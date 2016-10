Sniktitt på Microsoft Surface Book

Siklefaktoren på den nye Surface Book er særdeles høy.

Skrevet av Stein Jarle Olsen, Tek.no

New York/Tek.no: Stjerna under dagens Microsoft-lansering var uten tvil den nye Surface Studio, og Microsofts sjef for nye enheter Panos Panay hadde så mange lovord om den nye saken at han ikke trengte mer enn stikkord på den ellers så velfylte teleprompteren.

Men selskapet lanserte også en ny versjon av sin Surface Book, som i demorommet etter lanseringen ble kalt noe så elegant som «Microsoft Surface Book with Performance Base».

Om du ikke er kjent med Surface Book er det i og for seg ikke så rart, siden den ikke har kommet i salg i Norge enda, og dessverre er det ingenting som tyder på at det blir noen endring selv om den nye turboladede utgaven kommer ut.

Book har lufteriller langs skjermen for å holde seg kjølig. Performance-modellen har også senket tastaturet bittelitt for å unngå at det dunker borti skjermpanelet. Foto: Stein Jarle Olsen , Tek.no

Den samme, bare bedre

Dette er nemlig som en førstegenerasjons Surface Book på steroider, og Microsoft oppga fra scenen at motivasjonen bak var at tilbakemeldingene fra brukere var at de elsket maskinen, men at de bare skulle ønske den kunne gjøre litt mer og holde ut litt lenger.

Prosessoren er sjettegenerasjons Core i5 eller i7, men der du tidligere "bare" kunne få en "dedikert Nvidia-grafikkprosessor med 1 GB minne" kan du med Performance Base-modellen få en Geforce GTX 965 M-brikke med 2 GB RAM. Det bør borge for brukbar grafikkytelse i en liten maskin.

Batterilevetiden skal også være økt fra opptil 12 timer med videoavspilling på basismodellen til 16 timer her. Det falt i god jord hos undertegnedes nabo på lanseringen, som satt med nettopp en Surface Book.

Performance-Book til venstre. Legg merke til det senkede tastaturet. Foto: Stein Jarle Olsen , Tek.no

Hybrid i fåreklær

Surface Book er i utgangspunktet en ganske anonymt designet maskin, men det er også litt av poenget. I motsetning til mange andre hybrid-PC-er er det nemlig ikke bare-bare å se at skjermen her er avtagbar.

Skjermen er ellers en ganske imponerende sak med hele 3200 x 2000 i oppløsning, noe som betyr samme 16:10-format som Apple praktiserer på sine Macbook-er. Den er også ørlite større enn Apples 13-tommer, siden Book har 13,5-tommers skjerm.

Vekten er økt fra 1,51 til 1,69 kilo i Performance Base-utgaven, og den er også ørlite tykkere, men om du ikke setter dem ved siden av hverandre er det nesten fullstendig umulig å se. Ellers er det noen små, tilsynelatende kosmetiske endringer, som for eksempel at tastaturet nå har blitt senket litt ned i maskinen.

Den dedikerte grafikkprosessoren sitter for øvrig i basen, mens resten av maskinvaren sitter i skjermen. Det betyr at du ikke får den aller beste grafikkytelsen om du bruker maskinen i nettbrett-modus. Batteriet i skjermen skal kunne vare i rundt tre timer på egen hånd.

Ute etter en ny bærbar?

Hodetelefonporten sitter i skjermen. Foto: Stein Jarle Olsen , Tek.no

Knallbra tastatur og pekeplate

Vi fikk ikke prøvd Surface Book så veldig mye, men gjengivelsen av pennestrøk virket nøyaktig likt som på Surface Studio. Det betyr at strøkene ikke registreres fullstendig umiddelbart, men at responsen er rask nok til at du ikke tenker over at den er for treig.

Tastaturet virket også å være svært bra i vår lille test, selv om tastene virket akkurat litt grunnere enn på de beste i klassen. Responsen på hvert tastetrykk var også litt mykere enn hva tilfellet er med en del konkurrenter, men samlet er det ingenting med tastaturet man ikke venner seg til på en kveld.

Pekeplaten virket også svært god, og helt på linje med hva Apple leverer i sine MacBook-maskiner, som unektelig anses for å være markedets beste. Responsen virket svært nøyaktig, overflaten har perfekt friksjon og den gir fra seg et behagelig klikk hver gang du trykker ned.

Alt i alt er det rett og slett synd at ikke Microsoft foreløpig selger disse i Norge og Norden. Og Microsoft har definitivt satt press på Apple, som jo som kjent lanserer sine nye Macbooker i morgen.

Det eneste som er avskrekkende med Book-toppmodellen er prisen. Den starter på spinnville 2799 dollar, altså sannsynligvis minst 25000 kroner om den hadde vært i salg i Norge.

Apple klarte ikke å holde hemmeligheten skjult:

