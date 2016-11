Årets fotoprodukter: De beste kameraene

Ta gjerne bilder med mobilen, men bruk et kamera når du skal ha bildekvalitet også.

De fleste av oss knipser bilder med mobilen, og deler dem med andre på nettjenester som Instagram, Facebook eller Flickr. Det fungerer fint fordi det er kjapt, enkelt og gir oss nesten umiddelbare tilbakemeldinger. Også kalt likes.

Men det er ikke like tilfredsstillende som å fotografere med et kamera. Som ikke bare gir oss bedre bildekvalitet, men også større kreativ kontroll. Man kan få riktig fine bilder med telefonen, men den tekniske kvaliteten ligger langt unna selv de billigste kameraene, vi testet i 2016.

De som bryr seg om slikt, trenger et godt kamera. Aller helst et som passer behovene, og ønskene om kvalitet og kontroll.

Glem forresten ikke at bildene fra speilrefleksen, også kan deles på nett via trådløs tilkobling til mobiltelefonen.

Teknisk overlegent

Det er mange grunner til at et kamera, og særlig et systemkamera (med utskiftbar optikk), gir deg langt bedre bildekvalitet. Større linseelementer i objektivene slipper gjennom mer lys. En mye større bildebrikke fanger mer lys, og muligheten for zoom, lynrask skuddtakt og råere bildeprosessor, gir deg overlegent mye bedre bildekvalitet.

Systemkameraer er best

Kameraer med utskiftbar optikk, også kalt speilreflekskameraer, eller systemkameraer, gir deg enda høyere bildekvalitet. Men også mye bedre kreativ kontroll. Med et systemkamera kan du ta styringen, og få utløp for din egen kreativitet ved å ta kontroll over eksponering, utsnitt, skarphetsdybde, fargegjengivelse og velge objektiv etter motiv. Lyst til å ta finere portrettbilder? Kjøp en lyssterk 80-90mm tele til kameraet, og utforsk endeløse muligheter til finere portretter. Frister det mer med landskap? En 24mm vidvinkel gir deg et nytt perspektiv på landskapsbilder.

ÅRETS KOMPAKTKAMERA

Panasonic Lumix DMC-TZ100

Denne har alt du måtte ønske deg i et kompaktkamera. Foto: Panasonic

Vellykket allroundkompakt

Panasonics lille Lumix TZ100 er et lite kamera med 10 x zoom, som knuser mytene om at småkameraer med mye zoom gir dårlige bilder. Her får du forbasket gode bilder, og 4K-video inkludert, i en pakke som er kompetent nok til å kalles allroundkamera. Det kommer som bestilt for de som trenger et godt, og anvendelig kompaktkamera til ferie og andre aktiviteter. Her får man bildekvalitet på høyde med de beste, men 10 x zoom og pekeskjerm i tillegg. At det mangler værtetting, ekstrem lysstyrke og vippbar skjerm, er ikke så viktig. Vi hadde ønsket oss en større søker, lengre batteritid og et bedre håndgrep, men man kan ikke få alt her i verden. Dette er kameraet du skal kjøpe hvis du er opptatt av å lykkes med bildene oftere, og trenger så mye zoom i et lommekamera.

Pris: 7.695 kr

Samlet vurdering: 5





ÅRETS OBJEKTIV

Tamron SP 85 mm f1.8 Di VC USD

Tamron SP 85 mm ble årets portrettobjektiv. Foto: Tamron

Perfekt portrettobjektiv

Et godt portrett behøver ikke å være uskarpt over alt, unntatt i ansiktet. Fotografen kan velge en mindre blender som gir større dybdeskarphet, når det er ønskelig, men når en uskarp bakgrunn er ønskelig, er det viktig at objektivet skaper en fin bokeh: Tegning av uskarpe områder. Det forsøker å fylle alle kravene til portrettobjektiv, og har i tillegg innebygget optisk bildestabilisator, værtetting og en avansert optisk konstruksjon. Med 85 mm brennvidde på et fullformatkamera som Canon EOS 1Dx Mark II (testkameraet), får man en hendig bildevinkel til det aller meste av portretter. De færreste objektiver er så solid konstruert, og samtidig så vellykket optisk, som Tamrons nye 85mm f1.8.

Pris: 8.395 kr



Samlet vurdering: 6





ÅRETS KOMPAKTE SYSTEMKAMERA

Sony a6300

Sylskarpt kamera med 4K

Årets kompakte systemkamera er Sony a6300.

Alle drømmer om fine bilder, og få vil bli skuffet over Sonys nye a6300. Med en fremragende bildebrikke og beskjeden størrelse, er det et godt valg for kresne som trenger et lite og godt kamera. Bildekvaliteten sørger 24 millioner blodtrimmede piksler for, som også gir deg sylskarp 4K-video. Det er et praktfullt kamera, tross at det ikke er perfekt. Det er en skuffelse at det ikke fikk pekeskjerm, og Sony kunne godt ryddet i knapper og menystrukturen, da de konstruerte etterfølgeren til et av våre favorittkameraer. For med enda bedre autofokus, 4K-video og forbedret bildekvalitet, er Sony a6300 et av de beste blant små systemkameraer.

Pris: 14.499 kr

Samlet vurdering: 5





ÅRETS SPEILREFLEKSKAMERA

Nikon D500

Skal du kjøpe nytt speilreflekskamera i år, er D500 vår anbefaling.

