: 1.490 kr

+ Philips Hue støttes av alle, og kan derfor styres med stemmen, apper og fysiske knapper.

- Philips har erfaringen, og tar seg godt betalt for den. Et komplett system kan fort komme opp i flere tusen kroner.

Vil du utstyre hjemmet med smarte LED-pærer som på kommando slår seg av og på, og som i tillegg kan lyse i alle regnbuens farger, er det ingen vei utenom Philips Hue. Pærene og spesielt startpakken har vært på markedet i flere år. Det er en lett måte å komme i gang med smart og stemningsfull lyssetting.

Oppsettet er lekende lett. Pærene snakker sammen via en hub som kobles til ruteren din, og du kan så slå lysene av og på, blant annet via smartmobilen. Her kan du også styre lysstyrke og farge. Billig er det imidlertid ikke, og får du blod på tann, blir det en dyr fornøyelse. Men her er også styrken til Hue. Det finnes etter hvert et utall av produkter, som pærer, lysstrips, lamper og knapper. Felles for dem alle er at de ”snakker samme språk”, og kan derfor løpende tilføyes og integreres i det samme systemet.

Et nytt tillegg til Philips Hue er de små bevegelsessensorene. Med disse installert, trenger du aldri mer røre ved kontaktene, og kan til og med la være å lade appen. Det fungerer utrolig bra. Spesielt monteringen er genial. En enkelt liten skrue inn i en rund magnet, og så kan du henge enheten opp og vinkle den som du har lyst. Et annet nytt Hue-produkt som er verdt å nevne, er den lille Hue Go. Lampen har innebygget batteri, og kan derfor tas med hvis du vil endre lyssettingen borte fra stikkontakten.

KONKLUSJON: Philips har med sine Hue-produkter, hatt ledertrøyen på i lang tid når det gjelder nettverksforbundene LED-pærer. Det er ikke noe som ser ut til å endre seg foreløpig. Spesielt den store supporten fra tredjepartsutviklere er verdt å nevne, noe som for tiden gjør Philips Hue til en av de letteste smarte hjem-enhetene å gi seg i kast med.

SJEKKER LUFTEN: Eve Room har innebygget måler for temperatur, luftfuktighet og partikler. Foto: PRODUSENTEN

Hva er tempen i stuen?

Eve Room holder øye med luftkvaliteten, men glemmer å gi informasjonen videre.

Elgato Eve Room

• Bluetooth 4.0

• App til iOS og Apple TV

• 3 x AA batterier

• Pris: 749 kr

+ Med Elgatos app får du et fint overblikk over utviklingen av temperatur og luftfuktighet.

- Eve Room er ikke smart nok til å gi informasjonen videre til andre enheter.

Elgato lager en rekke smarte produkter under EVE-navnet, som alle støtter Apple Homekit. Felles for dem alle er at de er litt billige å se på, men imidlertid utrolig lette å sette opp. I sortimentet finnes sensorer til lyspærer og vinduer, termostater, stikkontakter og romsensorer. Her vil vi fokusere på det siste, som potensielt vil kunne spille en meget viktig brikke i hjemmet ditt.

Eve Room har innebygget måler for temperatur, luftfuktighet og partikler. Disse henter løpende informasjon som du kan se og få et overblikk over i appen, når de er overført via Bluetooth. Rekkevidden er dessverre ganske kort, så legg mobilen ved siden av sensoren når du vil overføre data. Homekit-integrasjonen betyr at du på et hvilket som helst tidspunkt kan spørre Siri om temperaturen i rommet, og hun henter og gir deg svaret direkte fra Eve Home.

Det er smart nok, men her slutter også festen. Eve Room kan nemlig ikke bruke denne informasjonen til noe fornuftig, som eksempelvis å alarmere deg hvis luftfuktigheten plutselig er for nøy, eller sette en vifte eller termostat i gang hvis det blir for varmt eller kaldt. Er luftkvaliteten i rommet dårlig, er det samtidig vanskelig å finne ut akkurat hvorfor, da de innsamlede dataene ikke er noe særlig mer enn tall.

KONKLUSJON: Som helt alminnelig stuetermometer er Elgato Eve Room et utmerket produkt. De ekstra funksjonene i form av partikkelmåler og luftfuktighetsmåler er også fine. Men hva skal vi egentlig bruke det til når de ikke kan brukes intelligent til å styre andre smarte enheter? Først når enheten også kan sende kommandoer til andre enheter ut fra de innsamlede dataene, blir den helt smart.

(Prisene i testen er veiledende priser fra leverandør eller hentet fra prisjakt.no der de har vært tilgjengelige.)

Får vi Alexa og Google Home?

Du har sikkert lest om dem, men går du på nettet for å kjøpe, blir du skuffet. Det nordiske markedet er ennå ikke invitert til festen. Vi må derfor nøye oss med å lese om de to hubene som amerikanerne snakker så mye om. En hub er tenkt som et samlingspunkt i det digitale hjemmet, og kan også fungere som en digital assistent som du kan snakke med. Det ser lovende ut, og vi gleder oss til vi også får lov og mulighet til å være med på leken.

Hva er et Smart Home Device?

Egentlig er det ganske enkelt. Et smart home device kan kobles til nettverket ditt. De fleste leveres med en app slik at du kan styre dem via din smartmobil. En enhet blir imidlertid først helt smart når den kan snakke med andre enheter.

Husk ruteren!

Fordi mange av enhetene kobles trådløst til nettverket, blir det betydelig mer press på Wifi-nettverket og ruteren din enn tidligere. Du bør derfor vurdere om det er på tide med en oppgradering. Sørg for at ruteren lever opp til de nyeste standardene, hvor hastigheten er viktigst. Ruteren bør støtte 802.11ac-standarden. Denne er opp til tre ganger raskere enn den forrige (.11n), når du kjører på 5 GHz-båndet. Her er det samtidig vesentlig å påpeke at du bør finne en ruter som kan kjøre på både 2.4 og 5 GHz-båndet samtidig, da sistnevnte har en dårligere rekkevidde, og eksempelvis kan ha problemer med å nå gå gjennom vegger og betong.

En annen teknologi du bør vurdere er MU-MIMO. Jo flere enheter du kobler til ruteren på en gang, desto større er sjansen for forsinkelser i den andre enden. Dette unngår du med MU-MIMO, som imidlertid fortsatt er så ny at det ennå ikke er mange enheter som støtter den.