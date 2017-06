Lett og kraftig spillmaskin!

MSi’s kompakte spillmaskin rommer mye lekkert under det sorte aluminiumskallet.

Fakta

Prosessor: 2,8 GHz Intel Core i7-7700HQ (quad-core, 8 tråder) Operativsystem: Windows 10 Skjerm: 17,3” Ultra HD (3840 x 2160 piksler) @ 60 Hz Minne: 16 GB Grafikk: Nvidia GeForce GTX 1060 med 6 GB RAM Harddisk 512 GB SSD, 2 TB HDD Mål: 41,2 x 2,0 x 28,5 cm (BxHxD) Vekt: 2,3 kg. Integrert HD-webcam, Wifi 802ac, Bluetooth 4.1, Gigabit Ethernet, 1 x USB-C (Thunderbolt),

3 x USB 3.0, 1 x Mini DisplayPort, HDMI, digital lyd ut, mikrofon, lyd inn/ut, kortleser Pris: 18 900 kr (Proshop)

For de fleste av oss er datamaskinen blitt en hverdagsgjenstand som vi ofrer like mye omtanke som kaffemaskinen – og vi kjøper den ofte på samme sted. Det finnes imidlertid fortsatt datamaskiner som hever seg pris- og ytelsesmessig langt over den brede mellomklassen. Vi snakker om gaming-maskiner. Her finner vi samme grad av oppfinnsomhet, dedikasjon og prissetting som i hi-fi-verdenens high-end-segment.

Vi har tidligere testet modeller fra MSi’s Stealth-serien, som er dedikerte spillmaskiner, men med et mer diskré og ikke minst kompakt ytre. Det gjelder også GS73VR, som er en 17” maskin litt under to cm tykk og bare 2300 gram tung. Det er litt tynnere og lettere enn foregående Stealth-modeller, samtidig som innmaten selvfølgelig er oppgradert.

På utsiden svarer GS73VR fint til «Stealth»-navnet. Lokk og innmat er i sort børstet aluminium, og uten annen dekorasjon enn signaturen og den røde dragelogoen. Den er altså nesten diskré nok til å kunne tas opp av vesken i et forretningsmøte. Men glem alt om å forsøke å bruke den på flyturen. Både størrelse og batteritid forhindrer dette.

LEKKER: MSI GS73VR Stealth. Foto: MSi

Konklusjon

Som (nesten) sivil utseende gaming-notebook er MSi GS73VR i fare for å plassere seg mellom to, eller kanskje tre stoler. Likevel klarer den balansegangen mellom spillytelse og seriøs grafikk utmerket. Den koster fryktelig mange penger (fra 18 900,- og oppover på prisjakt.no), og man kan godt få enda større grafikkmuskler til samme pris.

Men hvis behovet for bærbarhet veier tungt – hva det i sakens natur ofte gjør på en bærbar datamaskin – kan den for mange være et passende kompromiss. Også selv om proff-gamere vil rynke på nesten over å måtte nøye seg med det tredje raskeste grafikkortet på markedet akkurat nå.

I realiteten svarer ytelsen fortsatt til hva man for et år siden fant i de absolutt kraftigste bærbare grafikkmonstre. Det betyr at alt unntatt de aller nyeste spillene vil kjøre glatt. Spesielt hvis man unnlater å sette samtlige innstillinger til maksimum samtidig. Tilhører man til gjengjeld den lille eliten av virkelig seriøse spillere, vil man velge en maskin hvor en større del av ressursene er brukt på grafikkprosessoren.

