Årets beste lyd- og bildekilder: Kildene til underholdning

Strømming, ultraskarp Blu-ray eller god gammel vinyl: Mulighetene er mange når vi ser på årets utvalgte lyd- og bildekilder.

Den typiske hjemmestereoen eller hjemmekinoen ser annerledes ut nå enn for bare få år siden: Strømmetjenestene har snudd tingene på hodet, og gjort det unødvendig å ha massevis av «svarte bokser» i hylla.

Likevel er det fortsatt mange entusiaster som sverger til fysiske formater som vinyl og Blu-ray. Og enten det dreier seg om spinnende plater, streaming eller nedlastede filer, spiller kvaliteten fortsatt en viktig rolle for hva du faktisk ser og hører.

Ultra HD Blu-ray

Introduksjonen av det nye Blu-ray formatet med 4K/UHD-oppløsning er den største nyheten på kildefronten i år. Filmene blir skarpere, og får mer kontrast og flere fargenyanser takket være en ny teknikk kalt HDR (High Dynamic Range). For å få glede av den økte bildekvaliteten må du imidlertid har en ny Blu-ray spiler, og en slik vil nok ligge høyt på ønskelisten hos mange filmentusiaster denne sesongen.

Platespillere

Mens noen fysiske medier går av med pensjon, får andre en ny start. De tradisjonelle platespillerne surfer for tiden på en retrobølge, med økende popularitet også hos den oppvoksende generasjonen musikklyttere. Skyldes det den analoge lydkarakteristikken, de store platecoverne eller den andektige følelsen av et spille en LP fra begynnelse til slutt? Sannsynligvis alle tre!

Strømme-bokser

Du behøver ikke kjøpe en dyr smart-TV for å få tilgang til de nyeste finessene:

Små enheter som Googles Chromecast og Apple TV kan kobles til din eksisterende TV eller anlegg, og gir masse funksjonalitet fra en liten boks – inkludert strømmetjenester som Netflix og YouTube.

DAC: Fra digital til analog

Alle digitale lydprodukter, enten det er PC, mobil, TV eller dedikert digital musikkspiller, er avhengige av en digital til analog omvandler (DAC) som oversetter signalene til analog lyd. DAC-en spiller en viktig rolle for lydkvaliteten du hører, og utviklingen skjer i et rivende tempo. Målet er å redusere «jitter», digital forvrengning som oppstår i konverteringsprosessen. Heldigvis finnes det et rikt utvalg av DAC-er i alle prisklasser. En god DAC kan brukes til å forbedre lyden fra alle digitale lydkilder.





ÅRETS BESTE BLU-RAY SPILLER

Samsung UBD-K8500

Samsung UBD-K8500 er en utmerket match til årets nye TV-er med HDR, og det beste Blu-ray kjøpet i våre øyne. Foto: Samsung

Kjapp og brukervennlig

Vil du ha en dedikert 4K Blu-ray spiller til fornuftig pris, er Samsung-spilleren et åpenbart valg.

Da de aller første 4K BD titlene rullet inn i butikkene var det Samsung som fikk æren av å starte ballet, med markedets første Ultra HD Blu-ray spiller. Samsung UBD-K8500 er svært rask under både oppstart og avspilling. Filmtitlene laster merkbart raskere enn konkurrentene, og spilleren reagerer dessuten kjappere på fjernkontrollsignaler. På bildesiden leverer UBD-K8500 virkelig varene, med et detaljert og dybdeskarpt bilde som går langt utenpå det man opplever fra vanlig Blu-ray, eller strømming for den del. Både bildeskarpheten og fargedybden får et merkbart løft! I tillegg gjør den økte kontrasten at lyse detaljer som sollys og flammer ser langt mer intense og virkelighetstro ut.

Pris: 3.990 kr

ÅRETS BESTE PLATESPILLER

Rega Planar 2

Med Rega Planar 2 får du en vellydende vinylspiller med flott byggekvalitet, til en fornuftig pris. Foto: Rega



Vellykket vinylspinner

Vi er ikke i tvil: Rega Planar 2 er en forrykende bra platespiller som tar innersving på konkurrentene i prisklassen.

Engelske Rega har nylig byttet ut flere av sine spillere med helt nye utgaver: Det aller meste er endret på 2016-modellene, og den populære Planar 2 er bare til forveksling lik forgjengeren. Den legger seg litt over budsjettspillerne i pris, men har til gjengjeld mye høyere byggekvalitet.

Planar 2 ligger faktisk veldig nær den dyrere Planar 3 både når det gjelder design og lydmessig signatur.Her får musikken puste på en bakgrunn med svært lite støy, og rytmene har god dynamisk kontrast, uten at lyden virker påtrengende. Lydbildet er stort, og bassen er livlig. Rega Planar 2 imponerer med sin dynamiske og raffinerte lyd, og er utvilsomt en at de aller beste platespillerne i sin klasse..

Pris: 4.995 kr

Web: mono.no

ÅRETS BÆRBARE DAC

HiFime Sabre 9018 USB DAC

BILLIG OG BRA: Hifime Sabre 9018 USB DAC gir deg forbløffende bra lyd for pengene. Foto: Hifime sabre

Toppkonverter til bunnpris

Den lille Sabre USB DAC setter en ny standard for hvor langt man kan komme for nesten ingen penger.

Engelske HiFime tilbyr hi-fi-komponenter til priser som er så lave at alle kan være med. Som navnet tilsier, er dette en USB-basert digitalkonverter, basert på Sabre 9018K2M-konverterchip fra ESS. Dette er en av de mest populære og anerkjente chipene, og bruker gjerne i audiofile digitalkonvertere som koster skjorta. Å se den i en postordre-gadget som bare koster litt over 500 kroner, er derfor ikke noe vanlig syn!

Til en pris som er ubetydelig høyere enn de aller billigste USB-lydkortene, kan du forvandle PC-en til en musikkilde av høy karat. En billig digital oppgradering, som får vår aller beste anbefaling.

Pris: 62,94 Euro pluss frakt

Web: hifimediy.com

ÅRETS BESTE D/A KONVERTER

Hegel HD30

Vi har ventet lenge på en fullstørrelse high-end-DAC fra Hegel , og endelig fikk vi den! Selv om prisen har mer enn doblet seg fra forrige toppmodell, er den en åpenbar gullvinner. Foto: Hegel

DAC i verdensklasse

Hegels beste digitalkonverter noensinne er en eneste stor åpenbaring.

Norske Hegels første DAC i full 43 cm størrelse er også deres dyreste noensinne. Til prisen får du en høykvalitets DAC med hele 7 digitalinnganger, inkludert USB, nettverkstilkobling og AirPlay. Send musikken fra mobilen eller nettbrett trådløst gjennom luften, med ekte high-end-lyd! HD30 har et superrent og gnistrende dynamisk lydbilde, som strekkes langt ut dybde så vel som bredde. HD30 hører til i eliten blant digitalkonvertere, hvor instrumentene kommer så klokkeklart, luftig og dønn stødig ut, at man aldri vil skru av musikken. Hegel HD30 har også variabel volumkontroll, slik at den kan kobles direkte til en effektforsterker eller et par aktive høyttalere. Et soleklart valg i high-end klassen!

Pris: 34.995 kr

Web: soundgarden.no

