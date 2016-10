Sniktitt på Microsoft Surface Studio: En lekker maskin!

NEW YORK (Tek.no) Vi har fått tafse på Microsofts nye alt-i-ett.

Skrevet av Stein Jarle Olsen, Tek.no



Da Microsoft viste frem nye produkter onsdag var det hovedsakelig ett produkt det var stilt store forventninger til: Den nye alt-i-ett-maskinen.

Vi er på plass på Microsofts lanseringstilstelning, og har allerede fått legge fingrene på nykomlingen. Og det er bare én ting å si: Den er rålekker.

Sammenligningen med Apples iMac er ikke til å komme unna, men til forskjell fra eplemaskinen har Microsoft valgt å legge maskinvaren i en egen boks under skjermen, noe som gjør at skjermen i seg selv blir ekstra tynn – faktisk verdens tynneste LCD-panel, ifølge produsenten.

Maskinen kan bøyes ned til omtrent 20 graders vinkel. Det gjør den enkel å jobbe med om du vil bruke penn eller fingre. Foto: Stein Jarle Olsen , Tek.no

Sømløs hengsel

De trinnløse kromhengslene gjør også sitt til at skjermen avgir en illusjon av nærmest å sveve foran deg. Alt-i-ett-maskinen er i og for seg ikke noe nytt konsept, og Dells XPS 27 har vært mulig å bruke i "liggende" modus i mange år, men Surface Studio går dypere ned og gir langt mer ergonomisk bruk enn de tidligere forsøkene.

Hengselen avgir også en enorm kvalitetsfølelse, og det kreves nesten ikke noe kraft for å flytte panelet opp og ned – garantert en positiv bieffekt av at maskinvaren er flyttet vekk.

Et annet område Microsoft har gått sine egne veier er på skjermformatet. Den 28 tommer store Surface Studio-skjermen kommer nemlig i 3:2-format, og det gjør at du kan se dokumenter, plantegninger og lignende i 1:1-størrelse på skjermen. Det rimer godt med Microsofts uttalte målgruppe: Bedrifter og profesjonelle, i tillegg til de som bare vil ha det beste av det beste.

Vi fikk demonstrert hvordan arkitekter, ingeniører, designere og andre grupper som gjerne jobber med grafiske dokumenter kan samarbeide på Studio – for eksempel ved å tegne direkte på plantegninger i full størrelse. Det nye Surface Dial-hjulet gir også muligheter til å jobbe med begge hendene på skjermen samtidig, hvor hånden på hjulet styrer fargepaletter, penselstørrelse og andre funksjoner mens pennehånden tegner, skriver eller maler.

Pennen fungerer omtrent slik den har gjort på de andre Surface-produktene tidligere: Gjengivelsen på skjermen er ikke umiddelbar, men den er såpass nær at det er noe som går an å venne seg til, og slik at det føles ut som om du faktisk tegner. Pennen kan for øvrig festes magnetisk på begge kortsidene, slik at du alltid har den lett tilgjengelig.

Surface Dial-hjulet lar deg skifte farger, penselstørrelse, verktøy eller annet. Legg merke til den særdeles blanke skjermen. Foto: Stein Jarle Olsen , Tek.no

Surface Dial funker til alle maskiner



Selve Dial-hjulet er ganske tungt, ligger godt i hånden og har en behagelig haptisk feedback som gjør det enkelt å navigere nøyaktig mellom de ulike funksjonene eller fargene. Nye Windows har selvfølgelig også fått en egen meny hvor du kan konfigurere Dial til å fungere akkurat slik du vil, men det er kun på Studio at det har egne funksjoner når du setter det på skjermen. Det er ellers kompatibelt med alle øvrige maskiner med Windows 10, men da uten de Studio-eksklusive funksjonene.

Et minus med den store Studio-skjermen er at panelet er ekstremt blankt og refleksivt, noe vi tydelig så da vi forsøkte å ta bilder av det. Her er det refleksjoner i alle retninger. men det hjelper selvfølgelig at skjermen kan bøyes slik at det blir et minst mulig problem.

I det svært lyse demolokalet var det vanskelig å bedømme nøyaktig, men vårt inntrykk var at Studio-panelet er av svært god kvalitet. Oppløsningen er på spinnville 4500x3000, altså et godt stykke over 4K, men fortsatt er det litt færre piksler enn hva Apple har dyttet inn på sin topp-iMac, som har 5120x2880.

Ellers er vårt inntrykk at skjermen til Surface Studio har et svært dypt sortnivå og svært livlige farger.

Baksiden av selve maskinvareboksen rommer fire USB-porter, DisplayPort, minnekortleser, ethernetinngang og minijackport. Foto: Stein Jarle Olsen , Tek.no

Portfattig

Selve baseenheten er bygget i Apple-lignende matt grå aluminium, men har i motsetning til iMac fast strømkabel. Ellers er det litt sparsommelig med porter å ta av: Fire USB-porter (av den vanlige A-typen, så Microsoft har tydeligvis ikke ønsket å hjelpe Apple med overgangen til USB type-C), ethernet-port, DisplayPort, minnekortleser for SD-kort og hodetelefonutgang. Alle utgangene for øvrig sitter på baksiden, noe vi ser for oss kan være litt irriterende i bruk.

Ytelsesmessig bør det være lite å ta Surface Studio på, selv om det fortsatt er sjettegenerasjons Intel Core i5- og i7-prosessorer som gjelder. Det er også kun plass til grafikkbrikker som vanligvis er forbeholdt bærbare, men slik har det vært på alle alt-i-ett-maskiner vi har sett så langt – også iMac. Her får du Geforce GTX 965 M eller 980 M, og ellers opptil 32 GB RAM og 2 TB hybridlagring.

For de spillglade har den også støtte for trådløse Xbox-kontrollere innebygget. Maskinen leveres naturligvis med tastatur og mus, og de har fått de ikke veldig overraskende navnene Surface Keyboard og Surface Mouse.

Det dreier seg om svært minimalistiske og uspektakulære greier i grå plast med det som ser ut som veldig standard bevegelse i tastene og uten noen form for ekstrafunksjoner. Tastaturet finnes imidlertid også i en "Ergonomic"-utgave med buet form og innebygget håndleddsstøtte.

Det er hengselen og friheten til å bruke maskinen slik du vil som er det spesielle med Surface Studio. Foto: Stein Jarle Olsen , Tek.no

Kostbar fornøyelse

Om du skulle ha lyst på en Surface Studio må du være forberedt på å bla opp. Maskinen starter på 2999 dollar, altså drøye 24000 kroner om vi regner uten påslag. Prisen bygger kanskje opp under fokuset på profesjonelle brukere, men om vi for eksempel sammenligner med en Mac Pro er det kanskje ikke avskrekkende. Sammenligningen er likevel ikke helt rettferdig, siden de har to helt ulike målgrupper.

Vi har uansett ikke hørt noe om tilgjengelighet i Norge enda, men Microsoft har i alle fall ikke lagt ut noe info om maskinen på sine norske sider, så vi ville kanskje ikke holdt pusten.