Klasseledende kvalitetskamera

Normalt er det ikke enkelt å velge nytt kamera, fordi utvalget er stort og mange av dem er veldig gode. Men unntakene finnes, og Nikon D500 er ett av få kameraer som utmerker seg spesielt positivt. Du finner kameraer med høyere oppløsning enn de 20 megapikslene D500 har, men få med 153 fokuspunkter fordelt over store deler av bildeflaten, 10 bilder/s skuddtakt, 2,36 Mp vippbar pekeskjerm, 4K-video med mikrofon- og hodetelefonkontakt - pakket i et værtettet kamerahus med bakgrunnsbelyste knapper, med ekstrem skuddtakt, stor buffer, værtettet kamerahus - og meget høy bilde- og videokvalitet. Alle som trenger et anvendelig og solid kamera til sport, ville dyr og allroundfotografering, bør seriøst vurdere om det ikke er verdt pengene å velge Nikon D500.

Pris: 22.999 kr

Samlet vurdering: 6





ÅRETS AVANSERTE SYSTEMKAMERA

Fujifilm X-T2

Fujifilm X-T2. Foto: FujiFilm



Perfeksjonert entusiastkamera

Fujifilms nye entusiastmodell ser ut som forgjengeren fra 2014, men har en ny X-Trans CMOS III bildebrikke, ny prosessor med 14-bits lossless råfilkomprimering. Den oppgraderte elektroniske søkeren kan stilles til 100 fps oppfriskningsfrekvens for mindre flimmer. Skuddtakten er åtte bilder/s, eller 11 bps hvis man bruker det nye vertikalgrepet som også utvider batteritiden opp til 1000 eksponeringer. Temmelig rå egenskaper som bør tiltale entusiastiske amatører så vel som proffer. Minnekortplassene kan også konfigureres etter fotografens ønsker. Med svært høy bildekvalitet, forbedret brukervennlighet, raskere autofokus og 4K-video, er X-T2 mer anvendelig og praktisk for de som bruker kameraet mye til video og still. Rett og slett et av de beste kameraene vi har testet til allroundbruk.

Pris: 16.999 kr

Samlet vurdering: 6





ÅRETS FOTOPRODUKT





Produktkategori: Systemkamera

Produktnavn: Olympus PEN-F

Kamera med x-faktor

X-faktoren var tyngden på vektskålen. Foto: Fra produsenten.

Olympus har laget kameraet vi ikke klarer å legge fra oss. Det har x-faktoren mange av de 25 andre kameraene vi testet i 2016, mangler. Den nesten udefinerbare følelsen av at alt bare fungerer. Vrir du på fargehjulet foran, ser du endringene i søkeren, også når du velger fra den rikholdige effektmenyen som går Instagram en høy gang. Det finnes kameraer med flere megapiksler, høyere skuddtakt, mer solide konstruksjoner, og enda mer avanserte funksjoner. Men du vil ikke høre det lille sukket fra hjertet, hver gang du løfter opp de andre kameraene. Det gjør du når du tar med deg et Olympus PEN-F. Et kamera som er like attraktivt som det er kompetent. Men aller mest til stillbilder, til kreative fotografer, og de som legger like mye i formidling av følelser, som teknikk når de fotograferer.

Pris: 12.295 kr

Samlet vurdering: 5

5 enkle tips til bedre bilder:

Finn lyset

* Uten lys blir bildene ikke bare mørke, de blir kjedelige og uinteressante. Forsøk å plassere motivet eller deg selv slik at lyset faller naturlig der du vil at hovedfokuset skal være. For eksempel i ansiktet på den du skal fotografere. Husk at det myke lyset i overskyet vær, gir deg mye finere portretter enn sollys.

Bruk blits oftere

* En liten blits er gull verdt. Den lyser ikke bare opp der det er lite lys, men kompenserer for motlys og vipper du den mot en stor flate, som en vegg eller taket, visker den vekk harde skygger. Mange blitser kan styres trådløst fra kameraet, det gir deg flere muligheter for mye finere bilder, enn en blits som rettes vinkelrett på motivet.

Ta styringen

* Lær deg hvordan bildene påvirkes hvis du styrer lukkertid og blender selv. Se hvordan skarphetsdybden endrer seg når man skrur blenderåpningen fra f2,8 til f16, finn ut hvordan du kan overstyre lysmålingen, og hvordan du bestemmer hvor fokus skal være i bildene.

Komponer utsnittet

* De fleste vet at barnebilder blir bedre hvis man setter seg på huk og kommer nærmere barna. I stedet for å peke kameraet ned på barna. Det samme gjelder for feriebilder, portretter og landskap. Flytt kameraet nærmere bakken for mer effektfulle landskap, gå tettere på de du skal portrettere, og få med elementer som er verdt å huske fra steder man var på. Ikke vær redd for å gå tett på, eller utfordre perspektivene. Husk tredjedelsregelen med rutenettet (9 ruter) og prøv å plasser hovedfokus i bildene vekk fra sentrum i søkeren.

Pass på bakgrunnen

* Et skarpt og korrekt eksponert bilde kan ødelegges av en forstyrrende bakgrunn. Det kan være en lastebil som dundrer forbi når bildet tas, elementer man ikke så før øyeblikket ble foreviget. Blend ned til størst mulig blenderåpning (lav f-verdi), flytt på deg for å endre vinkel, eller gå tettere på med mer zoom, for å isolere motivet fra bakgrunnen.